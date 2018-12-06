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Индикаторы

Spread_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1992
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Spread Oscillator - отображает разброс значений между двумя выбранными инструментами

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • First symbol - наименование первого инструмента
  • Second symbol - наименование второго инструмента
  • Fast MA period - период расчёта быстрой МА
  • Slow MA period - период расчёта медленной МА

Расчёт:

Spread Oscillator = SlowMA - FastMA

где:

SlowMA = EMA(Ratio, Slow MA period)
FastMA = EMA(Ratio, Fast MA period)
Ratio = (Close(First symbol) / Close(Second symbol))*100.0




NonLag NonLag

Индикатор Non lag average

NonLag_MACD NonLag_MACD

Индикатор Non lag MACD

MicroPivots MicroPivots

Индикатор Micro Pivots

Acceleration_Deceleration_AC_MTF Acceleration_Deceleration_AC_MTF

Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator