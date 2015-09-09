Главный экономист Всемирного банка просит ФРС не торопиться с повышением ставки

По мнению ведущего экономиста Всемирного банка Каушика Басу, ФРС не стоит повышать процентные ставки на заседании в сентябре. Экономист уверен, что это может вызвать «панику и суматоху» на развивающихся рынках. Если Федерезерв все-таки начнет цикл повышения ставок, это будет иметь негативные последствия для глобальной экономики в целом. «Не думаю, что само по себе повышение создаст большой кризис, но оно сразу приведет к определенной нестабильности», — заявил экономист. Повышение ставки вызовет отток капитала на развивающихся рынках. Это будет настоящий шок.

Басу уверен, что рост ставки в США только усилит негативный эффект от плохих новостей на рынках и недавней девальвации юаня в Китае. На данный момент базовая процентная ставка в США на рекордно низкой отметке в 0–0,25%. Следующее заседание ФРС, где будет обсуждаться вопрос повышения ставки, состоится 16–17 сентября.

В прошлый раз Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) решил сохранить ставку без изменений, хотя и отметил улучшение ситуации на рынке труда и умеренный рост инфляции. Тогда представители регулятора говорили, что условия для повышения стоимости заимствований не совсем подходящие.

По последним данным, уровень безработицы в США снизился до 5,1%, и это очень хороший показатель, как говорят эксперты. Кроме того, Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США сообщило, что ВВП страны во втором квартале 2015 года вырос на 3,7% в годовом выражении (предварительная оценка была в 2,3%, а прогнозы аналитиков с Уолл-стрит давали максимум 3,2%). Но из-за обвала китайского фондового рынка серьезное снижение произошло на биржах США в конце прошлого месяца. Так, например, 22 августа индекс Dow Jones упал на 3,13%, S&P 500 - на 3,19%, NASDAQ Composite - на 3,10%.