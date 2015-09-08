Центробанк, что будешь делать? «Лечить» экономику или бороться с инфляцией?

Российский рубль все еще под давлением из-за падающих нефтяных котировок, но на этой неделе все внимание рынка будет также приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября. Ожидается, что на этом заседании регулятор примет решение по ключевой процентной ставке — опускать ее дальше или нет.

Нефть сегодня утром и днем немного корректируются после обвала в понедельник, когда фьючерсы потеряли более 3%. Примерно на 1% укрепляется и рубль. Конечно, нефть так и остается основным драйвером движения рубля, но от решений центробанка тоже многое зависит, ведь регулятор сейчас особо в ход торгов не вмешивается. Но что сделает Банк России?

Практически большинство аналитиков предполагает, что регулятор в этот раз сделает перерыв и не станет трогать ставку — он и так несколько раз понижал ее в течение последнего полугода. К примеру, так считает глава ВТБ Андрей Костин, хотя недавно он много раз говорил о том, что высокие ставки негативно влияют на экономику и бизнес. "Сейчас я бы ожидал, что он (центробанк) выждет какое-то время, но все-таки до конца года, мне кажется, эта тенденция по снижению ставки продолжится", - заявил Костин. Он также сказал, что идеально было бы, если регулятор к концу года снизит ключевую ставку до 10% с нынешних 11%. Не ждут снижения ставки и эксперты из Deutsche Bank.

Российский регулятор и правда сейчас в непростой ситуации. После того как в декабре 2014 года он резко повысил ставку до 17%, а на валютном рынке начался хаос, уже почти год центробанк пытается вернуть ситуацию хотя бы в исходное положение, но пока ставка находится несколько выше, чем до того экстренного повышения. Плюс ко всему, еще один обвал нефтяных котировок, который начался в середине лета, привел к резкому падению курса рубля и, как следствие, к всплеску инфляции. В августе инфляция подскочила уже до 15,8% в годовом выражении.

Слабый рубль моментально приводит к росту цен, и пока единственное, что сдерживает инфляцию, - это слабый спрос. Упускать из внимания валютный рынок сейчас нельзя, поэтому было бы логичнее оставить ставку без изменения, - аналитики Credit Suisse, например, уверены, что этого будет достаточно, чтобы сдержать падение рубля.

Однако, если регулятор решит, что нужно больше внимания уделить экономике в целом, и продолжит снижать ставки, то неизбежна массовая атака спекулянтов на рубль. Опять же, повторимся, что никто уже не ждет дальнейшего смягчения политики ЦБ РФ. Нельзя не заметить, что рубль в настоящее время очень крепко привязан к ценам на нефть — и даже если ЦБ повысит ставку, а цены на нефть продолжат падать, ставка никак не поможет остановить падение рубля. Логично в таком случае вообще не трогать ставку, чтобы не разжигать азарт спекулянтов.

Кстати, о российской экономике. СМИ сообщают о том, что ближайший бюджет РФ будет расписан только на год вперед (обычно его составляют на три года), и строиться он будет с учетом цен на нефть $50 за баррель. Об этом, в частности, заявил помощник президента Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме. Он также сказал, что, по прогнозу большинства экспертов, в реальности нефть будет стоить $60 за баррель, однако в бюджетный план решено внести консервативную оценку. А если цена на нефть упадет ниже $50, то бюджет придется пересмотреть еще раз. Возможно, вопрос будет решаться проще - ослаблением рубля. Что-то подобное уже было в этом году, когда курс рубля приблизился к критическим для бюджета уровням, Банк России моментально начал проводить интервенции (покупал валюту в резервы), чтобы ослабить рубль.

