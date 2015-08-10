В Китае вводят в обращение российский рубль — пока только в качестве эксперимента

В Китае можно будет расплатиться рублями - но пока только в китайском приграничном городе Суйфэньхэ. Такое решение принял недавно Народный банк Китая, специальный режим ввели в качестве эксперимента и, вполне возможно, распространят на другие территории вблизи границы с Россией.

Город Суйфэньхэ расположен на границе России-Китая почти прямо напротив Уссурийска и представляет собой крупную агломерацию, где хорошо развита инфраструктура и есть множество развлекательных заведений для туристов. Проблемы туристов и продавцов были в том, что они слишком много теряли при конвертации денег. К слову, идея ввести прямое обращение рубля появилась еще в прошлом году, причем такой «эксперимент» вполне вписывается в общую концепцию перехода на прямые расчеты в национальных валютах. Следующим китайским городом, где введут в обращение наш рубль, может стать Хэйхэ, который расположен на границе около Благовещенска.

Однако, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов считает, что взаимный оборот нацвалют между Россией и Китаем вряд ли распространится дальше этих приграничных зон и не будет иметь большой масштаб. Хотя эксперт и не отрицает, что в дальнейшем валютные отношения стран будут только расширяться, а значит, скоро могут появиться механизмы валютных свопов между банками обеих стран.

Пока для России введение в оборот юаней составляет определенную опасность, потому что китайский рынок, как оказалось, не такой уж и стабильный, а курс юаня фактически регулируется распоряжениями Народного банка Китая. Получается, мы «можем только предполагать, каков на самом деле реальный курс юаня к доллару», - говорит Маслов. И если китайский рынок постигнет кризис, российская сторона может очень серьезно "обжечься".