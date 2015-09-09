Мнение: природа сегодняшнего азиатского роста — истерическая

Сегодняшний рост азиатских рынков похож на очередной неизвестный вирус, но на этот раз — на тот, который каждый хочет поймать.

Nikkei подскочил на 7,71%, а вслед за ним началась истерическая скупка акций везде в Азии. Такое ощущение, что и сейчас инвесторы ориентируются исключительно на стадный инстинкт. Shanghai вырос на 2,32%; Hang Seng подскочил на 4,10%; KOSPI прибавил 2,96%. Taiex показал свой лучший прирост с декабря 2011 года: 3,6%. Едва ли не самые скромные результаты в регионе продемонстрировал австралийский индекс, где торги закончились раньше, чем в Японии: S&P/ASX 200 прибавил «всего лишь» 2,07%.

Финансовый аналитик Патрик МакГи рассматривает сегодня основные официальные причины сегодняшнего подскока рынков — и видит, что ни одна из них не является новой или убедительной. Он говорит об иррациональном поведении инвесторов — а значит, фондовые рынки еще очень далеки от устойчивого роста. Так вот, о причинах.