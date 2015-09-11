Мнение: Российский центробанк не рискнет менять ключевую ставку

Похоже, почти все эксперты наконец сошлись во мнении о том, что Банк России сегодня не станет менять ставку. По мнению большинства опрошенных экспертов и экономистов, центробанк РФ побоится совершать какие-то серьезные действия за неделю до заседания ФРС США, ведь американский регулятор может буквально перевернуть все мировые рынки с ног на голову, если сделает что-то неожиданное. Таким образом, прогноз на сегодняшнее заседание ЦБ РФ: ставку сохранят на прежнем уровне в 11%. Решение по ставке Банк России объявит в 13:30 мск.

Причиной, по которой центробанк оставит ставку без изменений, - это выросшие инфляционные риски и неопределенность с повышением ставки Федеральной резервной системы. В этом году ЦБ уже снизил ключевую ставку несколько раз — в итоге с 17% ставка опустилась до 11%. Однако, этот уровень тоже не устраивает бизнес, и он ждет дальнейшего смягчения процентной политики. Первую половину года смягчать свою монетарную политику было проще, потому что делать это позволяла замедляющаяся годовая инфляция и относительная стабилизация, а иногда даже и более-менее стабильный курс рубля. Но вот в конце лета условия изменились: усилился спад на сырьевых рынках, выросла волатильность рубля — из-за этого центробанку пришлось приостановить пополнение золотовалютных резервов.

По данным Росстата, инфляция в августе составила 0,4% вместо дефляции 0,1%, на которую рассчитывал Минэкономразвития. Цены в конце августа выросли на фоне девальвации рубля. "Банк России, вероятно, сделает паузу и не станет снижать ключевую ставку в сентябре. Данные по инфляции за август превысили ожидания, а индекс потребительских цен ускорился преимущественно вследствие ослабления национальной валюты", - прогнозируют аналитики "Уралсиб Кэпитал".

Кстати, на июльском заседании совета директоров ЦБ ведь и не давал никаких намеков на дальнейшие действия в вопросе ставки. Аналитики Росбанка также считают, что центробанк не будет отклоняться от сформировавшегося консенсуса и оставит ставку неизменной.

Надо учесть, что нынешнее заседание Банка России будет проходить меньше, чем за неделю до заседания ФРС. В июле Эльвира Набиуллина говорила, что надежды на нормализацию денежно-кредитной политики в США и создают определенную волатильность на рынках. "В этом контексте мы думаем, что возросшая неопределенность насчет ожидаемого на следующей неделе решения комитета FOMC увеличивает вероятность того, что ЦБ выберет осторожный подход в монетарной политике в сентябре", - считает аналитик Royal Bank of Scotland Татьяна Орлова.

А вот если центробанк все-таки продолжит понижение ставки и сделает это даже на символические 25 базисных пунктов, это несомненно вызовет бурную отрицательную реакцию на валютном рынке, говорят аналитики.

Кстати, после публикации пресс-релиза пройдет пресс-конференция с Эльвирой Набиуллиной, где она озвучит обновленные оценки по макроэкономическому прогнозу. Скорее всего, тон документа по итогам заседания будет жестким, мы увидим новые прогнозы регулятора. Было бы хорошо, если Банк России прокомментирует свою программу восполнения резервов, о которой упоминалось в недавних заявлениях членов правительства. Про динамику курса рубля там вряд ли будет что-то сказано, ограничатся лишь оценкой его эффекта на инфляцию.

С другой стороны, аналитики не исключают, что центробанк снизит ставку на следующих заседаниях - в октябре или декабре. Насчет снижения ставки в ближайшее время говорил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев: "Задача перед коллегами из ЦБ стоит непростая. Я с пониманием отношусь к любому их решению. Я не удивлюсь никакому решению", - сказал он во вторник. Он также отметил, что «рынок ориентируется на инфляцию восемь с чем-то процентов в следующем году", а прогноз министерства составляет 7%.