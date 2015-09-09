Мнение: природа сегодняшнего азиатского роста — истерическая

Сегодняшний рост азиатских рынков похож на очередной неизвестный вирус, но на этот раз — на тот, который каждый хочет поймать.
Nikkei подскочил на 7,71%, а вслед за ним началась истерическая скупка акций везде в Азии. Такое ощущение, что и сейчас инвесторы ориентируются исключительно на стадный инстинкт. Shanghai вырос на 2,32%; Hang Seng подскочил на 4,10%; KOSPI прибавил 2,96%. Taiex показал свой лучший прирост с декабря 2011 года: 3,6%. Едва ли не самые скромные результаты в регионе продемонстрировал австралийский индекс, где торги закончились раньше, чем в Японии: S&P/ASX 200 прибавил «всего лишь» 2,07%.
Финансовый аналитик Патрик МакГи рассматривает сегодня основные официальные причины сегодняшнего подскока рынков — и видит, что ни одна из них не является новой или убедительной. Он говорит об иррациональном поведении инвесторов — а значит, фондовые рынки еще очень далеки от устойчивого роста. Так вот, о причинах.
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил на своей конференции, что корпоративные налоги в 2016 году будут сокращены не менее чем на 3,3%.
Ура, товарищи. За исключением того, что это обещание старый новый японский премьер повторяет как минимум с 2014 года.
Минфин Китая заявил вчера вечером, что проведет «активную» фискальную политику, чтобы стимулировать экономику.
Ура, товарищи. За исключением того, что ни единой цифры в прессе не появилось. Кажется, что эти обещания сознательно были крайне неопределенными и размытыми. Кроме того, экономист Commerzbank AG Чжоу Хао указывает нам на то, что Китай, на минуточку, уже проводил «активную политику» минимум дважды на протяжении минувшего месяца.
Всемирный банк предупредил ФРС о том, что подъем ставки будет сейчас преждевременным.
Ура, товарищи. За исключением того, что шанс на сентябрьское повышение ставки был ниже 50% уже 13 августа, так что этот балласт уже давно сброшен.
Вывод прост и очевиден.
Не поддавайтесь истерике, ни в период скупки, ни в период распродаж.