США начнет экспорт нефти? Скоро всё узнаем

Америка может очень быстро снять запрет на экспорт своей нефти. Некоторые аналитики считают, что запрет может даже не дожить до своего «сорокалетия» в декабре этого года. Мощная комбинация сил, начиная с массивного бума американской сланцевой нефти, низких цен на газ и заканчивая иранской ядерной сделкой, заставит сделать этот шаг гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал. Не забывайте, что историческое соглашение с Ираном может быстро проложить путь для иранской нефти, которая затопит мировые рынки.

Сторонники отмены запрета интересуются: если Иран может экспортировать намного больше нефти, почему США не может? "Политический камень может быть сдвинут благодаря этой сделке с Ираном", - говорит Джо Макмонигл, бывший начальник Департамента энергетики в администрации Джорджа Буша.

Попытки изменить ситуацию с запретом на экспорт американской нефти, кстати, проводились уже неоднократно, и сейчас набирается все больше политической поддержки в обеих палатах Конгресса. В четверг планируется провести голосование по законопроекту, который позволит устранить запрет на экспорт нефти. Голосование может расчистить путь для тех, кто готов двигаться вперед. Законопроект был внесен конгрессменом Джо Бартоном и имеет еще 13-соавторов-демократов. "Это и ежу понятно. Нефть давит на русских, она давят на саудовцев. Это не повысит цены на бензин, но зато даст людям работу", - сказал Бартон. Он также добавил, что надеется сделать американскому народу "рождественский подарок", положив законопроект на стол президента Обамы до конца этого года.

Кампания уже получила ключевую поддержку от спикера палаты представителей Джона Бонера и Фреда Аптона, председателя комитета по энергетике и торговле. Даже лидер демократов Гарри Рид сказал в прошлом месяце, что есть место для "компромисса" по этому вопросу. Макмонигл, в настоящее время старший энергетический аналитик в Potomac Research Group, считает, что существует 75%-ная вероятность того, что запрет удастся отменить в начале осени этого года.

Почему же Конгресс раньше так сопротивлялся и не хотел разрешить экспорт? Просто дешевая нефть обеспечивала некое политическое прикрытие для них самих. Отчасти отклонялись любые изменения из-за того, что политики боялись навлечь на себя гнев избирателей в таком деликатном вопросе, как цены на газ. Но американский сланцевый бум создал избыток и цены на нефть пошли вниз. На днях цены на газ упали до самого низкого уровня с 2004 года.

Не вернет ли снятие запрета цены обратно вверх? Эксперты утверждают, что этого не произойдет. Кроме того, уже давно устарели причины того запрета. В 1975 года в США запретили экспорт сырой нефти, наступая на пятки нефтяному эмбарго ОПЕК. Это эмбарго отправило цены на нефть к стремительному росту и нанесло огромный урон экономике США, для которой выросла зависимость от иностранной нефти. Запрет был введен в действие, чтобы предотвратить такие нарушения в будущем и защитить внутренние ресурсы. Но сейчас совсем другой мир. Благодаря сланцевой революции США стали теперь крупнейшим в мире производителем сырой нефти и природного газа, превосходя по показателям даже Саудовскую Аравию.

Снятие запрета может также помочь спасти некоторые рабочие места в нефтяной сфере. Нефтяная промышленность США не оправилась от аварии цен, проведя более чем 86 тыс. сокращений с июня 2014 года. Такие компании, как ConocoPhillips, Schlumberger и Baker Hughes - все сократили как минимум по тысяче рабочих мест.