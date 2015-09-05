Из-за нефтяного кризиса люди продолжают терять работу

Дешевая нефть создает больше проблем, чем ожидалось. В последнее время в крупных компаниях проводят постоянные увольнения, потому что руководство уже не в состоянии содержать многих специалистов. Таким образом, мир дешевой нефти заставляет многих сокращать рабочие места.

На этой неделе ConocoPhillips, одна из крупнейших американских энергетических компаний, объявила, что собирается сократить около 1800 рабочих мест. Это будет самое крупное массовое увольнение в Северной Америке, причем более 500 человек потеряют работу в Хьюстоне. Нефтяной гигант вынужден прибегнуть к "драматическому уменьшению" рабочей силы из-за сокращения промышленности.

Падающие цены на нефть были хорошей новостью для американских водителей, но работники сферы энергетики очень сильно пострадали от этого. До сих пор цены остаются нестабильными, на прошлой неделе, например, они падали до $38 за баррель. Из-за этого энергетическим компаниям становится очень трудно строить планы на будущее — как рассчитать бюджет, если не можешь даже определить среднюю цену на нефть? Все компании значительно сократили расходы за прошедший год. И даже несмотря на недавний отскок цен, мало кто ждет возвращения к трехзначным ценам - по крайней мере, не в ближайшие несколько лет.

Тысячи рабочих мест в нефтедобыче попросту исчезли. И ConocoPhillips присоединилась к этому длинному списку нефтяных компаний, которые увольняют работников. За период с июня прошлого года до апреля 2015 года американские компании сообщили, что уволили более 51 тыс. рабочих и напрямую связывают эти меры с падением цен на нефть, по данным Gray & Christmas.

Нефтесервисные компании, которые провели самые масштабные сокращения, - это Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. Некоторые работники компаний, которые остались на своих рабочих местах, были вынуждены согласиться на более низкую зарплату.

К слову, после объявления о планах акции Conoco упали более чем на 3% во вторник, когда прошли широкие распродажи на Уолл-стрит и в энергетическом секторе. А за прошедший год бумаги компании уже упали в цене более чем на 40%.