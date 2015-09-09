Сложный выбор ФРС: и хочется, и колется

Если Джеймс Буллард прав, то США сейчас вполне готовы к первому своему повышению процентной ставки за десять лет. Согласно ястребиному мнению президента ФРС Сент-Луиса, Америка вступает в эпоху полномасштабного экономического бума. В своем интервью 28 августа он сказал: «Мы увидим очень сильные рынки труда и экономический рост, если не случится неожиданных катаклизмов».

Разделяют ли это мнение остальные члены ФРС, станет ясно 17 сентября, когда центробанк закончит свою встречу, самую ожидаемую с тех пор, как Джанет Йеллен заняла пост главы американского регулятора в феврале 2014 года.

Йеллен утверждает, что было бы «целесообразно» поднять ставки, если и не в сентябре, то точно до конца нынешнего года. По мнению руководства ФРС, денежно-кредитную политику пора начать возвращать в нормальное состояние после чрезвычайных условий Великой рецессии. С нынешними ультранизкими затратами на обслуживание долгов политика останется очень мягкой даже после увеличения процентной ставки.

Но не всё так просто: ФРС готовится ужесточить политику в трудный период. Дефляционные облака сгущаются над многими развивающимися экономиками, финансовые рынки трясет, а американские экспортеры страдают из-за сильного доллара.

Руководство ФРС сталкивается с дьявольски сложной задачей. Горячие точки есть во всей экономике США, начиная от продаж автомобилей (которые показывают самые быстрые темпы роста за последнее десятилетие), заканчивая коммерческими ценами на недвижимость (которые превзошли пики эпохи «пузыря»). Уровень безработицы упал, и компаниям сейчас становится все труднее заполнить вакансии.

Но несмотря на такие мощные импульсы, инфляция еле теплится, а в пятницу показатели подтвердили, что рост заработной платы остается вялым.

Для экспортеров рост ставки ФРС станет горькой пилюлей. Затраты их клиентов будут расти. Однако сейчас, впервые за десять лет, доходы от внутренних продаж растут быстрее, чем от продаж на развивающихся рынках.

Рик Ридер, главный инвестиционный директор в BlackRock, утверждает, что строка показателей США мигает красным, и ФРС должна действовать. «Сейчас, когда глобальная экономика испытывает спад, в США дела обстоят удивительно хорошо. У ФРС были основания даже для подъема ставки еще в марте, не говоря уже о сентябре».

Некоторые из верных признаков восстановления можно найти, например, в статистике потребительских расходов. На минувшей неделе данные показали, что продажи автомобилей выросли на 17,7 млн в годовом выражении — это самый быстрый темп за последнее десятилетие. Получение легкого финансирования от банков, растущее население и необходимость замены стареющего автопарка толкают вверх спрос и раскручивают экономику. Продавцы автомобилей считают: чтобы удержать человека от покупки автомобиля, рост ставки должен быть больше, чем четверть пункта.

Тем не менее, Торстен Слок, международный экономист Deutsche Bank, отмечает: большее значение будет иметь не сам факт первого повышения ставки как таковой, а то, что будет потом. Но поскольку это предсказать сложно, то рынки придают огромный сакральный смысл именно первому ходу ФРС.

На прошлой неделе ЕЦБ предупредил о риске ухудшения ситуации в Европе, а в Китае полным ходом развивается нестабильность. Поэтому трейдеры сейчас мало надеются на рост в сентябре. Глобальный рост под угрозой, цены на сырьевые товары падают, а инфляция в развитых странах упорно не хочет расти. В таких условиях поднимать ставку действительно опасно.

Страх перед непредвиденными последствиями в условиях замороженного роста заработной платы — инструмент политического давления на ФРС слева. Экономисты и представители центробанков, участвовавшие в недавней конференции в Вайоминге, прошли через десятки людей в зеленых рубашках, которые протестовали против роста процентной ставки центробанка. Они просят удерживать ставки вблизи нуля и отмечают, что зарплаты не увеличиваются, и от этого пострадают миллионы американцев. Представители этого движения говорят: «Наша жизнь — борьба. В конце месяца трудно свести концы с концами. Если ФРС поднимет ставку, то как будет выглядеть наше экономическое будущее?».

Согласно экономической модели, разработанной в недрах ФРС, США скоро придет к практически полной занятости, а следом подтянутся и инфляция, и рост заработной платы. Однако сбалансировать противоречивые показатели будет очень трудно.