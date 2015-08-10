Компания Баффетта Berkshire Hathaway недосчиталась в прошлом квартале $2,4 млрд

По итогам второго квартала чистая прибыль инвестиционной компании Berkshire Hathaway, которая принадлежит американскому миллиардеру Уоррену Баффетту, упала на 37% из-за убытков страхового подразделения. Если верить пресс-релизу Berkshire, чистая прибыль в апреле-июне составила $4,01 млрд по сравнению с $6,4 млрд за аналогичный период в прошлом году. Операционная прибыль сократилась на 10% - до $3,89 млрд, $2,37 на акцию (годом ранее - $4,33 млрд и $2,63 на акцию). Аналитики Bloomberg ожидали увидеть показатель $3,04 на акцию.

Операционный убыток страховых операций Berkshire во втором квартале составил $38 млн, а в прошлом году была прибыль в $411 млн. Чистый доход компании от инвестиций сократился до $123 млн (было - $2,06 млрд в 2014 году).

По данным Bloomberg, Berkshire собирается купить Precision Castparts Corp., производителя оборудования для аэрокосмической и энергетической отраслей с капитализацией более $26 млрд. Если сделка будет совершена, Berkshire повысит годовую выручку на $10 млрд, а штат сотрудников - на 30 тыс. человек. Precision Castparts поставляет свою продукцию в компании General Electric Co., Boeing Co. и Airbus Group SE.