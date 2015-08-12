Спасение Греции: пять вещей, которые нужно знать

Греческое правительство представило в среду пакет предложений о реформах в законодательстве. Это выполняет условие, выдвинутое международными кредиторами перед тем, как они выделят Греции новый спасительный транш на 85 млрд евро. Эти деньги будут уже третьим спасательным кругом для Греции, выделенным за последние пять лет. Взамен самая закредитованная европейская нация должна будет представить Европе дополнительные меры жесткой бюджетной экономии, а также совершить непопулярные реформы, которые угрожают усилить раскол в правящей партии Syriza.

Вот пять важных моментов по очередному спасению Греции.

Задолженность против роста

Битва Syriza с кредиторами продолжалась полгода и успела окончательно разорить экономику Греции. ВВП страны снижался в течение двух последних кварталов. В итоге в новом проекте соглашения прогноз роста ВВП пришлось изрядно подрезать.

Греция и ее кредиторы — Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ — договорились о дефиците бюджета (без учета процентных платежей), составляющем в 2015 году 0,25% от ВВП. Это значительно ниже по сравнению с ранее декларировавшимся 1%-ным первичным профицитом.

Новый проект соглашения предуматривает первичный профицит в 2016 году в размере 0,5% от ВВП, в 2017 году — 1,75%; в 2018 году — 3,5% ВВП.

Программа основана на прогнозах о том, что греческая экономика, которая только в 2014 году выползла из шестилетней рецессии, в 2015 — 2016 гг снова снизится, прежде чем начать рост в 2017.

Долг Греции в текущем году составляет около 177% ВВП и заставляет кредиторов рассмотреть облегчение условий погашения кредита. Без мер по ослаблению греческой долговой нагрузки МВФ может отказаться помогать финансировать новую программу спасения.

Когда греческие банки получат помощь и сколько они получат?

Финансовые компании в Греции были закрыты в течение трех недель в июле, после того, как провал переговоров побудил правительство ввести контроль движения капиталов и закрыть свои рынки.

Если предположить, что сделка будет достигнута, греческие банки получат пакет для кредиторов в размере 25 млрд евро. Из них первоначально будут выданы только 10 млрд, которые станут частью тех 20 млрд, которые будут выделены стране сразу же. Помимо банковских 10 млрд, в первоначальный пакет войдут еще 7 млрд для покрытия предыдущих «спасательных кредитов» и 3,2 млрд, чтобы провести 20 августа платеж в ЕЦБ.

Этого достаточно, чтобы Греция покрыла свои непосредственные срочные финансовые обязательства, однако не остается ничего для проведения структурных инвестиций или социальных программ.

Для решения проблемы «плохих» кредитов в банковской отрасли Греция и партнеры продолжают прорабатывать проект стратегии.

Государственные активы

В ближайшее время будет создан приватизационный фонд с целевой стоимостью в 50 млрд евро. Его использование предусматривает продажу или использование государственных активов - начиная от морских портов, заканчивая телекоммуникационными компаниями и железнодорожными перевозчиками. Половина от полученных сумм будет использоваться в качестве гарантий для банков, 25% будет уходить на долговые потребности, и еще четверть будет инвестирована.

Голосование

В настоящее время греческий парламент готовится к обсуждению пакета реформ, согласованных с кредиторами. В письме к представителям законодательной власти Алексис Ципрас говорит, что законодатели должны в четверг проголосовать «за». Проект изменений в законодательстве, размещенный на веб-сайте парламента, включает непопулярные шаги: сокращение причин для досрочного выхода на пенсию, реформу заработной платы в госсекторе, изменения в налоговой системе (включая повышение налоговой нагрузки для фермеров), серьезные изменения на рынке так называемых «закрытых профессий» (таких как нотариусы и инженеры, к примеру) и открытие энергетических и фармацевтических рынков. В конце августа Греция должна представить полный согласованный стратегический план развития своей финансовой системы.

Что дальше?

Запланированная программа нуждается в одобрении министров финансов еврозоны и национальных парламентов 19 стран еврозоны. Эти препятствия могут быть преодолены до критического срока оплаты 3,2 млрд евро в ЕЦБ (20 августа). Однако если процедура не будет закончена, то ЕС может предложить Греции краткосрочный кредит для покрытия этого долга.

Радикально настроенное левое крыло партии Syriza выступает категорически против предложенной программы, и поэтому Ципрас вынужден полагаться на поддержку оппозиционных партий в греческом парламенте. В итоге Ципрас может объявить досрочные выборы, чтобы укрепить свою власть. Внеочередной съезд партии, на котором будет обсуждаться дальнейший путь развития, назначен на сентябрь.

Даже при условии того, что сделка будет заключена, греческий кризис сейчас предполагает продолжение ужесточения бюджета, усиление долговой нагрузки. Дефицит финансирования, постоянные поиски нового спасения и полностью связанные руки угрожают возродить риск выхода Греции из единого валютного пространства. По мнению многих экспертов, страна еще очень далека от счастливой развязки.