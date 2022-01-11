Creazione di un Multi-Currency Multi-System Expert Advisor

Introduzione

Credo che ci siano parecchi trader che scambiano più di un simbolo di trading e utilizzano più strategie. Questo approccio non solo ti consente di aumentare potenzialmente il tuo profitto, ma anche di ridurre al minimo il rischio di un sostanziale drawdown su una gestione efficiente del denaro. Quando si crea un Expert Advisor, il primo passo naturale per verificare l'efficienza della strategia del programma è l'ottimizzazione al fine di determinare i migliori parametri di input.

Con i valori dei parametri identificati, gli Expert Advisor sarebbero tecnicamente pronti per il trading. Tuttavia, ciò lascerebbe una domanda importante senza risposta. Come sarebbero i risultati dei test se un trader potesse mettere insieme tutte le sue strategie in un unico Expert Advisor? La consapevolezza che il drawdown su diversi simboli o strategie potrebbe a un certo punto sovrapporsi e risultare in un orribile drawdown totale o persino in una richiesta di margine può a volte essere una brutta sorpresa.

Questo articolo introduce un concetto di creazione di un Expert Advisor multi-sistema multi-valuta che ci permetterà di trovare una risposta a questa importante domanda.





1. Struttura dell'Expert Advisor

In termini generali, la struttura dell'Expert Advisor è la seguente:





Fig. 1. Struttura dell'Expert Advisor multi-sistema multi-valuta

Come puoi vedere, il programma si basa su un ciclo for. Ogni strategia è organizzata in un ciclo in cui ogni iterazione è responsabile del trading di ciascun simbolo separatamente. Qui, puoi organizzare in loop un numero illimitato di strategie. È importante che il tuo computer disponga di risorse sufficienti per "elaborare" un tale programma.

Dovresti tenere presente che potrebbe esserci solo una posizione per ogni simbolo scambiato in MetaTrader 5. Tale posizione rappresenta la somma di lotti di acquisti e vendite precedentemente eseguiti. Pertanto, il risultato del test multistrategia per un simbolo non sarà identico alla somma dei risultati dei test separati delle stesse strategie per lo stesso simbolo.

Per una considerazione più attenta della struttura dell'Expert Advisor adotteremo 2 strategie ognuna delle quali scambia due simboli:

Strategia A:

Acquista Il prezzo Ask raggiunge la banda inferiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo basso.

Chiusura: Il prezzo di offerta raggiunge la banda inferiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo elevato.

Chiusura: Il prezzo di offerta raggiunge la banda inferiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo elevato. Sell Il prezzo di offerta raggiunge la banda superiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo elevato.

Chiusura: Il prezzo Ask raggiunge la banda superiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo basso.

Chiusura: Il prezzo Ask raggiunge la banda superiore dell'indicatore Bollinger Bands calcolato in base al prezzo basso. Restrizione: solo un affare può essere eseguito su un determinato bar.

Strategia В:

Acquista: la barra precedente è ribassista (chiudi < apri) e il prezzo Ask raggiunge il massimo della barra precedente.

Chiusura: tramite Stop Loss o Take Profit.

Chiusura: tramite Stop Loss o Take Profit. Vendi: la barra precedente è rialzista (chiudi > apri) e il prezzo bid raggiunge il minimo della barra precedente.

Chiusura: tramite Stop Loss o Take Profit.

Chiusura: tramite Stop Loss o Take Profit. Restrizione: solo un affare può essere eseguito su un determinato bar.

Per essere indipendenti dai nuovi tick per un simbolo su cui verrà testato l'Expert Advisor o che scambierà, è consigliabile utilizzare la funzione OnTimer() per il trading in modalità multi-valuta.

A tale scopo, quando inizializzamo Expert Advisor specifichiamo la frequenza di generazione di un evento per la chiamata di calcolo del programma utilizzando la funzione EventSetTimer() e, al momento della deistizializzazione, utilizziamo la funzione EventKillTimer() per dire al terminale di interrompere la generazione di eventi:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnTimer () { } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

Invece di EventSetTimer(), è anche possibile utilizzare EventSetMillisecondTimer(), dove la frequenza è impostata con precisione al millisecondo, ma non si deve utilizzarla in modo improprio con chiamate di calcolo del programma troppo frequenti.

Per accedere alle impostazioni di account, posizione e simbolo, nonché alle funzioni di trading, utilizzeremo rispettivamente le classi, CAccountInfo, CPositionInfo, CSymbolInfo e CTrade. Includiamoli nell'Expert Advisor:

#include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

Poiché Expert Advisor si basa su cicli for, dovremo creare matrici per i suoi parametri esterni. Creiamo innanzitutto costanti uguali al numero di simboli per ogni strategia:

#define Strategy_A 2 #define Strategy_B 2

Creiamo quindi parametri esterni. Utilizzando le costanti, determiniamo le dimensioni delle matrici in cui verranno copiate. Inoltre, creiamo maniglie degli indicatori e altre variabili globali.

Un esempio per un simbolo di strategia А è fornito di seguito:

input string Data_for_Strategy_A= "Strategy A -----------------------" ; input string Symbol_A0 = "EURUSD" ; input bool IsTrade_A0 = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Period_A0 = PERIOD_H1 ; input uint BBPeriod_A0 = 20 ; input int BBShift_A0 = 0 ; input double BBDeviation_A0 = 2.0 ; input double DealOfFreeMargin_A = 1.0 ; input uint MagicNumber_A = 555 ; input uint Slippage_A = 100 ; string Symbol_A[Strategy_A]; bool IsTrade_A[Strategy_A]; ENUM_TIMEFRAMES Period_A[Strategy_A]; int BBPeriod_A[Strategy_A]; int BBShift_A[Strategy_A]; double BBDeviation_A[Strategy_A]; double MinLot_A[Strategy_A],MaxLot_A[Strategy_A]; double Point_A[Strategy_A],ContractSize_A[Strategy_A]; uint DealNumber_A[Strategy_A]; datetime Locked_bar_time_A[Strategy_A],time_arr_A[]; int BB_handle_high_A[Strategy_A]; int BB_handle_low_A[Strategy_A]; double BB_upper_band_high[],BB_lower_band_high[]; double BB_upper_band_low[],BB_lower_band_low[]; CTrade Trade_A; long Leverage; CAccountInfo AccountInfo; CPositionInfo PositionInfo; CSymbolInfo SymbolInfo;

Per avere la possibilità di disabilitare il trading per un determinato simbolo, abbiamo creato una variabile booleana IsTrade_A0 che verrà posizionata all'inizio dei loop for.

2. Inizializzazione dell'Expert Advisor

Per prima cosa, otteniamo i valori richiesti per tutte le strategie, ad esempio la leva finanziaria. Poiché la leva viene applicata al conto di trading e non ha nulla a che fare con una strategia o un simbolo, non è necessario copiare il suo valore negli array:

Leverage=AccountInfo.Leverage();

Quindi copiamo le variabili esterne in matrici.

Symbol_A[ 0 ] =Symbol_A0; IsTrade_A[ 0 ] =IsTrade_A0; Period_A[ 0 ] =Period_A0; BBPeriod_A[ 0 ] =( int )BBPeriod_A0; BBShift_A[ 0 ] =BBShift_A0; BBDeviation_A[ 0 ]=BBDeviation_A0;

Se un parametro esterno è definito dal tipo che richiederà la conversione in un altro, questo può essere fatto in un modo più conveniente durante la copia in matrici.

In questo caso, possiamo vedere che BBPeriod_A0 è stato creato come uint per impedire all'utente di impostare un valore negativo. Qui, lo convertiamo in int e lo copiamo nell'array che è stato anche creato come int. In caso contrario, il compilatore darà un avviso se si tenta di inserire il parametro di tipo uint nell'handle dell'indicatore.

Vediamo ulteriormente se il simbolo negoziato è disponibile nel Market Watch e se è stato utilizzato più di una volta all'interno di una strategia:

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; if (IsSymbolInMarketWatch(Symbol_A[i])== false ) { Print (Symbol_A[i], " could not be found on the server!" ); ExpertRemove (); } } if (Strategy_A> 1 ) { for ( int i= 0 ; i<Strategy_A- 1 ; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j=i+ 1 ; j<Strategy_A; j++) { if (IsTrade_A[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_A[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used more than once !" ); ExpertRemove (); } } } } bool IsSymbolInMarketWatch( string f_Symbol) { for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { if (f_Symbol== SymbolName (s, false )) return ( true ); } return ( false ); }

Se i simboli sono stati selezionati correttamente, verificare la presenza di errori nei parametri di input per ciascuno di essi, creare maniglie degli indicatori, ottenere i dati necessari per il calcolo del lotto e, se necessario, fare altre cose come definito dalla strategia data.

Implementeremo le azioni sopra menzionate all'interno di un ciclo for.

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; BB_handle_high_A[i]= iBands (Symbol_A[i],Period_A[i],BBPeriod_A[i],BBShift_A[i],BBDeviation_A[i], PRICE_HIGH ); if (BB_handle_high_A[i]< 0 ) { Print ( "Failed to create a handle for Bollinger Bands based on High prices for " ,Symbol_A[i], " . Handle=" , INVALID_HANDLE , "

Error=" , GetLastError ()); ExpertRemove (); } SymbolInfo.Name(Symbol_A[i]); MinLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMin(); MaxLot_A[i]=SymbolInfo.LotsMax(); Point_A[i]=SymbolInfo. Point (); ContractSize_A[i]=SymbolInfo.ContractSize(); }

Quindi, impostiamo i parametri per le operazioni di trading della strategia A utilizzando l'oggetto Trade_A della classe CTrade.

Trade_A.SetExpertMagicNumber(MagicNumber_A); Trade_A.SetDeviationInPoints(Slippage_A); Trade_A.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); Trade_A.LogLevel( 1 ); Trade_A.SetAsyncMode( true );

La stessa procedura viene ripetuta per ogni strategia, vale a.

Copiare variabili esterne in matrici;

Verificare se i simboli sono selezionati correttamente;

Controllare gli errori, impostare le maniglie degli indicatori, calcolare i dati per il lotto e per tutto ciò che è necessario per una determinata strategia;

Imposta i parametri per le operazioni di trading.

Infine, sarebbe bene verificare se uno stesso simbolo viene utilizzato in più strategie (un esempio per due strategie è fornito di seguito):

for ( int i= 0 ; i<Strategy_A; i++) { if (IsTrade_A[i]== false ) continue ; for ( int j= 0 ; j<Strategy_B; j++) { if (IsTrade_B[j]== false ) continue ; if (Symbol_A[i]==Symbol_B[j]) { Print (Symbol_A[i], " is used in several strategies!" ); ExpertRemove (); } } }

3. Trading "For" Loop

Il framework di for loop all'interno della funzione OnTimer() è il seguente:

void OnTimer () { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )== false ) return ; for ( int A= 0 ; A<Strategy_A; A++) { if (IsTrade_A[A]== false ) continue ; } for ( int B= 0 ; B<Strategy_B; B++) { if (IsTrade_B[B]== false ) continue ; } }

Se un Expert Advisor a simbolo singolo basato su una singola strategia ha una condizione in base alla quale tutti i calcoli successivi devono essere interrotti, utilizziamo l'operatore ritorno. Nel nostro caso, dobbiamo solo terminare l'iterazione corrente e procedere all'iterazione successiva del simbolo. A tale scopo, è meglio utilizzare l'operatore continua.

Se si desidera migliorare Expert Advisor multistrate strategico aggiungendo una strategia con un ciclo for che contiene una condizione per la terminazione di tutti i calcoli successivi, è possibile utilizzare il modello seguente:

for ( int N= 0 ; N<Strategy_N; N++) { bool IsInterrupt= false ; for ( int i= 0 ; i<Number; i++) { if (...) { IsInterrupt= true ; break ; } } if (IsInterrupt= true ) continue ; }

Dopo aver creato il framework dei for loop, inseriamo semplicemente in esso codici da altri EA e quindi sostituiamo alcune variabili con elementi array.

Ad esempio, cambiamo la variabile predefinita _Symbol in Symbol_A[i] o _Point in Point_A[i]. I valori di queste variabili sono tipici del simbolo dato e sono stati quindi copiati in matrici al momento dell'inizializzazione.

Ad esempio, troviamo il valore dell'indicatore:

if ( CopyBuffer (BB_handle_high_A[A], LOWER_BAND ,BBShift_A[A], 1 ,BB_lower_band_high)<= 0 ) continue ; ArraySetAsSeries (BB_lower_band_high, true );

Per implementare la chiusura di una posizione di acquisto, scriveremo il seguente codice:

SymbolInfo.Name(Symbol_A[A]); SymbolInfo.RefreshRates(); double Ask_price=SymbolInfo.Ask(); double Bid_price=SymbolInfo.Bid(); if ( PositionSelect (Symbol_A[A])) { if (PositionInfo.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { if (Bid_price>=BB_lower_band_high[ 0 ] || DealNumber_A[A]== 0 ) { if (!Trade_A.PositionClose(Symbol_A[A])) { Print ( "Failed to close the Buy " ,Symbol_A[A], " position. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " position closed successfully. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } } } }

Apertura di una posizione di acquisto:

if (Ask_price<=BB_lower_band_low[ 0 ]) { if (!Trade_A.Buy(OrderLot,Symbol_A[A])) { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been unsuccessful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } else { Print ( "The Buy " ,Symbol_A[A], " has been successful. Code=" ,Trade_A.ResultRetcode(), " (" ,Trade_A.ResultRetcodeDescription(), ")" ); continue ; } }

Ricordarsi di terminare la generazione di eventi timer ed eliminare le maniglie degli indicatori alla deinitializzazione.





4. Risultati del test

Quando l'Expert Advisor è pronto, testiamo ogni strategia e ogni simbolo separatamente e confrontiamo i risultati del test con quelli ottenuti in modalità test quando negoziamo tutte le strategie e i simboli contemporaneamente.

Si presume che l'utente abbia già identificato i valori ottimali dei parametri di input.



Di seguito sono riportate le impostazioni del tester strategico:





Fig. 2. Impostazioni di Strategy Tester

Risultati per la strategia A, EURUSD:





Fig. 3. Risultati dei test per la strategia A, EURUSD

Risultati per la strategia A, GBPUSD:





Fig. 4. Risultati dei test per la strategia A, GBPUSD

Risultati per la strategia B, AUDUSD:





Fig. 5. Risultati dei test per la strategia В, AUDUSD

Risultati della strategia B, EURJPY:





Fig. 6. Risultati dei test per la strategia В, EURJPY

Risultati dei test per tutte le strategie e i simboli:





Fig. 7. Risultati dei test per tutte le strategie e i simboli

Conclusione

Di conseguenza, abbiamo una struttura comoda e semplice di Expert Advisor multi-sistema multi-valuta in cui puoi posizionare praticamente qualsiasi tua strategia.

Tale Expert Advisor ti consente di valutare meglio l'efficienza del trading utilizzando tutte le tue strategie. Può anche rivelarsi utile nel caso in cui un solo Expert Advisor sia autorizzato a lavorare su un determinato account. Il codice sorgente dell'Expert Advisor è allegato all'articolo per facilitare lo studio delle informazioni di cui sopra.