Создание мультивалютного мультисистемного советника

Введение

Думаю, найдется немало трейдеров, которые торгуют на более чем одном торговом символе и используют несколько стратегий. Такой подход позволяет не только потенциально увеличить прибыль, но и про умелом управлении капиталом снизить риск значительных просадок. При создании любого советника первым и естественным этапом проверки эффективности стратегии, заложенной в программе, является ее оптимизация с целью подбора наилучших входных параметров.

После того как параметры подобраны, можно было бы установить советники торговать, но еще один немаловажный вопрос останется без ответа. Как бы выглядели результаты тестирования, если бы трейдер мог объединить все свои стратегии в один советник? Иногда можно неприятно удивиться, обнаружив, что просадки по нескольким символам или стратегиям в какой-то момент могут наложиться друг на друга и привести к непростительной общей просадке или даже маржинколу.

В данной статье представлена концепция создания мультивалютно-мультистратегического советника, который позволит найти ответ на этот важный вопрос.





1. Схема эксперта

В общих чертах схема выглядит следующим образом:

Рис. 1. Схема мультивалютно-мультистратегического советника

Как видно, в основе программы лежит цикл for. Каждую стратегию упаковываем в цикл, где каждая итерация отвечает за торговлю отдельно по каждому символу. В данном случае можно упаковать неограниченное количество стратегий. Главное - хватило бы ресурсов компьютера "переварить" такую программу.

Следует помнить и о том, что в MetaTrader 5 может существовать только одна позиция по одному торгуемому символу, которая является суммой лотов совершенных ранее покупок и продаж. Поэтому результат мультистратегического тестирования по одному символу не будет идентичен сумме отдельных результатов тестирований тех же стратегий по тому же символу.

Для более подробного разбора структуры советника возьмем 2 стратегии, каждая из которых будет торговать по двум символам:

Стратегия А:

Покупка: цена Ask касается нижней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене low.

Закрытие: цена Bid касается нижней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене high.

Закрытие: цена Bid касается нижней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене high. Продажа: цена Bid касается верхней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене high.

Закрытие: цена Ask касается верхней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене low.

Закрытие: цена Ask касается верхней полосы индикатора Bollinger Bands, рассчитанного по цене low. Ограничение: на одном баре может быть совершена только одна сделка.

Стратегия В:

Покупка: предыдущий бар медвежий (close < open) и цена Ask касается максимума (high) предыдущего бара.

Закрытие: по стоплоссу или тейкпрофиту.

Закрытие: по стоплоссу или тейкпрофиту. Продажа: предыдущий бар бычий (close > open) и цена Bid касается минимума (low) предыдущего бара.

Закрытие: по стоплоссу или тейкпрофиту.

Закрытие: по стоплоссу или тейкпрофиту. Ограничение: на одном баре может быть совершена только одна сделка.

Чтобы не зависеть от прихода тиков по символу, на котором будет тестироваться или работать советник, для торговли в мультивалютном режиме предпочтительнее использовать функцию OnTimer().

Для этого при инициализации советника с помощью функции EventSetTimer() указываем, с какой периодичностью будет генерироваться событие для вызова расчета программы, а при деинициализации функцией EventKillTimer() укажем терминалу приостановить генерацию событий:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

Вместо EventSetTimer() можно также использовать EventSetMillisecondTimer(), где периодичность устанавливается с точностью до миллисекунды, однако не стоит злоупотреблять чрезмерно частыми вызовами расчетов программы.

Для доступа к свойствам счета, позиций, символов и торговым функциям будем использовать классы, соответственно CAccountInfo, CPositionInfo, CSymbolInfo и CTrade. Подключаем их к советнику:

#include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

Так как советник основан на циклах for, то внешние параметры необходимо будет занести в массивы. В начале создадим константы, равные количеству символов для каждой стратегии:

#define Strategy_A 2 #define Strategy_B 2

Затем создаем внешние параметры. С помощью констант определим размерность массивов, куда они будут скопированы. Создадим хэндлы индикаторов и другие глобальные переменные.

Ниже приведен пример для одного символа стратегии А:

input string Data_for_Strategy_A= "Strategy A -----------------------" ; input string Symbol_A0 = "EURUSD" ; input bool IsTrade_A0 = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Period_A0 = PERIOD_H1 ; input uint BBPeriod_A0 = 20 ; input int BBShift_A0 = 0 ; input double BBDeviation_A0 = 2.0 ; input double DealOfFreeMargin_A = 1.0 ; input uint MagicNumber_A = 555 ; input uint Slippage_A = 100 ; string Symbol_A[Strategy_A]; bool IsTrade_A[Strategy_A]; ENUM_TIMEFRAMES Period_A[Strategy_A]; int BBPeriod_A[Strategy_A]; int BBShift_A[Strategy_A]; double BBDeviation_A[Strategy_A]; double MinLot_A[Strategy_A],MaxLot_A[Strategy_A]; double Point_A[Strategy_A],ContractSize_A[Strategy_A]; uint DealNumber_A[Strategy_A]; datetime Locked_bar_time_A[Strategy_A],time_arr_A[]; int BB_handle_high_A[Strategy_A]; int BB_handle_low_A[Strategy_A]; double BB_upper_band_high[],BB_lower_band_high[]; double BB_upper_band_low[],BB_lower_band_low[]; CTrade Trade_A; long Leverage; CAccountInfo AccountInfo; CPositionInfo PositionInfo; CSymbolInfo SymbolInfo;

Чтобы иметь возможность отключить торговлю по данному символу, создана логическая переменная IsTrade_A0, которую будем помещать в самом начале циклов for.

2. Инициализация эксперта

Для начала получим значения, необходимые для всех стратегий, например, размер кредитного плеча. Так как плечо предоставляется на торговый счет и никак не зависит от стратегий или символа, нет необходимости копировать его значение в массивы:

Leverage=AccountInfo.Leverage();

Скопируем внешние переменные в массивы.

Symbol_A[ 0 ] =Symbol_A0; IsTrade_A[ 0 ] =IsTrade_A0; Period_A[ 0 ] =Period_A0; BBPeriod_A[ 0 ] =( int )BBPeriod_A0; BBShift_A[ 0 ] =BBShift_A0; BBDeviation_A[ 0 ]=BBDeviation_A0;

Если какой-то внешний параметр задан типом, который необходимо будет преобразовать в другой, то это удобнее сделать при копировании в массивы.

В данном случае мы видим, что BBPeriod_A0 был создан как uint, чтобы не позволить пользователю установить отрицательное значение. В этом месте преобразовываем его в int и копируем в массив, который тоже был создан как int. Иначе, подставляя параметр типа uint в хэндл индикатора, компилятор выдаст предупреждение.

Далее проверим, присутствует ли торгуемый символ в "Обзоре Рынка" и не был ли он использован более одного раза в рамках одной стратегии:

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; if (IsSymbolInMarketWatch(Symbol_A[i])== false ) { Print (Symbol_A[i], " не найден на сервере!" ); ExpertRemove (); } } if (Strategy_A> 1 ) { for ( int i= 0 ; i<Strategy_A- 1 ; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j=i+ 1 ; j<Strategy_A; j++) { if (IsTrade_A[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_A[j]) { Print (Symbol_A[i], " используется более одного раза !" ); ExpertRemove (); } } } }

bool IsSymbolInMarketWatch( string f_Symbol) { for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { if (f_Symbol== SymbolName (s, false )) return ( true ); } return ( false ); }

Если символы выбраны корректно, для каждого из них проверим ошибки во входных параметрах, создадим хэндлы индикаторов, найдем данные, необходимые для расчета лота, и при необходимости проведем другие действия, характерные для данной стратегии.

Все это осуществим внутри цикла for.

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; BB_handle_high_A[i]= iBands (Symbol_A[i],Period_A[i],BBPeriod_A[i],BBShift_A[i],BBDeviation_A[i], PRICE_HIGH ); if (BB_handle_high_A[i]< 0 ) { Print ( "Хэндл Полос Боллинджера по ценам high для " ,Symbol_A[i], " не создан. Хэндл=" , INVALID_HANDLE , "

Ошибка=" , GetLastError ()); ExpertRemove (); } SymbolInfo.Name(Symbol_A[i]); MinLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMin(); MaxLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMax(); Point_A[i]=SymbolInfo. Point (); ContractSize_A[i]=SymbolInfo.ContractSize(); }

Затем с помощью объекта Trade_A класса CTrade установим параметры для торговых операций стратегии А.

Trade_A.SetExpertMagicNumber(MagicNumber_A); Trade_A.SetDeviationInPoints(Slippage_A); Trade_A.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); Trade_A.LogLevel( 1 ); Trade_A.SetAsyncMode( true );

Эту же процедуру повторяем для каждой стратегии, т.е.

Копируем внешние переменные в массивы;

Проверяем, правильно ли выбраны символы;

Проверяем ошибки, устанавливаем хэндлы индикаторов, рассчитываем данные для лота и всего того, что необходимо для данной стратегии;

Устанавливаем параметры для торговых операций.

Напоследок не помешает проверить, не был ли один и тот же символ выбран для нескольких стратегий (ниже приведен пример для двух стратегий):

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j= 0 ; j<Strategy_B; j++) { if (IsTrade_B[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_B[j]) { Print (Symbol_A[i], " используется в нескольких стратегиях!" ); ExpertRemove (); } } }

3. Торговые циклы for

Так выглядит каркас из циклов for внутри функции OnTimer():

void OnTimer () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== false ) return ; for ( int A= 0 ; A<Strategy_A; A++) { if (IsTrade_A[A]== false ) continue ; } for ( int B= 0 ; B<Strategy_B; B++) { if (IsTrade_B[B]== false ) continue ; } }

Если в одновалютно-одностратегическом советнике предусмотрено условие, при котором надо приостановить все последующие вычисления, используется оператор return. В данном случае нам нужно лишь прервать текущую итерацию и перейти к следующей итерации для очередного символа. Для этой цели лучше всего применить оператор continue.

Если в мультистратегический советник надо будет перенести стратегию, где есть цикл for, внутри которого прописано условие прекращения всех последующих расчетов, то можно применить такую схему:

for ( int N= 0 ; N<Strategy_N; N++) { bool IsInterrupt= false ; for ( int i= 0 ; i<Number; i++) { if (...) { IsInterrupt= true ; break ; } } if (IsInterrupt= true ) continue ; }

После того как каркас из циклов for создан, просто переносим туда коды из других советников, а затем некоторые переменные заменяем на элементы массивов.

Например, предопределенную переменную _Symbol заменяем на Symbol_A[i] или _Point на Point_A[i]. Значения этих переменных характерны для данного символа, поэтому при инициализации они были скопированы в массивы.

Например, найдем значение индикатора:

if ( CopyBuffer (BB_handle_high_A[A], LOWER_BAND ,BBShift_A[A], 1 ,BB_lower_band_high)<= 0 ) continue ; ArraySetAsSeries (BB_lower_band_high, true );

Закрытие позиции на покупку запишем следующим способом:

SymbolInfo.Name(Symbol_A[A]); SymbolInfo.RefreshRates(); double Ask_price=SymbolInfo.Ask(); double Bid_price=SymbolInfo.Bid(); if ( PositionSelect (Symbol_A[A])) { if (PositionInfo.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (Bid_price>=BB_lower_band_high[ 0 ] || DealNumber_A[A]== 0 ) { if (!Trade_A.PositionClose(Symbol_A[A])) { Print ( "Закрытие позиции Buy " ,Symbol_A[A], " потерпело неудачу. Код=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "Закрытие позиции Buy " ,Symbol_A[A], " выполнено успешно. Код=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } } } }

Открытие позиции на покупку:

if (Ask_price<=BB_lower_band_low[ 0 ]) { if (!Trade_A.Buy(OrderLot,Symbol_A[A])) { Print ( "Покупка " ,Symbol_A[A], " потерпела неудачу. Код=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "Покупка " ,Symbol_A[A], " выполнена успешно. Код=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } }

При деинициализации не забудем остановить генерацию события таймера и удалить хэндлы индикаторов:

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { IndicatorRelease (BB_handle_high_A[i]); IndicatorRelease (BB_handle_low_A[i]); } }





4. Результаты тестирования

После того как советник готов, протестируем его отдельно по каждой стратегии и каждому символу и сравним с результатом теста в режиме торговли одновременно по всем стратегиям и символам.

Предполагается, что пользователь уже подобрал наилучшие значения входных параметров.



Ниже показаны настройки тестера:

Рис. 2. Настройка тестера стратегий

Результат для стратегии А, символ EURUSD:

Рис 3. Результат теста для стратегии A, символ EURUSD

Результат для стратегии А, символ GBPUSD:

Рис 4. Результат теста для стратегии A, символ GBPUSD

Результат для стратегии B, символ AUDUSD:

Рис. 5. Результат теста для стратегии В, символ AUDUSD

Результат для стратегии B, символ EURJPY:

Рис. 6. Результат теста для стратегии В, символ EURJPY

Результат теста по всем стратегиям и символам:

Рис. 7. Результат теста по всем стратегиям и символам

Заключение

Получилась удобная и одновременно простая схема мультивалютно-мультистратегического советника, куда можно поместить практически любые свои стратегии.

Такой советник позволит лучше оценить эффект торговли по всем своим стратегиям. Он может также пригодиться в случае, если на счету может работать только один эксперт. В приложении находится код советника для изучения вышеизложенного материала.