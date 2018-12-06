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NonLag - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Non lag average - скользящая средняя без задержки.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Filter - фильтр шума
- Deviation (price) - отклонение (смещение относительно цены вверх/вниз)
Deviation (price) - смещение линии индикатора по вертикали. Параметр задаётся в значениях цены. Параметр позволяет строить канальные индикаторы.
Рис.1. Non lag average, Period = 5
Рис.2. Non lag average, Period = 5, Filter= 100
Рис.3. Два индикатора Non lag average, Period = 5, Filter= 100,
Deviation (price) первого = 0.1, Deviation (price) второго = -0.1
NonLag_MACD
Индикатор Non lag MACDGann_Hi_Lo_Activator_MTF
Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator
Spread_Oscillator
Индикатор Spread OscillatorMicroPivots
Индикатор Micro Pivots