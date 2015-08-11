Рецессия в России: до дна еще далеко

Россия вступила в рецессию в I квартале 2015 года. Сейчас, по оценкам многих аналитиков, ее состояние не улучшилось. Согласно полученным вчера данным Госстата, ВВП России во II квартале сократился на 4,6% в годовом выражении — это самый быстрый темп снижения, начиная с 2009 года.

Такие разные оценки

Разные экономисты по-разному оценивают перспективы российской экономики на ближайшее время, однако все они сходятся в одном: всё плохо. Capital Economics Ltd видит спад, который в III квартале дойдет до 6,3%. HSBC Holdings предсказывает достижение дна в четвертом квартале. Экономисты IHS Global Insight считают, что рост начнется не ранее 2017 года.

Дмитрий Полевой, главный экономист российского отделения ING Bank Eurasia, в интервью агентству Bloomberg заявил: «Если цена на нефть останется на сегодняшних уровнях, улучшений не будет. Растет риск того, что рецессия затянется и на 2016 год».

Между тем, дальнейшее снижение ВВП, в случае, если все мрачные прогнозы сбудутся, идет вразрез с утверждениями российских чиновников. По их мнению, точка минимума уже пройдена, и к концу 2015 года — началу 2016 страну ждет возобновление роста.

Угроза инфляции и новый обвал рубля

Однако многие эксперты не видят ни единого фундаментального фактора, который поддержал бы слабеющую экономику России. Новое снижение цен на сырьевые товары опять ударило по рублю, ведь половина доходов российского бюджета формируется за счет продажи нефти и газа. За последние 12 месяцев рубль обесценился на 44%.

Разгром товарно-сырьевых рынков может поставить ЦБ РФ в безвыходное положение: рубль уже дестабилизирован, и вот-вот начнется неконтролируемая инфляция. Потребительские цены уже выросли в июле на 15,6% по сравнению с тем же периодом год назад.

Впрочем, Центробанк не унывает — по крайней мере, на публике. В своих выступлениях глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщает, что к концу года Центробанк прогнозирует снижение инфляции до 10,8% к концу года, а целевой уровень в 4% планируется достигнуть в 2017 году.

Чьи прогнозы оправдаются — покажет время.



