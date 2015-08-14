Дайджест 10-14 августа: Китайский центробанк взбудоражил рынки, Греция одобрила соглашение, а нефть опять подешевела
Аналитика и прогнозы

Дайджест 10-14 августа: Китайский центробанк взбудоражил рынки, Греция одобрила соглашение, а нефть опять подешевела

14 августа 2015, 15:13
Alice F
Alice F
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