Дайджест 10-14 августа: Китайский центробанк взбудоражил рынки, Греция одобрила соглашение, а нефть опять подешевела

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Китай девальвирует юань, а мировые рынки не успевают реагировать на эти действия
- Reuters: Китай девальвировал юань после плохой макростатистики
- Deutsche Welle: Китай начинает "валютные войны" - или только поддерживает свой экспорт?
- MQL5 Blogs: 5 вещей, которые нужно знать о китайской девальвации
- Коммерсант: Мировые рынки видят в движении юаня к мировым стандартам провокацию
- Вести Экономика: Не верьте ЦБ. Завтра юань снова упадет
- Газета.RU: Юань рублем погоняет
- Коммерсант: Китай спугнул инвесторов
- BBC Russian: Как падение юаня отразится на мировой экономике?
- MQL5 Blogs: Никто не верит китайскому центробанку. Рынки уверены, что юань снова упадет в пятницу
- Euronews: Китай: девальвация под контролем!
- РБК: Девальвация юаня запустит новый цикл «валютных войн»
- MQL5 Blogs: Китайские власти ограничили продажу долларов, чтобы снизить спекуляции на валютах
- Вести Экономика: Валютная война закончилась? Юань укрепился на 0,05%
РБК: Движения юаня: кому выгодна девальвация китайской валюты
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- Reuters: Восстановление экономики РФ откладывается из-за рецессии
- Deutsche Welle: Соглашение с кредиторами: на какие реформы подписываются греки?
- BBC Russian: Лето падений и прогнозов: хроники рубля и ВВП
- Вести Экономика: ЕЦБ усмотрел переломную точку в инфляции?
- MQL5 Blogs: Спасение Греции: пять вещей, которые нужно знать
- Deutsche Welle: Выиграли или проиграли немцы от кризиса в Греции?
- Коммерсант: Греческому бюджету нашли супервайзера
- Газета.RU: Грецию спасут в третий раз
- BBC Russian: Договор Греции и кредиторов: "осталась лишь пара деталей"
- Вести Экономика: Парламент Греции сдался кредиторам, греки в ярости
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. К чему приведёт распад американской империи?
- Deutsche Welle: МВФ ждет от ЕС шагов по списанию греческого долга
- Газета.RU: Центробанк накажет за «черный нал»
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика
- Reuters: Венесуэла побуждает Россию, ОПЕК остановить падение цен на нефть
- Коммерсант: Иранская нефть ищет себе рынок
- Euronews: Спрос на нефть стремительно растет, но не поспевает за предложением
- РБК: Мировой спрос на золото упал до шестилетнего минимума
- MQL5 Blogs: Неделя для рубля прошла «в минусе». Что будет дальше?
- Вести Экономика: WTI по $40. Время вспомнить историю
- Газета.RU: Дешевая нефть разоряет саудитов
- Коммерсант: Всемирный банк ожидает снижения цен на нефть
- MQL5 Blogs: ОПЕК выиграла нефтяную войну?
- Газета.RU: Китай не поддержит нефть
- MQL5 Blogs: Золото дорожает, несмотря на решение Народного банка Китая
- MQL5 Blogs: Самые интересные факты об инвестиции в золото
- РБК: Всемирный банк предсказал падение цены нефти на $10 из-за Ирана
- MQL5 Blogs: Мнение: Медвежий рынок акций уже начался?
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Reuters: Газпромнефть планирует инвестировать в 2015 году 380 млрд рублей
- Forbes: Небо и земля: можно ли заработать на опен-эйрах
- MQL5 Blogs: Компания Баффетта Berkshire Hathaway недосчиталась в прошлом квартале $2,4 млрд
- Forbes: «На рынке всегда есть идеи, которые выстреливают в кризис»
- Reuters: Google превращается в Alphabet, экспериментируя с бизнес-моделью
- Forbes: Похороны «Лайфа»: за что отозвали лицензию у Пробизнесбанка
- MQL5 Blogs: Google ждет сумасшедшая реструктуризация: она станет подразделением Alphabet Inc.
- Deutsche Welle: Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег в РФ
- Коммерсант: Google разложит все по буквам
- Вести Экономика: GE продает часть бизнеса за $9 млрд
- Коммерсант: Pearson продает The Economist за £400 млн
- РБК: Московская биржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке
- MQL5 Blogs: Bloomberg назвал самые сильные банки мира
- Коммерсант: Samsung берется за мобильные платежи
Главное в мире
- MQL5 Blogs: В Китае вводят в обращение российский рубль — пока только в качестве эксперимента
- Deutsche Welle: Швейцария отменила часть санкций против Ирана
- Газета.RU: Взрыв на складе в китайском городе Тяньцзине был равен 21 тонне тротила
- BBC Russian: Взрывы в Китае: более 3,5 тысяч человек ночуют на улице
- Deutsche Welle: Россия запретила импорт продуктов еще из пяти стран
- MQL5 Blogs: Швейцария станет первой страной, отменившей санкции против Ирана
- Euronews: Китайская экономика требует новых стимулирующих мер
- Коммерсант: Дольше жить, чтобы больше работать
- MQL5 Blogs: Рецессия в России: до дна еще далеко
- Deutsche Welle: Страсти по рогам и копытам, или Что такое ЛПХ для россиян
- Deutsche Welle: Греческий кризис: вопросы и ответы
- Коммерсант: Во Франции требуют расследовать сделку с Россией по Mistral
- Вести Экономика: Международные резервы РФ выросли на $400 млн
- BBC Russian: Пресса Британии: "Худшее еще впереди"
- Газета.RU: Распорядиться пенсией и не прогореть
- Коммерсант: США предъявят обвинения украинским хакерам
- BBC Russian: Левада-центр: половина россиян - против уничтожения продуктов