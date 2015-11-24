マルチ通貨システム エキスパートアドバイザーの作成

イントロダクション

一つ以上のトレーディングシンボルをトレードし、複数の戦略を用いるトレーダーがいると信じています。このアプローチは潜在的に利益を拡大させるだけではなく、効果的な資金管理におけるリスクを最小限にします。エキスパートアドバイザーを作成する際は、プログラムの戦略の効果をチェックする上での最初のステップは、最適な入力パラメーターを決定するための最適化です。

パラメーター値が特定されることで、エキスパートアドバイザーはトレードの準備が完了します。しかしながら、未だ答えられていない重要な質問が残っています。もしトレーダーがすべての戦略を一つのエキスパートアドバイザーに詰め込めば、どのようなテスト結果を得ることができるのでしょうか？いくつかのシンボルや戦略における減少は重なり合い、総合的な減少や証拠金請求という結果につながると、驚きとともに気づくでしょう。

この記事は、この重要な質問に対する答えを発見させてくれるマルチ通貨システムエキスパートアドバイザーの作成のコンセプトを紹介します。





1. エキスパートアドバイザーのストラクチャー

一般的に、エキスパートアドバイザーのストラクチャーは以下の通りです：





図1. マルチ通貨システムエキスパートアドバイザーのストラクチャー

ご覧の通り、そのプログラムはforループに基づいています。それぞれの戦略は、ループにて調整され、各反復はそれぞれのシンボルを個別にトレードすることを担います。ループ内のストラテジーの回数を調整することができます。そのようなプログラムを「処理」できる十分なリソースを持ったコンピューターがあることが重要です。

MetaTrader 5のトレードされるシンボルにつき一つのポジションがあることに注意しましょう。そのようなポジションは実行された買い・売り注文注文の合計を表します。したがって、一つのシンボルにおけるマルチ戦略テストの結果は同じシンボルにおける同じ戦略の個別のテスト結果の合計と一致しません。

エキスパートアドバイザーのストラクチャーを詳しく見るため、二つのシンボルをトレードする２つの戦略を取得します。

戦略A:

買い：Low価格に基づいて計算されたBollinger Bandsインジケーターの低い番にAsk価格が達している。

クロージング: BId価格が、Hign価格に基づいて計算されたBolllinger Bandsのバンド価格に達している。

クロージング: BId価格が、Hign価格に基づいて計算されたBolllinger Bandsのバンド価格に達している。 売り: Bid価格がHigh価格に基づいて計算されたBollinger Bandsの上バンドに達している。

クロージング: Ask価格がLow価格に基づいて計算されたBollinger Bandsインジケーターの上バンドに達している。

クロージング: Ask価格がLow価格に基づいて計算されたBollinger Bandsインジケーターの上バンドに達している。 制限:特定のバーにおいて、一つの取引しか実行できません。

戦略 В:

買い: 手前のバーが下り気味で（クローズ < オープン）、Ask価格が前のバーのHighに達している。

クロージング: ストップロスか利食いによる

クロージング: ストップロスか利食いによる Sell:前のバーが上がり気味（クローズ > オープン）であり、Bid価格が前のバーのLowに達している

クロージング: ストップロスか利食いによる

クロージング: ストップロスか利食いによる 制限:特定のバーにおいて、一つの取引しか実行できません。

エキスパートアドバイザーがテストされる際に基づくシンボルにおける新しいティックから離れるために、マルチ通貨モードでのトレーディングに関してOnTimer()関数を使用することが望ましいです。

このため、エキスパートアドバイザーを初期化する際に、EventSetTimer()関数を用いてプログラムの計算の呼び出しのためのイベントを生成する頻度を明記し、EventKillTimer()関数を用いてターミナルにイベントの生成の停止を命令します；

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

EventSetTimer()の代わりに、EventSetMillisecondTimer()を使うことができ、 頻度がミリ秒単位で設定されていますが、頻度プログラムの計算の呼び出しによって間違って使用してはいけません。

アカウント、ポジションシンボルの設定、トレーディング昨日へのアクセスのため、 CAccountInfo、CPositionInfo、CSymbolInfoやCTradeクラスを用いいます。エキスパートアドバイザーにそれらを加えましょう。

#include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

エキスパートアドバイザーはforループに基づいてるため、外部パラメーターの配列を作成する必要があります。まずそれぞれの戦略におけるシンボルの数に等しい定数を作成しましょう。

#define Strategy_A 2 #define Strategy_B 2

次に外部パラメーターを作成します。定数を用いて、それらがコピーされる配列のサイズを決定します。さらに、インジケーターハンドルやその他のグローバル変数を作成します。

戦略Aのシンボルに関する例が以下に紹介されています。

input string Data_for_Strategy_A= "Strategy A -----------------------" ; input string Symbol_A0 = "EURUSD" ; input bool IsTrade_A0 = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Period_A0 = PERIOD_H1 ; input uint BBPeriod_A0 = 20 ; input int BBShift_A0 = 0 ; input double BBDeviation_A0 = 2.0 ; input double DealOfFreeMargin_A = 1.0 ; input uint MagicNumber_A = 555 ; input uint Slippage_A = 100 ; string Symbol_A[Strategy_A]; bool IsTrade_A[Strategy_A]; ENUM_TIMEFRAMES Period_A[Strategy_A]; int BBPeriod_A[Strategy_A]; int BBShift_A[Strategy_A]; double BBDeviation_A[Strategy_A]; double MinLot_A[Strategy_A],MaxLot_A[Strategy_A]; double Point_A[Strategy_A],ContractSize_A[Strategy_A]; uint DealNumber_A[Strategy_A]; datetime Locked_bar_time_A[Strategy_A],time_arr_A[]; int BB_handle_high_A[Strategy_A]; int BB_handle_low_A[Strategy_A]; double BB_upper_band_high[],BB_lower_band_high[]; double BB_upper_band_low[],BB_lower_band_low[]; CTrade Trade_A; long Leverage; CAccountInfo AccountInfo; CPositionInfo PositionInfo; CSymbolInfo SymbolInfo;

特定のシンボルにおけるトレーディングを停止できるよう、forツープの初めに配置されるBoolean変数IsTrade_A0を作成しました。

2. エキスパートアドバイザーの初期化

まずは、レバレッジなどすべての戦略において必要となる値を取得しましょう。レバレッジはトレーディングアカウントに適用され、戦略やシンボルに関連しないので、配列に値をコピーする必要はありません。

Leverage=AccountInfo.Leverage();

外部変数を配列にコピーします。

Symbol_A[ 0 ] =Symbol_A0; IsTrade_A[ 0 ] =IsTrade_A0; Period_A[ 0 ] =Period_A0; BBPeriod_A[ 0 ] =( int )BBPeriod_A0; BBShift_A[ 0 ] =BBShift_A0; BBDeviation_A[ 0 ]=BBDeviation_A0;

外部パラメーターが変換を要する種類によって定義されていれば、配列にコピーする際により便利な方法で実行されます。

この場合、BBPeriod_A0が uintとしてユーザーが負の値を設定しないよう作成されたとわかります。ここでは、それをintに変換し、intとして作成された配列にコピーします。さもなければ、コンパイラがインジケーターハンドルにuint型のパラメーターを挿入しようとした時警告を発します。

トレードされるシンボルがMarket Watchにて使用できるか、一つの戦略において一回以上使用されているかを見てみましょう。

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; if (IsSymbolInMarketWatch(Symbol_A[i])== false ) { Print (Symbol_A[i], " could not be found on the server!" ); ExpertRemove (); } } if (Strategy_A> 1 ) { for ( int i= 0 ; i<Strategy_A- 1 ; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j=i+ 1 ; j<Strategy_A; j++) { if (IsTrade_A[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_A[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used more than once !" ); ExpertRemove (); } } } } bool IsSymbolInMarketWatch( string f_Symbol) { for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { if (f_Symbol== SymbolName (s, false )) return ( true ); } return ( false ); }

シンボルが正しく選択された場合、それぞれにおける入力パラメーターでのエラーのチェックは、インジケーターハンドルを作成し、ロットの計算に必要なデータを取得し、特定の戦略により定義されるその他のことを行います。

forループの中に上記のアクションを実装します。

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; BB_handle_high_A[i]= iBands (Symbol_A[i],Period_A[i],BBPeriod_A[i],BBShift_A[i],BBDeviation_A[i], PRICE_HIGH ); if (BB_handle_high_A[i]< 0 ) { Print ( "Failed to create a handle for Bollinger Bands based on High prices for " ,Symbol_A[i], " . Handle=" , INVALID_HANDLE , "

Error=" , GetLastError ()); ExpertRemove (); } SymbolInfo.Name(Symbol_A[i]); MinLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMin(); MaxLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMax(); Point_A[i]=SymbolInfo. Point (); ContractSize_A[i]=SymbolInfo.ContractSize(); }

次にCTradeクラスのTrade_Aを用いて戦略Aのトレードにおけるパラメーターを設定します。

Trade_A.SetExpertMagicNumber(MagicNumber_A); Trade_A.SetDeviationInPoints(Slippage_A); Trade_A.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); Trade_A.LogLevel( 1 ); Trade_A.SetAsyncMode( true );

同じ手続きがそれぞれの戦略において繰り返されます。

外部パラメーターを配列にコピーします；

シンボルが正しく選択されたかチェックします；

エラーをチェックし、インジケーターハンドルを設定、ロットのデータや特定の戦略において必要なすべての計算を行います;

トレーディングにおけるパラメーターの設定を行います。

最後に、同じシンボルがいくつかの戦略において使用されるかをチェックすると良いでしょう（二つの戦略における例が以下に紹介されています。）

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j= 0 ; j<Strategy_B; j++) { if (IsTrade_B[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_B[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used in several strategies!" ); ExpertRemove (); } } }

3. "For" ループのトレーディング

OnTimer()関数の中のforループのフレームワークは以下の通りです；

void OnTimer () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== false ) return ; for ( int A= 0 ; A<Strategy_A; A++) { if (IsTrade_A[A]== false ) continue ; } for ( int B= 0 ; B<Strategy_B; B++) { if (IsTrade_B[B]== false ) continue ; } }

もしシングルストラテジーに基づく、シングルシンボルエキスパートアドバイザーはすべての計算が終了される条件を持っており、return演算子を用います。今回の場合、現在の反復を終了し、次のシンボル反復に進む必要があります。このためにcontinue演算子を用いるのがベストです。

後続の計算を終了する条件を持つforループ付きの戦略を追加することでマルチ戦略エキスパートアドバイザーを向上するのであれば、以下のパターンを使用できます；

for ( int N= 0 ; N<Strategy_N; N++) { bool IsInterrupt= false ; for ( int i= 0 ; i<Number; i++) { if (...) { IsInterrupt= true ; break ; } } if (IsInterrupt= true ) continue ; }

forループのフレームワークを作成した後、別のEAのコードを挿入し、配列要素といくつかの変数を変換します。

例えば、すでに定義されている変数_SymbolからSymbol_A[i]に、_PointからPoint_A[i]に変更します。これらの変数の値は、特定のシンボルにおいては典型的であり、初期化しすぐ配列にコピーされます。

インジケーターの値を見つけましょう：

if ( CopyBuffer (BB_handle_high_A[A], LOWER_BAND ,BBShift_A[A], 1 ,BB_lower_band_high)<= 0 ) continue ; ArraySetAsSeries (BB_lower_band_high, true );

買いポジションのクロージングの実装のため、以下のコードを記述します；

SymbolInfo.Name(Symbol_A[A]); SymbolInfo.RefreshRates(); double Ask_price=SymbolInfo.Ask(); double Bid_price=SymbolInfo.Bid(); if ( PositionSelect (Symbol_A[A])) { if (PositionInfo.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (Bid_price>=BB_lower_band_high[ 0 ] || DealNumber_A[A]== 0 ) { if (!Trade_A.PositionClose(Symbol_A[A])) { Print ( "Failed to close the Buy " ,Symbol_A[A], " position. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " position closed successfully. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } } } }

買いポジションのオープン：

if (Ask_price<=BB_lower_band_low[ 0 ]) { if (!Trade_A.Buy(OrderLot,Symbol_A[A])) { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been unsuccessful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been successful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } }

タイマーイベントの生成を終了し、インジケーターハンドルを削除することを忘れないでください。





4. テスト結果

エキスパートアドバイザーが準備できれば、個別にそれぞれの戦略とシンボルをテストし、それらを同時にトレーディングする際にテストモードにて取得されたテスト結果を比較します。

ユーザーはすでに入力パラメーターの最適値を特定していると想定しています。



以下はストラテジーテスターの設定です；





図2. ストラテジーテスター設定

戦略A結果、EURUSD:





図3. 戦略Aテスト結果, EURUSD

戦略A結果, GBPUSD:





図4. 戦略Aテスト結果, GBPUSD

戦略B結果, AUDUSD:





図5. 戦略Вテスト結果, AUDUSD

戦略B結果, EURJPY:





図. 6. 戦略Вテスト結果, EURJPY

すべてのストラテジーとシンボルのテスト結果：





図 7. すべてのストラテジーとシンボルのテスト結果

結論

いかなる戦略も実行できるマルチ通貨システム エキスパートアドバイザーのストラクチャーを取得することができました。

そのようなエキスパートアドバイザーはあなたの全ての戦略を用いてトレーディングの効率性を高めることでしょう。エキスパートアドバイザー一つのみ、一つのアカウントで稼働できる場合でも便利であると証明されています。エキスパートアドバイザーのソースコードは、上記の内容を学習の手助けとなるようこの記事に添付されています。