Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Market_Sessions - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6362
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Market Session - отображает на графике цены торговые сессии в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сиднее. Время начала и окончания каждой торговой сессии можно задать вручную.
Имеет восемнадцать настраиваемых параметров:
- Sidney session begin - час начала торговой сессии в Сиднее
- Sidney session end - час окончания торговой сессии в Сиднее
- Sidney session color - цвет области торговой сессии в Сиднее на графике цены
- Tokio session begin - час начала торговой сессии в Токио
- Tokio session end - час окончания торговой сессии в Токио
- Tokio session color - цвет области торговой сессии в Токио на графике цены
- London session begin - час начала торговой сессии в Лондоне
- London session end - час окончания торговой сессии в Лондоне
- London session color - цвет области торговой сессии в Лондоне на графике цены
- NewYork session begin - час начала торговой сессии в Нью-Йорке
- NewYork session end - час окончания торговой сессии в Нью-Йорке
- NewYork session color - цвет области торговой сессии в Нью-Йорке на графике цены
- Session field height - высота области торговой сессии на графике цены (в пунктах)
- Show session labels - отображать названия торговых сессий внутри области сессии на графике цены (Yes/No)
- Font name - наименование шрифта названия торговой сессии
- Font size - размер шрифта названия торговой сессии
- Font color - цвет шрифта названия торговой сессии
- Show start-session lines - отображать линии начала каждой торговой сессии на графике цены (Yes/No)
Индикатор может работать только на графиках с периодом H1 и ниже. При переключении на более высокий таймфрейм, индикатор выдаст предупреждение и переключится на часовой график.
Acceleration_Deceleration_AC_MTF
Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator OscillatorMicroPivots
Индикатор Micro Pivots
Stochastic_Convergence_Divergence
Индикатор Two Stochastics with MA Smoothing and Convergence Divergence lineIlan iMA
Илан на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)