Google ждет сумасшедшая реструктуризация: она станет подразделением Alphabet Inc.

Крупная и популярная в мире поисковая система Google очень сильно изменит операционную структуру, теперь Google Inc. станет подразделением корпорации Alphabet Inc. О реорганизации сообщил вчера вечером гендиректор и сооснователь Google Ларри Пейдж. Alphabet Inc., по словам Пейджа, "полностью заменит" Google Inc. Все акции Google автоматически конвертируют в акции Alphabet с равноценными правами, но они продолжат торговаться на Nasdaq под тикерами GOOGL и GOOG.

Ларри Пейдж станет гендиректором Alphabet, а Сергей Брин (сооснователь Google) - президентом новой холдинговой компании. В Alphabet войдут все существующие компании, которые принадлежат Google. Гендиректором Google станет старший вице-президент компании Сундар Пичаи. Процесс реструктуризации займет несколько месяцев.

"Да, мы делали много того, что сначала казалось безумным. Сегодня многие из этих безумных вещей привлекли более миллиарда пользователей. Это, например, Google Maps, YouTube, Chrome, Android. И мы не останавливаемся на этом. Мы продолжаем работать над проектами, которые кому-то могут показаться безумными, однако мы считаем их крайне перспективными. Мы уже давно считаем, что со временем компании обычно слишком успокаиваются, делая одно и то же и внося лишь небольшие изменения в свою продукцию. Однако в технологическом секторе, где революционные идеи открывают новые области роста и развития, чтобы быть этой движущей силой, нельзя слишком сильно расслабляться», - говорится в заявлении Пейджа и Брина.

По сути Alphabet - это коллекция компаний, крупнейшей из которых будет Google. Новая структура позволит уделять больше внимания уникальным возможностям в самой компании Google. Как говорит Ларри Пейдж, они не собираются использовать «Alphabet» в качестве общего бренда для всей продукции, потому что цель изменений - сохранить независимость каждой входящей в корпорацию компании и они будут разрабатывать продукцию под своими брендами.

К слову, акции компании Google на новостях о реструктуризации после закрытия американских торгов поднялись на 6,2%, до отметки $673 за акцию.