2 причины беспокоиться о китайских валютных резервах

Гигантские китайские валютные запасы начали снижаться. Абсолютный рекорд по таянию резервов был установлен в августе, он составил $94 млрд. Многие выражают обеспокоенность по поводу оттока капитала из страны в результате неудачной девальвации юаня. Есть и еще одна причина для опасений: высыхание внутренней ликвидности.

Но обо всем по порядку.

Для экономики №2 в мире потеря 2,6% своих запасов всего лишь за один месяц — серьезный знак. В действительности, эта цифра была бы еще больше, но ее «спасло» восстановление евро в августе. Единая валюта подорожала и увеличила стоимость китайской копилки в долларовом выражении. По наиболее вероятным прикидкам, Китай потратил на защиту своей валюты в середине августа более $100 млрд.

Перспектива ослабления юаня потрясла инвесторов, которые пребывали в безмятежности последние пять лет. Именно поэтому сейчас китайские компании спешат погасить свои долларовые задолженности, а иностранные транснациональные компании переносят свои денежные резервы из юаня в другие валюты. Оффшорный юань тоже стремительно теряет свою привлекательность для иностранных инвесторов.

Если власти действительно полны решимости привести юань к равновесной рыночной цене, валюта, вероятно, упадет еще сильнее. Но вместо этого Центробанк снова и снова запускает руку в глубины своих валютных резервов в попытке удержать стабильный обменный курс. Он не сможет делать это до бесконечности, особенно если США поднимет-таки процентную ставку и сделает доллар более привлекательным для инвесторов.

Крупные оттоки капитала связаны с двумя головными болями. Первая: опасения о том, что китайские граждане тоже, как и корпорации, пытаются спрятать свои деньги в надежном месте за пределами страны, желательно еще и в надежной валюте. Недавний рейд на неофициальных менял, таких, как ломбарды в Макао, показал, что правительство озабочено оттоком капитала.

И вторая проблема: каждый раз, когда Народный Банк Китая продает доллары в обмен на юань, свободная денежная масса в Поднебесной сжимается, и это приводит к высыханию ручейка ликвидности.



Обе задачи требует решения, причем довольно быстрого, иначе в стране наступит кризис ликвидности, как юаневой, так и долларовой, и в этом случае вероятен новый всплеск турбулентности в Азии и во всем мире в целом.

