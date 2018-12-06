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Индикаторы

Market_Sessions - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
6362
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
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Индикатор Market Session - отображает на графике цены торговые сессии в Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Сиднее. Время начала и окончания каждой торговой сессии можно задать вручную.

Имеет восемнадцать настраиваемых параметров:

  • Sidney session begin - час начала торговой сессии в Сиднее
  • Sidney session end - час окончания торговой сессии в Сиднее
  • Sidney session color - цвет области торговой сессии в Сиднее на графике цены
  • Tokio session begin - час начала торговой сессии в Токио
  • Tokio session end - час окончания торговой сессии в Токио
  • Tokio session color - цвет области торговой сессии в Токио на графике цены
  • London session begin - час начала торговой сессии в Лондоне
  • London session end - час окончания торговой сессии в Лондоне
  • London session color - цвет области торговой сессии в Лондоне на графике цены
  • NewYork session begin - час начала торговой сессии в Нью-Йорке
  • NewYork session end - час окончания торговой сессии в Нью-Йорке
  • NewYork session color - цвет области торговой сессии в Нью-Йорке на графике цены
  • Session field height - высота области торговой сессии на графике цены (в пунктах)
  • Show session labels - отображать названия торговых сессий внутри области сессии на графике цены (Yes/No)
  • Font name - наименование шрифта названия торговой сессии
  • Font size - размер шрифта названия торговой сессии
  • Font color - цвет шрифта названия торговой сессии
  • Show start-session lines - отображать линии начала каждой торговой сессии на графике цены (Yes/No)

Индикатор может работать только на графиках с периодом H1 и ниже. При переключении на более высокий таймфрейм, индикатор выдаст предупреждение и переключится на часовой график.



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