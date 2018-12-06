CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NonLag - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2057
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Non lag average - скользящая средняя без задержки.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Filter - фильтр шума
  • Deviation (price) - отклонение (смещение относительно цены вверх/вниз)

Deviation (price) - смещение линии индикатора по вертикали. Параметр задаётся в значениях цены. Параметр позволяет строить канальные индикаторы.


Рис.1. Non lag average, Period = 5


Рис.2. Non lag average, Period = 5, Filter= 100


Рис.3. Два индикатора Non lag average, Period = 5, Filter= 100,
Deviation (price) первого = 0.1, Deviation (price) второго = -0.1


NonLag_MACD NonLag_MACD

Индикатор Non lag MACD

Gann_Hi_Lo_Activator_MTF Gann_Hi_Lo_Activator_MTF

Индикатор Multi timeframe Gann Hi Lo Activator

Spread_Oscillator Spread_Oscillator

Индикатор Spread Oscillator

MicroPivots MicroPivots

Индикатор Micro Pivots