Китайские власти ограничили продажу долларов, чтобы снизить спекуляции на валютах

В среду, 12 августа, китайское Государственное управление валютного контроля направило просьбу банкам страны, чтобы те ограничили продажу долларов компаниям. Распоряжение, однако, не коснулось тех компаний, которые имеют весомые основания для проведения подобных операций - например, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Таким способом Пекин хочет ограничить долларовую спекуляцию после девальвации юаня, говорят эксперты.

По информации некоторых источников, ряд компаний приобретал большие объемы долларов у банков, чтобы получить выгоду на различиях в обменном курсе юаня в материковом Китае и за его пределами (например, на гонконгских биржах).

Сегодня на азиатских торгах курс юаня падал почти на 2%, но к закрытию шанхайской сессии он сократил падение до 1% и завершил торги на отметке 6,387 за доллар. В Гонконге юань подешевел на 1,9% - до 6,516 за доллар. Напомним, Народный банк Китая снизил официальный курс юаня на 1,6% в среду, на 1,9% - во вторник.