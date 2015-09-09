Инвестор Марк Фабер рекомендовал покупать акции золотодобывающих компаний

​Цены на товары еще могут снизиться, однако падение не будет продолжаться долго. В этих условиях стоит покупать акции компаний, добывающих драгоценные металлы. Такое мнение выразил швейцарский инвестор и финансовый консультант Марк Фабер в интервью телеканалу Bloomberg.

«Если бы мне надо было выбрать актив, ​ где есть возможность для значительной прибыли, а риски ограниченны, я бы выбрал акции добывающего сектора, в частности бумаги золотодобывающих компаний», — сказал Фабер.

Он уточнил, что золото, серебро и платина не зависят от промышленного спроса так, как недрагоценные металлы. Его опасения относительно других сырьевых товаров вызывает ситуация в экономике Китая. По мнению инвестора, рост китайской экономики замедляется гораздо более быстрыми темпами, чем об этом говорится в официальной статистике. Он полагает, что рост ВВП составляет всего 2%, а может, и вовсе стал нулевым.

Несмотря на симпатии инвестора к сектору драгоценных металлов, Фабер считает, что даже они не на 100% надежны, а в мире вообще не осталось безрисковых активов. Это, по его словам, связано с политикой центробанков по всему миру, которые вливают средства в экономику через программы количественного смягчения.

«В 1950-х годах безопасно было открыть депозит в банке. Доходность была низкой, но это было безопасно. А сейчас не знаешь, что будет с покупательной способностью денег», — сказал Фабер.

В июле Bloomberg указывал на неоцененность золотодобывающих компаний. К тому времени их акции подешевели на 16% с начала года, тогда как золото — только на 3%. Таким образом, отмечало агентство, а​кции золотодобывающих компаний относительно цены золота стали самыми дешевыми как минимум за последние 30 лет.

Bloomberg отмечал, что это может быть признаком перепроданности акций золодобытчиков, и некоторые аналитики ожидают, что в течение полугода их бумаги будут расти. В частности, в июле Morgan Stanley повысил прогноз по акциям канадской Goldcorp, ссылаясь на привлекательную оценку компании.

Марк Фабер возглавляет компанию Marc Faber Ltd, которая управляет средствами инвесторов и дает финансовые консультации. Он также входит в состав управляющих ряда фондов, которые сконцентрированы на инвестициях в развивающиеся и пограничные рынки, и является издателем инвестиционного бюллетеня The Gloom Boom & Doom Report. Фабер известен тем, что действует вопреки тенденциям рынка. В 2002 году в своей книге Tomorrow's Gold: Asia's Age of Discovery он правильно предсказал рост цен на нефть, драгоценные металлы и рост экономик развивающихся стран, в частности Китая.