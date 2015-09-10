Премьер Китая: Мы никогда не начинали валютную войну

Представитель Госсовета КНР Ли Кэцян попытался успокоить глобальных инвесторов в четверг, сказав, что экономика Китая "работает в допустимых пределах", и он настаивает на том, что Пекин никогда не стремился начать валютную войну. На заседании Всемирного экономического форума «Summer Davos» в Даляне, Китай, Ли заявил: "Несмотря на некоторое замедление в скорости роста, производительность китайской экономики является стабильной и движется в положительном направлении. Мы также столкнулись с некоторыми трудностями, но в целом у нас есть больше возможностей, чем проблем".

Китайские власти довольно лихорадочно вели себя этим летом, чтобы противостоять вызовам — когда фондовый рынок Китая упал на 40% и были все признаки того, что экономический рост замедляется быстрее, чем ожидали экономисты.

Экспертам известно уже давно, что рост Китая будет идти медленно, особенно после того как Пекин провел реформы и сдвинул акценты от строительства автодорог, железных дорог и жилья для генерирования роста и перешел к экономике потребительских расходов. Это уже происходит. Целевой показатель роста Пекина в 7% стал целью, и пока он соблюдается, если верить официальным данным. Однако, эти семь процентов очень далеки от тех бурных дней, когда экономика Китая росла на 10% в год. Но экономика все еще достаточно сильна, чтобы создавать новые рабочие места и сохранять старые.

Критики говорят, что реальный темп роста Китая составляет примерно 4-5%, потому что многие увидели слабые производственные отчеты и данные по экспорту за последние месяцы.

Премьер, который компетентен в экономических вопросах, заявил, что Пекин сейчас ориентируется на занятость и доходы домашних хозяйств. Пока эти показатели поддерживаются, чиновники будут счастливы видеть темпы роста — будет ли он идти вверх или вниз. "Если будут признаки того, что экономика выходит из «правильного» диапазона, у нас есть адекватные возможности для борьбы с этой ситуацией, - сказал Ли. - Китайская экономика не возглавила жесткую посадку".

В попытке поддержать рост Народный банк Китая уже снизил процентные ставки, а сниженное количество наличных денежных средств в банках требуют держать их на руках. Пекин также провел девальвацию юаня в прошлом месяце, - шаг, который, как некоторые считают, был разработан, чтобы поддержать экспортеров страны. Но если эта версия найдет поддержку в региональных правительствах, ответные действия могут спровоцировать валютную войну в регионе — и мы увидим дальнейшее ухудшения индонезийской рупии, малайзийского ринггита и других уязвимых валют развивающихся рынков.

Тем не менее, правительство настаивает на том, что девальвация была частью плана, чтобы дать рыночным силам больше контроля над валютой, а не попыткой поддержать экспортеров Китая. "Китай никогда не будет прибегать к валютной войне", - сказал Ли.