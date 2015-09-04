Мнение: золото сегодня выглядит опаснее, чем акции

Любая дискуссия о золоте — эмоциональное мероприятие, в котором ломается немало копий. Кто-то говорит, что золото — средство сохранения стоимости, которое выдержит все испытания временем, и это единственное место, где ваши деньги будут в полной безопасности. Им не будут страшны ни правительство, ни зомби, ни правительство зомби.

Другие считают, что золото — глупая игрушка, а инвесторы в золото — либо сумасшедшие, либо невежды, либо и то, и другое.

И те, и другие имеют свои резоны и очень активно отстаивают свои позиции.

Есть и третья категория: «золотые агностики». Драгоценный металл продается и покупается на основе текущих рыночных событий. Покупатели и продавцы на любом рынке никогда не действуют абсолютно рационально ни по одному активу, будь то золото или убыточные акции технологических компаний.

В конце концов, золото обычно выглядит хорошей инвестицией, если вы зарабатываете трейдингом, а с альтернативами как-то туговато.

Так вот, вполне естественно задаться вопросом о том, стоит ли золото нашего внимания сейчас, учитывая текущую волатильность и недавний подъем драгоценного металла. Джефф Ривз, колумнист MarketWatch, высказывает отрицательную точку зрения.



Он говорит, что сейчас рыночные силы настроены решительно против золота. Эта так называемая инвестиционная «тихая гавань» сейчас может быть даже еще более рискованной, чем акции.

В последнее время «качели» драгоценного металла были очень внушительными. Он метался то вверх, то вниз. Впрочем, волатильность была высокой везде, и, к примеру, фондовый рынок испытал серьезные потрясения. Dow пережил худший август за последние 17 лет.

По сравнению с акциями, золото, казалось бы, выглядит более или менее прилично. Но посмотрите, какие причины в последнее время оказывали поддержку золоту.

Строго говоря, драйверов всего три.

Покупка в качестве альтернативы, уход в безрисковую область. Легко осознать привлекательность золота, когда американские рынки обвалились, а Китай выглядит еще хуже. Shanghai Composite — тот и вовсе потерпел третье подряд ежемесячное падение, попрощавшись в августе с 12,5% своей капитализации.

Неопределенность по ФРС. Китайские события влияют на весь мир, и в том числе ставят под вопрос подъем ключевой процентной ставки в Америке в сентябре. У ФРС трудные времена, к тому же еще и payrolls сегодня оказались ниже прогноза. В среде, где акции и процентные активы продолжают предлагать довольно анемичную доходность, часто делается выбор в пользу золота.

Надежда на то, что дно уже пройдено. Как и для всех товаров, в периоды долгого снижения (как сейчас было с золотом) любой всплеск спроса кажется инвесторам началом долгосрочного роста. Недавние отчеты из Индии предсказывают рост спроса на ювелирные изделия примерно на 70%: впереди сезон больших праздников, а в Индии принято дарить золотые украшения.

Учитывая проблемы с акциями, валютную турбулентность и политические неопределенности, интерес к золоту вполне понятен. Но эти бычьи настроения — всего лишь пена на поверхности. Если посмотреть глубже, то «хорошие новости» — совсем не те, какими кажутся.

Например, китайская история — это очень, очень плохо для золота. Волатильность в китайских капиталах — симптом более серьезных мировых проблем. Отсутствие спроса на золотые ювелирные изделия и общее падение инвестиционной массы в Китае стирает любые потенциальные выгоды для драгоценного металла, используемого в качестве альтернативного актива в западных портфелях.

Продолжение девальвации китайского юаня усиливает глобальные риски дефляции. Низкие или отрицательные темпы инфляции в сочетании с сильным долларом — это комбинация, которая отправило золото в 40%-ный прыжок вниз от максимумов 2011 года. Странно было бы думать, что сохранение этих факторов каким-то чудесным образом станет для золота позитивным.

А прежде чем радоваться растущему спросу в Индии или в других местах — учтите, что во II квартале спрос на золото упал на 12% по всему миру. В Индии снижение составило 25%. Согласно июльскому отчету GFMS, спрос на золото сейчас на шестилетних минимумах.

Любой всплеск цен на золото должен восприниматься в контексте долгосрочных тенденций повсеместного замедления спроса.

Вишенкой на торте можно считать то, что графики продолжают показывать поддержку золота в диапазоне $950 — 1000, со значительным снижением относительно своей 200-дневной скользящей средней. Не стоит надеяться на недавний рост. Просто вспомните, что в январе золото флиртовало с уровнем $1300 за тройскую унцию, но с тех пор находится в долгосрочном нисходящем тренде.

Никто не знает, что будет дальше с фондовыми рынками — вполне возможно, что они будут снижаться и дальше. Но учитывая встречные ветра, золоту практически нечего предложить инвесторам. Хотите рисковать — покупайте акции (предпочтительно те, которые по минимуму связаны с Азией и имеют достойную репутацию). Если не хотите рисковать — рассмотрите краткосрочные облигации или акции.

Но золото? Господин Ривз считает, что сейчас оно не стоит свеч, учитывая то, с каким устойчивым нисходящим трендом оно сейчас сталкивается.