Неделя для рубля прошла «в минусе». Что будет дальше?

Прошлая неделя у рубля выдалась непростая, на фоне дешевеющей нефти российская валюта была не в силах выдержать удар. К концу торгов пятницы рубль упал до 64 руб. за доллар и 70,2 руб. за евро. Стабильная ситуация сложилась на российском валютном рынке: как только цены на нефть падают, рубль бежит за ними вслед. Началась неделя с отметок 61,42 в паре USD/RUB и 66,96 в паре EUR/RUB. И все мы видели, чем она закончилась. К началу торгов в понедельник, 10 августа, курс доллара на мировом рынке подошел к уровню 64,503 руб., а курс евро — до 70,634 руб.

По сути все движения курса рубля проходят без каких-то неожиданных или важных сообщений, но даже в американскую сессию пятницы ситуация не сильно изменилась. Доллар, кстати, ненадолго только укрепился в пятницу, когда объявили новые данные по рынку труда, сейчас пара EUR/USD торгуется на азиатской сессии в пределах 1,0966 к 9:25 мск. Нефть Brent – на отметке $49,06 за баррель, WTI - $43,66 за баррель.

По прогнозу аналитиков Danske Bank, вторая половина года для рубля будет несладкой. "Текущая экономическая ситуация никак не способствует улучшению перспектив российской валюты. Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего падения рубля и повышаем прогноз по паре доллар/рубль на три месяца с 60 до 64 руб., на полгода – с 63 до 66 руб. Через год, по нашим оценкам, доллар подорожает до 70 руб.", - сказано в их сообщении.

Эксперты банка ожидают, что вырастет спрос на валюту из-за необходимости выплат по внешним долгам, хотя в этом тоже нет ничего нового - мы уже видели, что в эти периоды рынок, бывает, неслабо «штормит». Кроме того, осенью Банк России может опять начать аукционы валютного РЕПО сроком на год, что в какой-то степени может поддержать рубль.

В данный момент падение рубля связано в большей степени с падением нефти и никакими паническими распродажами не сопровождается. Кредитно-дефолтные свопы торгуются стабильно, а потому дополнительного давления на российскую валюту не оказывают.