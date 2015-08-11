Золото дорожает, несмотря на решение Народного банка Китая

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали во вторник, даже несмотря на решение Народного банка Китая понизить курс юаня к доллару на 1,9%. Так, к 12:35 мск фьючерсы торговались на уровне $1112,90 за тройскую унцию (+0,80%).

После решения китайского центробанка средний обменный курс юаня к доллару был установлен на уровне 6,2298 против 6,1162 днем ранее. По заверениям регулятора, эта мера была одноразовой, и банк впредь будет поддерживать стабильность юаня на "рациональном" уровне.

Решение китайского регулятора привело к укреплению американской валюты, выросли также оцененные в долларах сырьевые товары для инвесторов, которые располагают средствами, не выраженными в долларах. "Никто этого не ожидал, и я думаю, что золото может пострадать от понижательного давления", — говорит аналитик Phillip Futures в Сингапуре Хоуи Ли.