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Spread_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1992
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Индикатор-осциллятор Spread Oscillator - отображает разброс значений между двумя выбранными инструментами
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- First symbol - наименование первого инструмента
- Second symbol - наименование второго инструмента
- Fast MA period - период расчёта быстрой МА
- Slow MA period - период расчёта медленной МА
Расчёт:
Spread Oscillator = SlowMA - FastMA
где:
SlowMA = EMA(Ratio, Slow MA period)
FastMA = EMA(Ratio, Fast MA period)
Ratio = (Close(First symbol) / Close(Second symbol))*100.0
NonLag
Индикатор Non lag averageNonLag_MACD
Индикатор Non lag MACD
MicroPivots
Индикатор Micro PivotsAcceleration_Deceleration_AC_MTF
Индикатор Multi timeframes Bill Williams Accelerator Oscillator