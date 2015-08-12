ОПЕК выиграла нефтяную войну?

Сегодня Международное энергетическое агентство выпустило доклад, в котором говорится о том, что мировой спрос на нефть в 2015 году покажет самые быстрые темпы роста за последние пять лет. Однако снижение цены на нефть и сокращение инвестиций в добычу, по мнению экспертов МЭА, ставят крест на странах-производителях нефти, не входящих в ОПЕК.

«Как ожидается, мировой спрос на нефть в 2015 году вырастет на 1,6 млн баррелей в день. Это самые быстрые темпы за последние пять лет». В 2016 году ожидается, что спрос вырастет на 1,4 баррелей в день. Но МЭА параллельно с этим отмечает и «бешеную скорость» роста поставки, даже несмотря на обвал нефтяных цен.

В среду цены на нефть опять не показывают никаких чудес, потому что Китай позволил юаню резко падать уже второй день подряд. Это вызывает опасения по поводу экономического здоровья страны и ее способности увеличивать спрос на нефть. К 17.32 мск баррель Brent с поставкой в октябре стоит $50,19 (+0,98% по сравнению с началом торгов), WTI чуть приподнялась до $43,28 (+0,63%).

В свое время ОПЕК, организация из 12 нефтедобывающих стран, надавила на нефтяные цены, решив не уменьшать производство, несмотря на падение цены и спроса. Свой установленный предел в 30 млн баррелей в день ОПЕК даже превышала — вчера был опубликован доклад о трехлетнем пике производства в июле, дошедшем до 31,51 миллионов баррелей в день.

Решение не сокращать добычу рассматривалось во всем мире как стратегия защиты своей доли рынка в ущерб цене. В то же время это оказывало давление на основного соперника ОПЕК в последние годы: сланцевым производителям американской нефти, чьи издержки (а следовательно, и запросы к цене) выше, чем в большинстве стран ОПЕК.

Стратегия выглядит вполне рабочей. В США и других нефтяных странах, не входящих в ОПЕК, закрываются инвестиционные проекты, сокращаются расходы на разведку и добычу.

В сегодняшнем докладе МЭА говорится, что в июле мировые поставки нефти упали почти на 600 000 баррелей в день, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК, и предсказал, что поставки из этих государств продолжат снижаться.

Урезание расходов и повышение эффективности, конечно, поможет компенсировать некоторые потери, но добыча вне ОПЕК, скорее всего, в 2016 существенно сократится. Двигатель понемногу останавливается.

А вот добыча картеля продолжит расти. В итоге многие эксперты, ознакомившись с докладом МЭА, предполагают, что нефтяная война за долю рынка, которую ОПЕК развязала прошлым летом, выиграна картелем вчистую.