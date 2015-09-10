Китайские фьючерсы на нефть станут мировым бенчмарком

Попытка Китая ввести в действие собственные фьючерсы на сырую нефть сначала была встречена скептически. Но руководители из нефтяной отрасли говорят: растущее экономическое влияние Поднебесной означает, что появление третьего глобального бенчмарка неизбежно.

Это позволит Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange, или INE) обеспечить себе кусочек рынка фьючерсных контрактов на нефть ценой в триллионы долларов, что усложнит жизнь коллегам из Лондона (Brent) и Нью-Йорка (WTI).

Нефтяные контракты, номинированные в юане, рано или поздно появятся. Китай сделает то, что пытались, но не смогли сделать другие страны. Эксперты рынков говорят: «Энергетическая отрасль сегодня укомплектована западными игроками. Но мир не стоит на месте, грядет смена караула. Китай стал крупнейшим в мире нефтяным трейдером, и это означает, что цена будет формироваться там, нравится нам это или нет».

Шанхайская биржа находится в завершающей стадии запуска фьючерсов на нефть. Возможно, это случится уже в октябре, хотя, по данным некоторых источников, может произойти задержка из-за сильной турбулентности на рынке.

Нефтяные фьючерсы увеличат роль юаня в международной валютной системе и привнесут определенную долю в национальный престиж страны. Это позволит трейдерам осуществлять также арбитраж между основными глобальными экономическими регионами.

Азиатский бенчмарк пытались в свое время создать на Дубайской товарной бирже, но там до сих пор не удалось привлечь достаточного уровня ликвидности для доминирования в регионе.

У участников рынка есть и проблемы, связанные с большим размером государственных нефтяных компаний. Последние действия китайских регуляторов влияют на рынки акций в стране и на котировки юаня. По словам экспертов, рынкам пока не нравится идея о том, что регулятор крупнейшего в мире импортера нефти подозревается в целевом снижении цен.

Китай, естественно, столкнется с конкурентами: в первую очередь, с Сингапуром, который тоже стремится ввести фьючерсные контракты на нефть, и с Дубайской товарной биржей. Кроме того, сложно будет преодолеть региональную враждебность. К примеру, японские трейдеры говорят: «Мы будем торговать на Токийской товарной бирже. У нас нет никаких резонов уходить в Шанхай».

Но многие эксперты считают, что китайские нефтяные фьючерсы будут иметь стопроцентный успех, пусть и не сразу. «Один за одним, нефтяные гиганты будут подтягиваться на этот рынок, а за ними будут следовать и остальные. Потребуется время, чтобы утвердиться на изменчивых рынках и пройти через нормативные препятствия».