Синдзо Абэ помог Nikkei подскочить рекордными за семь лет темпами

Сегодня индекс Токийской фондовой биржи показал самый крупный прирост с 30 октября 2008 года, подпрыгнув сразу на 7,7%. Рынки оживились после комментариев премьер-министра страны, Синдзо Абэ, который пообещал новые политические шаги по поддержанию экономики. Долгосрочные инвесторы сделали ставку на то, что обещания будут сдержаны.

Синдзо Абэ только что снова еще на три года возглавил Либерально-демократическую партию Японии, и вчера выступил с заявлением о том, что будет стремиться снизить корпоративные налоги. Это прозвучало особенно оптимистично на фоне подписания торгового соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве.

Участники рынка говорят, что именно эти комментарии Абэ дали дополнительный импульс японским акциям: премьер-министр дал понять, что не будет сидеть без дела, что «абэномику» ждет перезагрузка.

Сыграло свою роль и ослабление иены. «Благодаря слабой иене Япония получает огромные прибыли, но можно их потратить и на увеличение капитальных затрат, и на рост заработной платы для сотрудников. Корпоративные налоговые льготы — один из способов поощрить компании, чтобы они сделали это именно сейчас, когда стало понятно, что с помощью реформы корпоративного управления Абэ не удалось добиться успеха», — говорят эксперты.

И, наконец, третий фактор небывалого подскока японского индекса — вчерашнее падение к семимесячному минимуму. Долгосрочные инвесторы решили, что именно сейчас, на большой перепроданности, имеет смысл заходить в акции.

Все 33 подындекса Topix (широкого индикатора японской экономики) закончили сегодня день на положительной территории. Стоит обратить особое внимание на фармацевтический сектор, который во вторник упал на 5,2%, зато сегодня отскочил вверх и вырос на 8,8%. Инвесторы вкладывались в резко подешевевшие акции фармацевтических гигантов, таких, как Takeda Pharmaceutical , которая выросла на 7,7%.

Подскочили брокерские компании (Nomura Holdings выросла на 6,3%), экспортеры (Toyota Motor Corp окрепла на 6,3, Honda Motor — на 6,6%).