Презентация Apple: как представленные новинки повлияли на акции компании?

В среду вечером компания Apple провела традиционное мероприятие, где представила несколько своих новинок. К открытию американской биржи акции Apple торговались на уровне $113,76 — выше, чем во вторник на закрытии ($112,31). Как только началась презентация, акции поднялись до $113,82, однако с объявлением каждой новинки они проседали все ниже и ниже. К закрытию торгов акции упали до $110,15.

Что касается представленных новинок, то здесь можно кратко рассказать о каждой — все-таки фанаты Apple так долго ждали этой презентации, а СМИ и эксперты постоянно гадали, чем их удивит компания. Вчера мы узнали, что немного изменились часы Apple Watch — последнее новшество, представленное на предыдущей встрече. Пожалуй, изменения здесь коснулись лишь ремешков - появился новый, кожаный от французского бренда Hermes, плюс к этому появился новый цвет корпуса - "розовое золото". За самую дешевую модель часов Apple Watch Sport с резиновым ремешком в России придется заплатить 27990 или 31990 руб. (в зависимости от модели: 38 или 42 мм). Самая дорогая модель будет стоить как минимум 1 млн 160 тыс. руб., сообщают российские СМИ, - это Apple Watch Classic Edition.

Более значимая новинка — это iPad Pro, увеличенная и улучшенная версия известного планшета iPad. Теперь гаджет оснащен экраном с диагональю в 12,9 дюйма — такого огромного айпэда яблочники еще не делали. Как и ожидалось, производитель усовершенствовал начинку планшета — в нем будет новый процессор A9X, который почти в два раза быстрее чипа из последнего iPad Air 2. Стоимость iPad Pro в зависимости от модели составит в США $799-$1079.

Новая приставка Apple TV получила пульт c функцией тачпада, а также возможность кроме просмотра видео и телепрограмм запускать различные приложения — можно будет слушать музыку через Apple Music и играть в игры. Для корректной работы Apple TV создали отдельную tvOS - модифицированную версию iOS. Новая iOS9, кстати, будет доступна для бесплатного обновления уже с 16 сентября. Стоимость приставки — от $149 до $199.

И, наверное, самым ожидаемым моментом вчера была презентация новых iPhone 6S и 6S Plus. Тим Кук, не стесняясь, назвал предыдущую модель iPhone 6 «самой популярной моделью iPhone за всю историю». Новая модель, кстати, внешне вообще практически не отличается от предыдущей. А вот «начинка» изменилась кардинально: корпус стал прочнее, появилась новая функция 3D Touch, реагирующая на силу нажатия, процессор А9, а также более совершенные камеры: основная может снимать 12-мегапиксельные фото и видео в разрешении 4К, а фронтальная камера стала 5-мегапиксельной. Кроме того, появился также новый цвет у iPhone 6S и iPhone 6S Plus - золотой с розовым оттенком.

Кстати, после закрытия торгов акции Apple продолжали падение, но уже к 12:06 мск на премаркете они подорожали на 0,50% - до отметки $110,70. Посмотрим, как они будут вести себя на сегодняшних торгах, ведь обычно компании удается отыграть потери в течение нескольких дней после презентации.