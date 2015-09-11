Дайджест 7-11 сентября: Почему российские чиновники боятся замедления Китая и зачем Яндекс повернул на Восток

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Риски "восточного дрейфа" для России
- Ведомости: Россия и Китай: где мы находимся
- Deutsche Welle: Эксперт: Российские чиновники боятся проблем в экономике Китая
- Ведомости: Риск «восточного дрейфа»
- РИА Новости: Аналитик: Китай одинаково заинтересован в отношениях и с РФ, и с США
- РБК-ТВ: Харбинская ярмарка: чем могут помочь друг другу Россия и Китай
- ИноСМИ: СМИ Китая: КНР помогает России развивать Дальний Восток
- Радио Свобода: "Побегут от России, как от чумы"
- Deutsche Welle: Замедление экономического роста в Китае - шанс для Индии?
- Вести Экономика: Дерипаска: экономика Китая далека от коллапса
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- MQL5 Blogs: Мнение: Российский центробанк не рискнет менять ключевую ставку
- MQL5 Blogs: Центробанк, что будешь делать? «Лечить» экономику или бороться с инфляцией?
- Коммерсант: Тарифы зажало между ведомствами. Минэкономики добралось до ценовой политики госмонополий
- Коммерсант: Умножение с остатком. Банки просят повысить доходность счетов граждан
- Коммерсант: Государство делится бедой с бедными. Инфляцию в 2016 году полностью не компенсируют даже получателям пособий
- Новая Газета: Торговля здесь неуместна? Тревожный симптом: волна депутатских запретов докатилась до ритейла
- Коммерсант: Налоги растут на фоне падения экономики
- РБК: Правительство зафиксировало первые симптомы бюджетного кризиса
- BBC Russian: Что говорил Путин о рубле, долларе и нефти
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 11 сентября
- MQL5 Blogs: Уровни для EUR/USD: между 100-дневной и 200-дневной SMA в ожидании направления тренда
- MQL5 Blogs: Фунт/Доллар (GBP/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: в ожидании пробоя уровней
- MQL5 Blogs: USD/CAD - краткосрочные тенденции и торговые идеи: медвежий разворот; в ожидании пробоя
- MQL5 Blogs: Премьер Китая: Мы никогда не начинали валютную войну
- MQL5 Blogs: 2 причины беспокоиться о китайских валютных резервах
- MQL5 Blogs: Народный банк Китая: курс юаня будет стабильным
- Reuters: Резервы РФ потеряли за неделю $1,1 млрд из-за курсовой переоценки
- РИА Новости: В Грузии прогнозируют продолжение девальвации нацвалюты
- РИА Новости: Экономист: ситуация на валютном рынке Молдавии труднопредсказуема
Новости сырьевого рынка:
- РБК: Минэкономразвития спрогнозировало рекордно низкую цену на экспорт газа
- Коммерсант: "Не предполагали, что слитки являются золотом". Как распоряжались кладами советские граждане
- РБК: Минэкономразвития спрогнозировало падение цен на нефть до $38 за баррель
- РИА Новости: Цены на нефть. Сентябрь 2015
- MQL5 Blogs: Из-за нефтяного кризиса люди продолжают терять работу
- Deutsche Welle: Авторы энергостратегии РФ надеются на 100 долларов за баррель к 2035 году
- MQL5 Blogs: Китайские фьючерсы на нефть станут мировым бенчмарком
- MQL5 Blogs: США начнет экспорт нефти? Скоро всё узнаем
- BBC Russian: Нефтяное проклятие России. Беседа Кудрина и Мамута
- MQL5 Blogs: Инвестор Марк Фабер рекомендовал покупать акции золотодобывающих компаний
- Коммерсант: Дальний Восток торгует нефтью, газом и алмазами. Мониторинг
- MQL5 Blogs: Мнение: золото сегодня выглядит опаснее, чем акции
Новости фондового рынка:
- РИА Новости: Ситуация на мировых фондовых рынках в сентябре 2015
- Коммерсант: Правила игры с фондовыми качелями изучает независимый эксперт Дмитрий Тратас
- РБК: Дерипаска назвал обвал китайского фондового рынка началом «драмы»
- MQL5 Blogs: Мнение: природа сегодняшнего азиатского роста — истерическая
- MQL5 Blogs: Синдзо Абэ помог Nikkei подскочить рекордными за семь лет темпами
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: «Рейтинговый бизнес — это, прежде всего, репутация». Екатерина Трофимова об особенностях создания и будущей деятельности нового рейтингового агентства
- РБК: Toyota закрывает свои заводы из-за сильного наводнения
- РБК: Дилеры приготовились к уходу SsangYong из России
- Deutsche Welle: СМИ: Opel и Chevrolet покинут Россию уже в октябре
- РИА Новости: Honda опровергла информацию в СМИ об уходе марки с российского рынка
- Reuters: Fitch ждет усиления Аэрофлота на фоне падения доходов в авиаотрасли РФ
- РБК: «ВКонтакте» запустит внутренние интернет-магазины
- Коммерсант: Бинбанк подвела санация. Розничный бизнес довел банк до убытков
- MQL5 Blogs: Презентация Apple: как представленные новинки повлияли на акции компании?
- РБК: Apple повысила цены в России
- Коммерсант: "Яндекс" повернул на Восток. Интернет-компания открывает офис в Шанхае
- MQL5 Blogs: II квартал: Роснефть и Лукойл заработали больше, чем BP и Shell
- РБК: Щедрый миллиардер: как заработать $2,9 млрд в Египте
- Forbes: Катушка Tesla: Илон Маск как главный инноватор мира
- Forbes: Ушли в минус: десять громких банкротств последних лет
Главное в мире
- Коммерсант: S&P снизило рейтинг Бразилии ниже инвестиционного
- Forbes: «Минное поле» ФРС: как правильно поднять ставку
- MQL5 Blogs: Сложный выбор ФРС: и хочется, и колется
- MQL5 Blogs: Главный экономист Всемирного банка просит ФРС не торопиться с повышением ставки
- Вести Экономика: Deutsche Bank не ожидает роста ставок ФРС в сентябре
- Deutsche Welle: Какие экономические эффекты вызовет в Германии волна беженцев?
- MQL5 Blogs: Периферическая Европа угрожает спокойствию рынков
- MQL5 Blogs: Инвестиционный портфель королевы Елизаветы
- BBC Russian: Евросоюз окажет помощь фермерам на 500 млн евро
- BBC Russian: Пресса Британии: ЕС хочет приглашать трудовых мигрантов
- Вести Экономика: Безработица в Греции выросла до 25,2%