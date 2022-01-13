Giriş

Birden fazla alım satım sembolü ile alım satım yapan ve birçok strateji kullanan oldukça fazla yatırımcı olduğuna inanıyorum. Bu yaklaşım, potansiyel olarak kârınızı artırmanıza olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda etkili para yönetimi ile önemli düşüş riskini de minimum düzeye indirir. Bir Uzman Danışman oluştururken, program stratejisinin etkinliğini kontrol etmede ilk doğal adım, en iyi giriş parametrelerini belirlemek için optimizasyondur.

Parametre değerleri tanımlandığında, Uzman Danışmanlar teknik olarak alım satıma hazır olmaktadır. Ancak, yanıtlanmamış önemli bir soru kalmaktadır. Bir yatırımcı tek bir Uzman Danışmanda tüm stratejilerini bir araya getirebilseydi test sonuçları nasıl olurdu? Birkaç semboldeki veya stratejideki düşüşün bir noktada çakışabileceği ve korkunç bir toplam düşüş ve hatta teminat çağrısı ile sonuçlanabileceğinin bilincinde olunması bazen kötü bir sürpriz olabilir.

Bu makale, bu önemli soruya bir yanıt bulmamıza olanak sağlayacak çok para birimli, çok sistemli bir Uzman Danışman oluşturma kavramını tanıtmaktadır.





1. Uzman Danışmanın yapısı

Genel itibarıyla Uzman Danışman yapısı aşağıdaki gibidir:





Şekil 1. Çok para birimli, çok sistemli Uzman Danışman yapısı

Gördüğünüz gibi program, bir for döngüsüne dayanmaktadır. Her bir strateji, her bir yinelemenin ayrı olarak her bir sembolün alınıp satılmasından sorumlu olduğu bir döngüde düzenlenir. Burada, döngülerde sınırsız sayıda strateji düzenleyebilirsiniz. Böyle bir programı "işlemek" için bilgisayarınızda yeterli kaynakların olması önemlidir.

MetaTrader 5'te alım satımı yapılan her bir sembol için yalnızca bir pozisyon olabileceğini unutmamalısınız. Bu pozisyon, daha önce yürütülen Alışlar ve Satışlar lotlarının toplamını temsil eder. Dolayısıyla, bir sembol için çok stratejili test sonucu, aynı sembol için aynı stratejilerin ayrı test sonuçlarının toplamı ile aynı olmayacaktır.

Uzman Danışmanın yapısının daha yakından değerlendirilmesi için, her biri iki sembol için alım satım yapan 2 strateji ele alacağız:

Strateji A:

Alış: Ask (satış) fiyatı, Low (Düşük) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin alt bandına ulaşır.

Kapanış: Bid (alış) fiyatı, High (Yüksek) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin alt bandına ulaşır.

Kapanış: Bid (alış) fiyatı, High (Yüksek) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin alt bandına ulaşır. Satış: Bid (alış) fiyatı, High (Yüksek) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin üst bandına ulaşır.

Kapanış: Ask (satış) fiyatı, Low (Düşük) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin üst bandına ulaşır.

Kapanış: Ask (satış) fiyatı, Low (Düşük) fiyata göre hesaplanan Bollinger Bantları göstergesinin üst bandına ulaşır. Kısıtlama: Verilen herhangi bir çubukta yalnızca bir işlem yürütülebilir.

Strateji B:

Alış: Önceki çubuk aşağı yönlüdür (kapanış < açılış) ve Ask fiyatı önceki çubuğun yüksek değerine ulaşır.

Kapanış: Zarar Durdur veya Kâr Al.

Kapanış: Zarar Durdur veya Kâr Al. Satış: Önceki çubuk yukarı yönlüdür (kapanış > açılış) ve Bid fiyatı önceki çubuğun düşük değerine ulaşır.

Kapanış: Zarar Durdur veya Kâr Al.

Kapanış: Zarar Durdur veya Kâr Al. Kısıtlama: Verilen herhangi bir çubukta yalnızca bir işlem yürütülebilir.

Uzman danışmanın üzerinde test edileceği veya alım satım yapacağı bir sembol için yeni tiklerden bağımsız olarak, çok para birimli modda alım satım için OnTimer() fonksiyonunun kullanılması tavsiye edilir.

Bu amaçla, Uzman Danışmanı başlatırken, EventSetTimer() fonksiyonunu kullanarak bir program hesaplaması olayı oluşturma frekansını belirtiriz ve sonlandırma üzerine, terminale olay oluşturmayı durdurmasını söylemek için EventKillTimer() fonksiyonunu kullanırız:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

EventSetTimer() yerine, frekansın milisaniye değerine ayarlandığı EventSetMillisecondTimer() fonksiyonunu kullanabilirsiniz, ancak çok sık program hesaplama çağrısı ile bunu aşırı kullanmamalısınız.

Hesaba, pozisyon ve sembol ayarlarına ve alım satım fonksiyonlarına erişim için, sırasıyla CAccountInfo, CPositionInfo, CSymbolInfo ve CTrade sınıflarını kullanacağız. Bunları Uzman Danışmana ekleyelim:

#include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

Uzman Danışman for döngüleri tabanlı olduğu için, bunun harici parametreleri için diziler oluşturmamız gerekecektir. İlk olarak, her bir strateji için sembol sayısına eşit sabitler oluşturalım:

#define Strategy_A 2 #define Strategy_B 2

Daha sonra harici parametreleri bildiririz: Sabitleri kullanarak bunların kopyalanacağı dizilerin boyutlarını belirleriz. Ayrıca gösterge işleyicileri ve diğer global değişkenleri oluştururuz.

Strateji A'nın bir sembolünün bir örneği aşağıda verilmiştir:

input string Data_for_Strategy_A= "Strategy A -----------------------" ; input string Symbol_A0 = "EURUSD" ; input bool IsTrade_A0 = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Period_A0 = PERIOD_H1 ; input uint BBPeriod_A0 = 20 ; input int BBShift_A0 = 0 ; input double BBDeviation_A0 = 2.0 ; input double DealOfFreeMargin_A = 1.0 ; input uint MagicNumber_A = 555 ; input uint Slippage_A = 100 ; string Symbol_A[Strategy_A]; bool IsTrade_A[Strategy_A]; ENUM_TIMEFRAMES Period_A[Strategy_A]; int BBPeriod_A[Strategy_A]; int BBShift_A[Strategy_A]; double BBDeviation_A[Strategy_A]; double MinLot_A[Strategy_A],MaxLot_A[Strategy_A]; double Point_A[Strategy_A],ContractSize_A[Strategy_A]; uint DealNumber_A[Strategy_A]; datetime Locked_bar_time_A[Strategy_A],time_arr_A[]; int BB_handle_high_A[Strategy_A]; int BB_handle_low_A[Strategy_A]; double BB_upper_band_high[],BB_lower_band_high[]; double BB_upper_band_low[],BB_lower_band_low[]; CTrade Trade_A; long Leverage; CAccountInfo AccountInfo; CPositionInfo PositionInfo; CSymbolInfo SymbolInfo;

Belirli bir sembol için alım satımı devre dışı bırakma imkanına sahip olmak için, for döngülerinin en başına yerleştirilecek bir IsTrade_A0 Boolean değişkeni oluşturduk.

2. Uzman Danışmanı Başlatma

İlk olarak, örneğin kaldıraç olmak üzere tüm stratejiler için gerekli değerleri elde edelim. Kaldıraç alım satım hesabına uygulanmadığından ve bir strateji veya bir sembol ile hiçbir alakası olmadığında, bunun değerini dizilere kopyalamaya gerek yoktur.

Leverage=AccountInfo.Leverage();

Daha sonra harici parametreleri dizilere kopyalarız.

Symbol_A[ 0 ] =Symbol_A0; IsTrade_A[ 0 ] =IsTrade_A0; Period_A[ 0 ] =Period_A0; BBPeriod_A[ 0 ] =( int )BBPeriod_A0; BBShift_A[ 0 ] =BBShift_A0; BBDeviation_A[ 0 ]=BBDeviation_A0;

Herhangi bir harici parametre bir diğer parametreye dönüşüm gerektirecek tür ile tanımlanıyorsa, bu, dizilere kopyalama yapılırken daha uygun bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu durumda, BBPeriod_A0 öğesinin, kullanıcının bir negatif değer ayarlanmasını engellemek için uint olarak oluşturulduğunu görebiliriz. Burada, bunu int öğesine dönüştürürüz ve bunu int olarak oluşturulan diziye kopyalarız. Diğer şekilde derleyici, gösterge işleyiciye uint türünde parametre eklemeye çalışıp çalışmadığınıza dair bir uyarı verecektir.

Ayrıca, alım satımı yapılan sembolün Piyasa İzlemede mevcut olup olmadığını ve bunun bir strateji içinde birkaç kez kullanılıp kullanılmadığına bakalım:

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; if (IsSymbolInMarketWatch(Symbol_A[i])== false ) { Print (Symbol_A[i], " could not be found on the server!" ); ExpertRemove (); } } if (Strategy_A> 1 ) { for ( int i= 0 ; i<Strategy_A- 1 ; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j=i+ 1 ; j<Strategy_A; j++) { if (IsTrade_A[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_A[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used more than once !" ); ExpertRemove (); } } } } bool IsSymbolInMarketWatch( string f_Symbol) { for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { if (f_Symbol== SymbolName (s, false )) return ( true ); } return ( false ); }

Semboller doğru bir şekilde seçildiyse, bunlardan her biri için giriş parametrelerinde hataları kontrol edin, gösterge işleyiciler oluşturun, lot hesaplaması için gerekli verileri elde edin ve gerekiyorsa belirli strateji ile tanımlanan diğer şeyleri yapın.

Yukarıda bahsedilen eylemleri bir for döngüsüne uygulayacağız.

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; BB_handle_high_A[i]= iBands (Symbol_A[i],Period_A[i],BBPeriod_A[i],BBShift_A[i],BBDeviation_A[i], PRICE_HIGH ); if (BB_handle_high_A[i]< 0 ) { Print ( "Failed to create a handle for Bollinger Bands based on High prices for " ,Symbol_A[i], " . Handle=" , INVALID_HANDLE , "

Error=" , GetLastError ()); ExpertRemove (); } SymbolInfo.Name(Symbol_A[i]); MinLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMin(); MaxLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMax(); Point_A[i]=SymbolInfo. Point (); ContractSize_A[i]=SymbolInfo.ContractSize(); }

Daha sonra, CTrade sınıfının Trade_A nesnesini kullanarak strateji A'nın alım sayım işlemlerine yönelik parametreleri ayarlayacağız.

Trade_A.SetExpertMagicNumber(MagicNumber_A); Trade_A.SetDeviationInPoints(Slippage_A); Trade_A.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); Trade_A.LogLevel( 1 ); Trade_A.SetAsyncMode( true );

Aynı prosedür her bir strateji için tekrarlanır, yani:

Harici parametreleri dizilere kopyala;

Sembollerin doğru şekilde seçilip seçilmediğini kontrol et;

Hataları kontrol et, gösterge işleyiciler oluştur, lot için ve belirli bir strateji için gereken her şey için verileri hesapla;

Alım satım işlemleri için parametreleri ayarla.

Son olarak, birkaç stratejide bir ve aynı sembolün kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek iyi olacak (iki strateji için bir örnek aşağıda verilmiştir):

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j= 0 ; j<Strategy_B; j++) { if (IsTrade_B[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_B[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used in several strategies!" ); ExpertRemove (); } } }

3. "For" Döngüleri ile Alım Satım

OnTimer() fonksiyonu içinde for döngülerinin çerçevesi aşağıdaki gibidir:

void OnTimer () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== false ) return ; for ( int A= 0 ; A<Strategy_A; A++) { if (IsTrade_A[A]== false ) continue ; } for ( int B= 0 ; B<Strategy_B; B++) { if (IsTrade_B[B]== false ) continue ; } }

Tek bir stratejiye dayalı tek sembollü bir Uzman Danışman, sonraki tüm işlemlerin durdurulması gerektiği koşuluna sahipse, geri dön (return) işlecini kullanırız. Bizim durumumuzda, sadece mevcut yinelemeyi durdurmamız ve sonraki sembol yinelemelerine ilerlememiz gerekiyor. Bunun için en iyisi devam et (continue) işlecini kullanmaktır.

Sonraki tüm hesaplamaların durdurulması koşulunu içeren bir for döngüsü ile bir strateji ekleyerek çok stratejili Uzman Danışmanınızı geliştirmek isterseniz, aşağıdaki modeli kullanabilirsiniz:

for ( int N= 0 ; N<Strategy_N; N++) { bool IsInterrupt= false ; for ( int i= 0 ; i<Number; i++) { if (...) { IsInterrupt= true ; break ; } } if (IsInterrupt= true ) continue ; }

for döngülerinin çerçevesini oluşturduktan sonra, bunu diğer EA'ların kodlarına ekliyoruz ve ardından bazı değişkenleri dizi öğeleri ile değiştiriyoruz.

Örneğin önceden tanımlanmış _Symbol değişkenini Symbol_A[i] ile veya _Point değişkenini Point_A[i] ile değiştiriyoruz. Bu değişkenlerin değerleri, belirli sembol için tipiktir ve bu yüzden başlatma üzerine dizilere kopyalanmıştır.

Örneğin gösterge değerini bulalım:

if ( CopyBuffer (BB_handle_high_A[A], LOWER_BAND ,BBShift_A[A], 1 ,BB_lower_band_high)<= 0 ) continue ; ArraySetAsSeries (BB_lower_band_high, true );

Bir alış pozisyonunun kapatılmasını uygulamak için aşağıdaki kodu yazacağız:

SymbolInfo.Name(Symbol_A[A]); SymbolInfo.RefreshRates(); double Ask_price=SymbolInfo.Ask(); double Bid_price=SymbolInfo.Bid(); if ( PositionSelect (Symbol_A[A])) { if (PositionInfo.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (Bid_price>=BB_lower_band_high[ 0 ] || DealNumber_A[A]== 0 ) { if (!Trade_A.PositionClose(Symbol_A[A])) { Print ( "Failed to close the Buy " ,Symbol_A[A], " position. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " position closed successfully. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } } } }

Bir Alış pozisyonu açma:

if (Ask_price<=BB_lower_band_low[ 0 ]) { if (!Trade_A.Buy(OrderLot,Symbol_A[A])) { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been unsuccessful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been successful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } }

Zamanlayıcı olayı oluşturmayı durdurmayı ve sonlandırmada gösterge işleyicilerini silmeyi unutmayın.





4. Test Sonuçları

Uzman Danışman hazır olduğunda, her bir stratejiyi ve her bir sembolü ayrı olarak test ederiz ve test sonuçlarını tüm stratejilerin ve sembollerin eş zamanlı olarak alım satım yaptığındaki test modunda elde edilenler ile karşılaştırırız.

Kullanıcının halihazırda giriş parametreleri için optimum değerleri tanımladığı varsayılır.



Aşağıda Strateji Test Cihazının ayarları yer almaktadır:





Şekil 2. Strateji Test Cihazı ayarları

Strateji A, EURUSD için sonuçlar:





Şekil 3. Strateji A, EURUSD için test sonuçları

Strateji A, GBPUSD için sonuçlar





Şekil 4. Strateji A, GBPUSD için test sonuçları

Strateji B, AUDUSD için sonuçlar





Şekil 5. Strateji B, AUDUSD için test sonuçları

Strateji B, EURJPY için sonuçlar:





Şekil 6. Strateji B, EURJPY için test sonuçları

Tüm stratejiler ve semboller için test sonuçları:





Şekil 7. Tüm stratejiler ve semboller için test sonuçları

Sonuç

Bunun sonucunda, stratejilerinizden herhangi birini ekleyebileceğiniz çok para birimli, çok sistemli Uzman Danışmanın uygun ve basit bir yapısını elde ettik.

Böyle bir Uzman Danışman, tüm stratejilerinizi kullanarak alım satım verimliliğinizi daha iyi değerlendirmenize olanak sağlar. Belirli bir hesapta yalnızca bir Uzman Danışmanın çalışmasına izin verildiği durumda da faydalı olduğu gösterilebilir. Uzman Danışmanın kaynak kodu, yukarıdaki bilgilerin çalışılmasını kolaylaştırmak için makaleye eklenmiştir.