II квартал: Роснефть и Лукойл заработали больше, чем BP и Shell

В тот момент, когда обвал нефтяных цен толкает российскую экономику в рецессию, нефтедобывающие компании спокойно обходят своих западных коллег и по объему добытой нефти, и по финансовым результатам. Невероятно, но факт: по денежным потокам, прибыли и цене акций Роснефть, Лукойл и Газпром во втором квартале оказались выше, чем Royal Dutch Shell, BP Plc или Exxon Mobil.

“Когда нефть дешевеет, западные компании страдают больше, чем российские, — рассказывает Максим Эдельсон, старший директор Fitch Ratings в Москве. — Российские же налоговые ставки автоматически подстраиваются к снижению цен, и национальные крупные компании пользуются определенным буфером за счет этого. Основную нагрузку в этом случае берет на себя государственный бюджет».

Нефтяная промышленность пытается адаптироваться к обвалу цен на фоне глобального переизбытка предложения. Энергетические компании в этом году сильнее всего упали в индексе MSCI All-Country World Index, но российские компании оказались наиболее устойчивыми. Акции Роснефти на торгах в Лондоне в этом году прибавили 2,9%, а Газпромнефть выросла на 0,3%. Сравните с Shell (минус 27%) или BP (минус 16%).

Падение цен на нефть более чем на 50% в прошлом году подтолкнуло Россию к первой рецессии с 2009 года. Российский бюджет примерно наполовину зависит от нефти и газа. Пошатнувшаяся экономика в сочетании с последствиями международных санкций ослабили рубль. Именно подешевевший почти вдвое рубль и стал «золотым дном» для нефтяных компаний, которые экспортируют нефть за доллары, а расходы оплачивают в местной валюте.

Налоговая и валютная выгода в этом году означает, что Роснефть и Лукойл получают почти вдвое больше свободного денежного потока, чем Shell и BP, по данным Barclays. Российские производители нефти зарабатывали во II квартале примерно так же, как если бы цена на нефть на международных рынках по-прежнему находилась на уровне 100 долларов за баррель, говорится в исследовательской записке Goldman Sachs Group от 1 сентября.

Аналитики говорят: «Затраты на производство в России по-прежнему одни из самых низких в мире, поскольку здесь для роста добычи не используются передовые технологии. В большинстве других стран мира стараются в первую очередь увеличить скорость восстановления уже готовых, зрелых месторождений и сохранить в них приток нефти. Российские компании вместо этого идут осваивать новые ресурсы».

Игорь Сечин, глава Роснефти, сообщил журналистам в Пекине в четверг о том, что у Роснефти одни из самых низких затрат в отрасли. Капитальные затраты составляют 4,20 доллара за баррель — это вшестеро меньше, чем 27 долларов за баррель у Exxon Mobil. Напомним, сейчас октябрьский фьючерс на Brent стоит $48,93 за баррель.

Почти все нефтяные компании России — и добывающие, и перерабатывающие — получили во II квартале прибыль до налогообложения (мера прибыльности) выше, чем их коллеги в Европе.

Но не всё так гладко. Хоть производительность российских нефтяных компаний и была сильнее, чем у конкурентов, они, тем не менее, не полностью защищены от последствий падения цен. Выручка Роснефти и Лукойла в годовом выражении падала ранее три квартала подряд. В тот момент, как производство нефти и конденсата Лукойла выросло на 5,2% за первое полугодие, добыча в Роснефти снизилась на 1,1%.

Крупнейший производитель нефти в стране должен обслуживать или рефинансировать $26 млрд долга в 2015 — 2016 гг, а международные санкции ограничивают его доступ к рынкам капитала.

Когда Сечина спросили о будущем цены на нефть, тот посоветовал журналистам обратиться к гадалке и сослался на большое число неопределенностей.