Народный банк Китая: курс юаня будет стабильным

В Анкаре в эти дни проходит встреча министров финансов и глав центробанков государств G20. В рамках встречи в одном из интервью зампредседателя Народного банка Китая И Ган заявил, что китайская экономика является устойчивой, несмотря на недавний спад на фондовом рынке, а курс юаня будет стабильным. "Базовые для китайской экономики факторы являются достаточно сильными, - сказал Ган. - Конечно, никто не может дать точных прогнозов в условиях рыночной волатильности, однако я уверен, что курс юаня будет более или менее стабильным".

Страхи в отношении «здоровья» китайской экономики после недавней девальвации юаня спровоцировали обвал валют и фондовых рынков многих развивающихся государств. Индекс MSCI Emerging Markets с января этого года упал уже более чем на 16%.

Главы финансовых ведомств стран G20 поговорят о проблемах китайской экономики на этой встрече, которая продолжится завтра. Но уже известно, что чиновники не станут включать свое заключение по этой ситуации в итоговое коммюнике заседания. "Китайскую экономику ждет не "жесткая посадка", но, возможно, "ухабистая", - считает известный экономист Нуриэль Рубини, возглавляющий Roubini Global Economics. - Рынки все более пессимистично оценивают перспективы экономического роста в Китае и способность местных властей справиться с ослаблением экономики, а также колебаниями на валютном и фондовом рынках".

Девальвация юаня в августе, которая спровоцировала резкое падение китайской валюты, еще сильнее испортила перспективы роста экономики страны, говорят эксперты. И Ган сказал, что он ожидает рост китайской экономики на 7% в этом году. К слову, в первом и втором квартале рост китайского ВВП составил 7%.

К 14:44 мск пара USD/JPY торговалась на уровне 119,15 (-0,77%), а пара EUR/JPY – на уровне 132,7 (-0,66%).