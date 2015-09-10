Периферическая Европа угрожает спокойствию рынков

В некоторых периферических странах Европы растут политические риски, угрожая в очередной раз выбить из колеи рынки, которые еле пришли в себя после греческих событий.

Так, в начале октября ожидаются выборы в Португалии, а в конце года — в Испании. Опросы в обеих странах показывают очень плотную конкуренцию.

Экономист Barclays, Антонио Гарсиа Паскуаль, говорит, что политические риски существуют в Греции, Испании (особенно в Каталонии) и Португалии. «Рост ускоряется, внутренний спрос в порядке, но вот инвестиции здесь под большим вопросом».

События в Греции, где в начале года пришла к власти партия Syriza, уже внимательно изучены соседками по еврозоне. Греческие избиратели вернутся на выборы 20 сентября. Бывший премьер-министр, Алексис Ципрас, объявил о досрочных выборах в надежде выиграть более широкие полномочия и улучшить условия договора о смягчении долговой нагрузки страны.

«Урок — в том, что даже если вы прошли через трудности и снизили бюджетный дефицит, то если у вас есть высокий уровень задолженности, вы по-прежнему уязвимы. Как с точки зрения рынка, так и в плане политического давления», — говорит Джонатан Лойнс, главный экономист европейского отдела Capital Economics.

Испания и Португалия, как и Греция, вынуждены были ввести меры жесткой экономии бюджета в результате глобального финансового кризиса. Обе этих страны сейчас идут на поправку с точки зрения экономики, но уровень безработицы и долговая нагрузка остаются высокими. К примеру, в Испании уровень безработицы достигает 22,5% — по этому показателю в блоке из 19 стран она уступает только Греции. Тем временем, соотношение долга к ВВП в Португалии достигает 130% — это один из крупнейших в еврозоне уровней закредитованности.

На этой неделе были опубликованы результаты опроса, впервые показавшего, что 4 октября на выборах к власти может вернуться правоцентристская коалиция в Португалии.



В Испании (четвертой по величине экономике еврозоны) неопределенность гораздо выше. Две главные политические партии страны — правоцентристская Народная партия (правящая сейчас) и оппозиционные ей социалисты потеряли почву под ногами и могут уступить новым популистским партиям, среди которых особенно опасна Podemos, руководство которой резко высказывается в адрес еврозоны и, как и Syriza, резко выступает против мер жесткой экономии.

“Политическая сцена в Испании находится в движении, и существует значительная неопределенность в отношении результатов выборов», — говорит Николас Спиро, управляющий директор Spiro Sovereign Strategy (Лондон). — «Тот факт, что Podemos частично потеряла свою поддержку из-за событий в Греции, не означает, что две остальные популярные партии могут спокойно почивать на лаврах. Результат каталонских выборов на этой неделе добавит неопределенности». Здесь партия, выступающая за независимость Каталонии от Испании, может выиграть большинство голосов, и тогда Испании грозит еще и потеря целостности.

Спиро добавляет, что рынки занижают политические риски в Испании вот уже некоторое время. Сегодня доходность по 10-летним испанским бондам находится на уровне примерно 2,08%; 10-летние португальские бумаги приносят 2,5%.