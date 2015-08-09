Самые интересные факты об инвестиции в золото

Четырнадцать лет назад, 2 апреля 2001 года цены на золото упали до $255,3 за тройскую унцию — это самая низкая цена в истории. Говоря о перспективах золота, многие не учитывают ряд фактов о нем, чем явно совершают ошибку. После достижения минимума в 2001 году золото дорожало 12 лет подряд, и такой динамики не наблюдалось больше ни по одному активу на финансовом рынке. Затем, конечно, началась коррекция, и золото начало дешеветь. Нынешний год может стать третьим годом подряд, когда цены на этот металл падают.

Факт №1. Ничто не бывает постоянным

После стольких лет беспрецедентного роста любой актив пережил бы коррекцию. А чем длительнее был рост, тем длиннее может быть коррекция. Поэтому никто не знает, насколько могут упасть цены на золото в этот раз, но вы только представьте, как сильно могли бы обвалиться акции какой-нибудь компании, которые безостановочно росли 12 лет подряд. Коррекция цен на золото может продлиться несколько лет, а цены упадут ниже $1000 за унцию. Но в то же время можно готовиться к тому, что начнется такой же активный рост, и тогда цены поднимутся выше $2 тыс. Не стоит терять доверие к активу, который успешно используется уже на протяжении 5 тысяч лет, не правда ли?

Факт №2. Надо ли верить официальной статистике Китая?

Совсем недавно цены на золото резко упали почти на 5%, когда правительство Китая сообщило, что их резервы золота составляют 1658 метрических тонн. Такая цифра оказалась в разы ниже той, которую ожидали увидеть аналитики, и потому инвесторы отреагировали моментально и обвалили цены. Но одновременно с этим стали появляться рассуждения о том, насколько вообще можно доверять официальным сообщениям китайского правительства? Есть множество мнений, что Китай меняет статистику в свою пользу, и ведь никто даже не спешит это опровергать. С другой стороны, Китай может быть заинтересован в занижении уровня резервов - тактика такая: цены на металл уходят вниз и можно очень выгодно прикупить еще драгоценного металла.

Факт №3. Золото и история человечества очень тесно связаны



На самом деле, золото – очень долгосрочный актив для сбережения. Несмотря на падения, оно сохраняет свою покупательную способность в течение многих тысяч лет. Бумажные валюты приходят и уходят, их может затронуть девальвация, их могут переоценить или полностью уничтожить. Смотрите сами, много ли вы сможете приобрести на бумажные деньги, выпущенные в VII веке династией Тан? Да ничего не сможете купить, потому что их больше не существует. А на фунты стерлингов 1817 года? Раньше это была огромная сумма, а сейчас - практически ничего.

И с другой стороны, в библейские времена на одну унцию золота можно было купить 350 буханок хлеба, а сейчас на эти деньги можно купить еще больше. И, наконец, золото действует как страховой полис, если вдруг случится полный крах финансовой системы. А вдруг экономика в привычном нам виде когда-нибудь перестанет существовать? Золото точно должно помочь пережить этот момент.

Факт №4. «Бумажное золото» не покупайте!

Поддаваться искушению не нужно - не покупайте контракты на золото без поставки. Конечно, все хотят вложить деньги куда-то, что со временем подорожает. Но покупка различных инструментов, связанных с золотом, очень рискованна. Получается так, что рыночные цены говорят о золоте как о самом неперспективном активе, хотя розничные потребители продолжают покупать его рекордными темпами. Кроме того, рынок "бумажного золота", отлично поддается манипуляциям. Помните, золото – не инвестиции. С точки зрения доходности и спекуляций есть много других вариантов.

Факт №5. Доверяйте вашим инстинктам

Если вы беспокоитесь о стоимости золота, постоянно проверяете котировки и подсчитываете изменение стоимости своего портфеля, вы, возможно, купили слишком много металла. Если надоело каждый день переживать по поводу изменения цен, читать новые прогнозы, то просто избавьтесь от части актива. В идеале объем золота в вашем инвестпортфеле должен быть таким, чтобы вообще не вспоминать о нем.