Видео: Макс Кайзер. К чему приведёт распад американской империи?

Америка отрицает, что она построила целую империю и что эта империя сейчас разрушается. Можно ли подготовиться к краху экономической системы или вырваться из порочного круга долговых обязательств? Ведущие свежего выпуска «Обзора Макса Кайзера» Макс Кайзер и Стейси Херберт вместе с популярным американским экономистом и блогером Чарльзом Хью Смитом обсуждают возможное крушение американской империи.

Какие симптомы говорят о начале упадка имперского уклада, в чем принципиальные различия в признаках, позволяющих говорить о скорой гибели империи, в наши дни и в древности — если сравнить США, например, с Китайской или Римской империей? И, в конце концов, как отразятся на жизни обычных людей эти глобальные процессы? Ищите ответы в сегодняшнем видео.

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