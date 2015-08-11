Мнение: Медвежий рынок акций уже начался?

Что делать, если бычий рынок в акциях уже закончился, просто никто этого не заметил? Такой вопрос задает Эндрю Лапторн, глава отдела по анализу рынка акций в Societe Generale. И у него есть несколько фактов, которые на его стороне.

Он также говорит, что это не просто недавнее страшное падение цен на сырьевые товары, а самый настоящий предвестник замедления экономического роста. И последний коллапс на развивающихся рынках или недавний обвал долгосрочных процентных ставок подтверждают это.

И дело даже не том, что бычий рынок, который действительно начался в марте 2009 года, уже невероятно старый. Так называемые "низкого качества" акции, которые более чувствительны к спаду, вдруг начали выступать то плохо, то хорошо. С начала июля, как отмечает Лапторн, акции "высокого качества" были раздроблены на акции "низкого качества" во всех фондовых рынках, в том числе и в США. Societe Generale видит в этом также признак того, что медвежий рынок начинается.

"Когда смотришь на американский фондовый рынок через призму производительности инвестиционной деятельности, можно увидеть, что инвесторы позиционируют себя именно таким образом, как вели бы себя во время столкновения с замедлением экономики", - говорит Лапторн. Его предупреждение может быть своевременным: Dow Jones Industrial Average снова упал в пятницу более чем на 1000 пунктов от своего весеннего пика.

Жутко и удивительно, что это похоже на старую пословицу "Продай в мае и уходи" — этот совет может пригодиться сейчас как нельзя кстати.

Нефть падает, сырьевые металлы тоже не особо привлекательны в последнее время. А доходность 30-летних казначейских облигаций США, например, тоже упала на 40 базисных пунктов - с 3,25% до 2,83%. Долгосрочные процентные ставки, как правило, являются сильным барометром экономики. Такое резкое движение вниз - конечно, отрицательный знак.

Инвесторы уже беспокоятся из-за замедления экономического роста в Китае, чей рост был двигателем мировой экономики на протяжении более десяти лет. Американские участники рынка даже после сильных пятничных данных по рабочим местам все больше и больше ждут дня, когда свободных денег не станет. Многие экономисты считают, что Федеральная резервная система, скорее всего, начнет повышать краткосрочные процентные ставки в следующем месяце. Но, как предположил Стэнли Фишер, вице-председатель ФРС, центральный банк может еще подождать, прежде чем поднимать ставки.

Тем временем, Societe Generale также указывает на то, что бум фондового рынка США, начавшийся в марте 2009 года, был третьим по силе с 1900 года. Как указывают стратеги банка, есть еще два таких рынка, которые были сильнее и которые закончились в 1929 и 1999 году, но на самом деле, они закончились не очень хорошо. И правда, паниковать или очень переживать никогда не было хорошей идеей. По словам покойного Дэна Бантинга, британского инвестменеджера, "фундаментальная экономика всегда выглядит ужасно".

Реальная опасность сейчас в том, что американские акции уже где-то между дорогими и очень дорогими, основываясь на различных исторических оценках. Дорогостоящие фондовые рынки, как правило, дают доходы ниже среднего уровня в течение долгого времени, практически независимо от того, что происходит в экономике. Дешевые рынки, напротив, обычно дают высокую доходность.

Конечно, никто не хочет иметь дорогие акции на слабом рынке. Обычно те, кто владеет высококачественными акциями или имеют хороший глобальный инвестпортфель, будут беспокоиться за них гораздо сильнее.