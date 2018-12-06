Индикатор Market Session - отображает на графике цены торговые сессии в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сиднее. Время начала и окончания каждой торговой сессии можно задать вручную.

Имеет восемнадцать настраиваемых параметров:

Sidney session begin - час начала торговой сессии в Сиднее

- час начала торговой сессии в Сиднее Sidney session end - час окончания торговой сессии в Сиднее

- час окончания торговой сессии в Сиднее Sidney session color - цвет области торговой сессии в Сиднее на графике цены

- цвет области торговой сессии в Сиднее на графике цены Tokio session begin - час начала торговой сессии в Токио

- час начала торговой сессии в Токио Tokio session end - час окончания торговой сессии в Токио

- час окончания торговой сессии в Токио Tokio session color - цвет области торговой сессии в Токио на графике цены

- цвет области торговой сессии в Токио на графике цены London session begin - час начала торговой сессии в Лондоне

- час начала торговой сессии в Лондоне London session end - час окончания торговой сессии в Лондоне

- час окончания торговой сессии в Лондоне London session color - цвет области торговой сессии в Лондоне на графике цены

- цвет области торговой сессии в Лондоне на графике цены NewYork session begin - час начала торговой сессии в Нью-Йорке

- час начала торговой сессии в Нью-Йорке NewYork session end - час окончания торговой сессии в Нью-Йорке

- час окончания торговой сессии в Нью-Йорке NewYork session color - цвет области торговой сессии в Нью-Йорке на графике цены

- цвет области торговой сессии в Нью-Йорке на графике цены Session field height - высота области торговой сессии на графике цены (в пунктах)

- высота области торговой сессии на графике цены (в пунктах) Show session labels - отображать названия торговых сессий внутри области сессии на графике цены (Yes/No)

- отображать названия торговых сессий внутри области сессии на графике цены (Yes/No) Font name - наименование шрифта названия торговой сессии

- наименование шрифта названия торговой сессии Font size - размер шрифта названия торговой сессии

- размер шрифта названия торговой сессии Font color - цвет шрифта названия торговой сессии

- цвет шрифта названия торговой сессии Show start-session lines - отображать линии начала каждой торговой сессии на графике цены (Yes/No)



Индикатор может работать только на графиках с периодом H1 и ниже. При переключении на более высокий таймфрейм, индикатор выдаст предупреждение и переключится на часовой график.









