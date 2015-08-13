Никто не верит китайскому центробанку. Рынки уверены, что юань снова упадет в пятницу

Третий день подряд Народный банк Китая девальвирует свою валюту, причем каждый раз убеждает всех в том, что ослабление валюты — это разовое явление. Именно поэтому на заявления Народного банка Китая уже никто не обращает внимания. Азиатские рынки давно закрыты, но на других площадках торговля идет полным ходом, и участники этих рынков делают ставки на дальнейшее ослабление юаня. В среднем трейдеры ждут, что в пятницу юань упадет еще как минимум на 1%.

Со вторника регулятор снизил официальный курс юаня уже на 4,65% - до минимальной отметки за последние четыре года. И больше всего инвесторов возмущает явное лицемерие регулятора: ведь во вторник, когда курс был снижен на 1,9%, центробанк заявил, что корректировка одноразовая, и потому бояться нечего. Но по факту ЦБ уже третий день подряд продолжает девальвационную политику. По некоторым оценкам, девальвация юаня в итоге составит порядка 10%.

Конечно, если посмотреть с другой стороны, Народный банк Китая не может ведь рассказывать рынкам о каждом своем шаге, обычно такого никто не делает. Вспомните хотя бы поведение российского центробанка в прошлом году, когда он выложил на стол абсолютно все карты и финансовые институты просто играли против него.

Кроме того, китайские регуляторы пробуют усмирить рынок не только словесными интервенциями, но и вполне реальными ограничениями. Например, государственное управление валютного контроля КНР вчера обратилось к банкам с просьбой ограничить продажи долларов некоторым компаниям. Но и это не все. По данным WSJ, китайский регулятор вмешался в ход торгов на валютном рынке в последние 15 минут перед закрытием и с помощью интервенций несколько смягчил падение юаня.

Похоже, китайские власти и дальше будут планомерно ослаблять свою валюту, и при этом по-всякому усложнять жизнь спекулянтам, стараясь не допустить выхода ситуации из-под контроля. Но от девальвации юаня уже страдают другие страны: сложности возникли у Японии, Аргентины (которая хранит в китайской валюте $33,7 млрд) и даже у США - действия китайских монетарных властей могут внести серьезные коррективы в планы ФРС. Эксперты уверены, что повышение ставки в настоящий момент станет большой ошибкой, и скорее всего, то событие, к которому ФРС так долго готовилась, снова придется отложить. А судя по динамике доходностей американских гособлигаций, рынок уже не верит в повышение ставок в ближайшее время.