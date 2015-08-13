Швейцария станет первой страной, отменившей санкции против Ирана

Уже сегодня официально санкции против Ирана со стороны Швейцарии отменены. Федеральный совет Швейцарии объявил вчера, что он принял решение исключить из санкционного списка иранские компании и отдельные физические и юридические лица.

В сообщении совета говорится, что Швейцария официально отменяет санкции, действие которых уже было приостановлено в январе 2014 года: "12 августа 2015 года Федеральный совет принял решение отменить действие санкций, запрещающих торговлю драгоценными металлами с государственными ведомствами Ирана. Кроме того, также отменяется требование об отчетности по торговле и транспортировке нефти и нефтепродуктов Ирана, а также ограничения по страховой и перестраховочной деятельности, связанной с данными транзакциями. Действие данных ограничений уже было приостановлено с 30 января 2014 г.

Решение Федерального совета призвано подчеркнуть поддержку продолжения процесса по реализации договоренностей по ядерной программе Ирана, это решение также призвано отметить конструктивные намерения сторон, участвующих в переговорном процессе".

Таким образом, Швейцария будет первой западной страной, которая пошла на отмену санкций против Ирана после достижения ядерной сделки.