5 вещей, которые нужно знать о китайской девальвации

Во вторник Китай девальвировал свою валюту: юань на 1,9% подешевел к доллару. Этот шаг правительства Поднебесной оказал влияние на все финансовые рынки мира и, скорее всего, будет иметь определенные политические последствия, ведь Китай — крупнейший в мире трейдер, а юань всё шире используется за рубежом. Перечислим 5 основных вещей, на которые нужно обратить внимание при оценке действий Пекина.

Что сделал Китай?

Китай жестко контролирует стоимость своей валюты и ежедневно устанавливает официальный ее курс к доллару. На внутреннем китайском рынке трейдеры могут усилить или ослабить юань в течение дня в пределах 2%. Но Народный Банк Китая, устанавливая курс юаня на следующий день, игнорирует рыночные сигналы, зачастую искусственно завышая силу своей валюты, даже когда налицо признаки ее ослабления. Теперь же регулятор заявил, что будет принимать в расчет результаты торгов предыдущего дня. Это и стало причиной резкого сегодняшнего падения юаня.

Почему Китай это сделал?

В своем заявлении Народный Банк Китая заявил, что стремится к полному соответствию курса юаня с рыночными реалиями. Но этот шаг был сделан еще и на фоне ослабления экспорта Китая и общего увядания экономического роста. Напомним, июльский экспорт из Поднебесной снизился на целых 8,3% по сравнению с июлем 2014 года. Слабая валюта поддержит китайских экспортеров и сделает продажу товаров за рубеж более выгодной.

Что это означает для остального мира?

Глобальная экономика получила явный сигнал о том, что даже сам Пекин не верит в силу своей экономики и сейчас лихорадочно ищет путь к возобновлению роста. Этот сигнал можно считать самым главным и непосредственным эффектом от девальвации юаня. Но ожидаются еще и серьезные негативные последствия для США и других стран, торгующих с Китаем. В США действия китайского правительства, скорее всего, подвергнутся суровой критике: многие эксперты уже гневно высказываются о том, что Пекин искусственно удерживает низкие котировки юаня, чтобы поддержать своих производителей.

Что это означает для рынков?

Действия китайского регулятора оказывают давление на другие центробанки, которые подталкивают вниз свои собственные валюты с той же целью (поддержать экспортеров). Такая практика в глобальном масштабе может повредить сырьевым рынкам, потому что явно говорит о потенциально слабом спросе из Китая. И, наконец, удешевление юаня может ускорить отток капитала из Китая, особенно на фоне того, что инвесторы ждут дальнейшей девальвации.

Что дальше?

С политической точки зрения этот шаг может усилить напряженность в преддверии сентябрьского визита Си Цзиньпина в США и его встречи с Бараком Обамой. Кроме того, девальвация юаня определенно усложнит Китаю задачу по включению юаня в корзину валют МВФ. В долгосрочной перспективе сегодняшние действия Пекина благоприятно скажутся на общей картине либерализации экономики Китая. Однако в краткосрочной перспективе одна из главных проблем так и не решена: ослабление юаня сегодня воспринимается всеми как очередная попытка вытянуть экономику из фатального затормаживания, а вовсе не как анонсированная Пекином деятельность по либерализации экономической системы.