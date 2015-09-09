Инвестиционный портфель королевы Елизаветы

Сегодня королева Елизавета II отмечает 63-летие своего пребывания на троне, и с этого момента ей, а не королеве Виктории, принадлежит абсолютный рекорд среди английских монархов. Елизавета II видела 13 премьер-министров Британии, 12 президентов США... и изобретение современной теории портфельного инвестирования.

Ее пристрастие к скачкам хорошо известно, а как насчет ее инвестиционной стратегии?

Если уж кто и может себе позволить действительно долгосрочный взгляд на инвестирование — так это британский монарх. Впрочем, у Елизаветы небольшой выбор в распределении активов. Замки, фамильные драгоценности, 3000-каратный алмаз Куллинан и многие другие сокровища короны находятся в доверительном управлении и не могут быть переведены в акции. Многие королевские активы имеют практически нулевую ликвидность — к примеру, коллекция королевских головных уборов XVII века.

Тем не менее, портфель королевы Елизаветы имеет полезный уклон в сторону защиты от инфляции, и в него входит определенная доля активов с высокой доходностью.

Настоящий алмаз в короне Британии, может быть, и вправду Кох-и-Нур, но фигурально бриллиантом в королевском портфеле можно назвать коллекцию произведений искусства. Искусство — один из лучших активов прошлого века, который минимум на 3% в год опережал уровень инфляции и уж точно укладывал на лопатки любые облигации.

Кристоф Спэньерс, профессор экономики в HEC Paris, рассказывает, что с 1952 года цена произведений искусства на торгах в Лондоне выросла в номинальном выражении более чем в 500 раз — это в 20 раз больше инфляции за это же время.

Хорошей инвестицией стала жилая недвижимость в Британии. Цена уже построенных домов выросла в 127 раз. Правда, управлять недвижимостью и торговать ее сложнее, чем акции. Чистые доходы от аренды, вероятно, были ниже, чем дивиденды от ценных бумаг — представить точные цифры нет возможности.

В целом можно сказать, что портфель королевы диверсифицирован хорошо, но имеет слишком сильный уклон на Британию: здесь сосредоточена большая часть активов.

Британия больше не царит на море, и даже самые патриотичные инвесторы уже давно признали, что диверсификация рисков обязательно требует владения иностранными активами, ведь в наши дни даже английская королева не может повелеть приказать войска, чтобы захватить их силой.