Manuale MQL5: Controlli della finestra secondaria dell'indicatore - Pulsanti

Introduzione

In questo articolo considereremo un esempio di sviluppo di un'interfaccia utente con controlli a pulsante. Per trasmettere l'idea di interattività all'utente, i pulsanti cambiano colore quando il cursore passa sopra di essi. Con il cursore posizionato su un pulsante, il colore del pulsante sarà leggermente più scuro, diventando notevolmente più scuro quando si fa clic su di esso. Inoltre, aggiungeremo suggerimenti a ciascun pulsante, creando così un'interfaccia intuitiva.

L'articolo tratterà anche alcuni eventi: l'evento di spostamento del mouse, lo stato del pulsante sinistro del mouse, il clic sinistro su un oggetto e l'evento di modifica delle proprietà del grafico. Creeremo un pannello dei pulsanti che occuperà l'intero spazio della sottofinestra dell'indicatore. A scopo illustrativo, i pulsanti saranno disposti su tre file, con quattro pulsanti in ciascuna riga.

Sviluppo

In MQL5, i pulsanti possono essere creati utilizzando vari oggetti grafici, come OBJ_BUTTON (Button), OBJ_BITMAP (Bitmap), OBJ_BITMAP_LABEL (Bitmap Label) o OBJ_EDIT (Edit).

In questo articolo, creeremo pulsanti utilizzando OBJ_EDIT. Gli oggetti di questo tipo possono essere resi di sola lettura. Sono anche utili in quanto possono visualizzare il testo specificato. Inoltre, puoi rendere nitidi gli angoli dell'oggetto, mantenendone il bordo.

Quindi, creiamo un indicatore utilizzando la procedura guidata MQL5. Leggermente rielaborato, il codice sorgente dell'indicatore sarà il seguente:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Quello che abbiamo adesso è una finestra vuota con zero serie di grafici. La necessità di un timer sarà discussa un po' più avanti.

Aggiungiamo ora costanti, variabili e array che verranno utilizzati nella creazione di funzioni. Tutti gli array sono bidimensionali. La prima dimensione indica il numero di pulsanti lungo l'altezza della finestra e la seconda dimensione indica il numero di pulsanti lungo la larghezza della finestra:

#define BUTTON_COLUMNS 4 #define BUTTON_ROWS 3 string font_name= "Calibri" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int subwindow_height = 0 ; string subwindow_shortname = "TestButtons" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_y_offset = 0 ; color background_color = clrSteelBlue ; color font_color = clrWhite ; color hover_background_color = C'38,118,166' ; color clicked_background_color = C'2,72,136' ; string button_texts[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "Button 01" , "Button 02" , "Button 03" , "Button 04" }, { "Button 05" , "Button 06" , "Button 07" , "Button 08" }, { "Button 09" , "Button 10" , "Button 11" , "Button 12" } }; string button_object_names[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "button_01" , "button_02" , "button_03" , "button_04" }, { "button_05" , "button_06" , "button_07" , "button_08" }, { "button_09" , "button_10" , "button_11" , "button_12" } }; int button_widths[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_heights[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_x_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_y_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; bool button_states[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { true , false , false , false }, { false , false , false , false }, { false , false , false , false } }; color button_colors[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS];

Durante il caricamento dell'indicatore nel grafico, gli array devono essere inizializzati alle proprietà dell'oggetto nelle OnInit(), dopo aver calcolato le coordinate e le dimensioni. Dovremmo anche abilitare il tracciamento del cursore. E infine, dobbiamo aggiungere pulsanti alla sottofinestra dell'indicatore. Per comodità, queste azioni verranno eseguite in funzioni separate che esamineremo una per una più avanti. Di conseguenza, le OnInit() avrà il seguente aspetto:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); AddPrefix(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); SetSubwindowProperties(); SetButtonColors(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); AddButtonsPanel(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Nella funzione AddPrefix(), al nome di ogni oggetto grafico viene aggiunto il prefisso, ovvero il nome breve dell'indicatore. Ciò è necessario per escludere la sostituzione/cancellazione/spostamento di oggetti in caso di nomi di oggetti corrispondenti in cui è in esecuzione più di un programma sul grafico.

void AddPrefix() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) button_object_names[j][i]=prefix+button_object_names[j][i]; }

Le proprietà del grafico necessarie per i calcoli verranno inizializzate nella funzione SetSubwindowProperties():

void SetSubwindowProperties() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); }

Dopo aver ottenuto le proprietà del grafico, possiamo eseguire calcoli per determinare i colori dei pulsanti, i valori delle coordinate e le dimensioni. Tutte queste azioni vengono eseguite in tre funzioni separate fornite di seguito:

void SetButtonColors() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) button_colors[j][i]=clicked_background_color; else button_colors[j][i]=background_color; } } } void SetButtonCoordinates() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i== 0 ) button_x_distances[j][i]= 0 ; else button_x_distances[j][i]=(button_width*i)-i; if (j== 0 ) button_y_distances[j][i]= 0 ; else button_y_distances[j][i]=(button_height*j)-j; } } } void SetButtonSizes() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i==BUTTON_COLUMNS- 1 ) button_widths[j][i]=chart_width-(button_width*(BUTTON_COLUMNS- 1 )-i); else button_widths[j][i]=button_width; if (j==BUTTON_ROWS- 1 ) button_heights[j][i]=subwindow_height-(button_height*(BUTTON_ROWS- 1 )-j)- 1 ; else button_heights[j][i]=button_height; } } }

E infine, la funzione AddButtonsPanel() aggiunge pulsanti alla sottofinestra dell'indicatore:

void AddButtonsPanel() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { CreateButton( 0 ,subwindow_number,button_object_names[j][i],button_texts[j][i], CORNER_LEFT_UPPER ,font_name, 8 ,font_color,button_colors[j][i], clrNONE , button_widths[j][i],button_heights[j][i], button_x_distances[j][i],button_y_distances[j][i], 2 , true ,button_texts[j][i]); } } }

Il codice sorgente della funzione ausiliaria CreateButton() è il seguente:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string object_name, string text, long corner, string font, int font_size, color c_font, color c_background, color c_border, int x_size, int y_size, int x_dist, int y_dist, long zorder, bool read_only, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_EDIT ,subwindow_number, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,c_font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,c_background); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,c_border); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_READONLY ,read_only); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Notare l'ultimo parametro della funzione CreateButton(): è responsabile del suggerimento quando il cursore del mouse passa su un oggetto grafico. Ad esempio, nella funzione AddButtonsPanel() questo parametro è rappresentato dai valori passati dall'array button_texts (testo visualizzato sui pulsanti). Se lo desideri, puoi creare un array separato con descrizioni più dettagliate.

Ora, se colleghi l'indicatore al grafico, il risultato sarà il seguente:

Fig. 1. Pulsanti aggiunti alla sottofinestra dell'indicatore

Al momento, questi sono semplici oggetti disposti nella sottofinestra dell'indicatore. L'interazione con l'utente non è ancora stata implementata. Ora "respiriamo vita" in questi oggetti.

Innanzitutto implementeremo la possibilità di regolare le dimensioni dei pulsanti in base alle dimensioni della sottofinestra quando quest'ultima viene ridimensionata. A questo scopo, scriveremo altre due funzioni: UpdateButtonCoordinates() e ResizeButtons(). Imposteranno le coordinate e le dimensioni dei pulsanti:

void UpdateButtonCoordinates() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XDISTANCE ,button_x_distances[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YDISTANCE ,button_y_distances[j][i]); } } } void ResizeButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XSIZE ,button_widths[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YSIZE ,button_heights[j][i]); } } }

Per gestire l'evento di modifica delle proprietà del grafico e ridimensionamento del grafico, è necessario utilizzare CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Di seguito puoi vedere il codice che devi aggiungere alle OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { SetSubwindowProperties(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); UpdateButtonCoordinates(); ResizeButtons(); ChartRedraw (); return ; } }

Se aggiungiamo ora l'indicatore al grafico (o ricompiliamo il codice se l'indicatore è già sul grafico), i pulsanti verranno automaticamente ridimensionati e riposizionati non appena verrà ridimensionata la finestra del grafico o la sottofinestra dell'indicatore.

Implementiamo ulteriormente la modifica del colore del pulsante quando il cursore passa sopra un pulsante. Ma prima di scrivere il codice della funzione, esaminiamo prima il processo di consegna dell'evento con i CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

Nelle OnInit(), abbiamo già una stringa che dice al programma di tenere traccia del movimento del cursore del mouse, nonché dello stato del pulsante sinistro del mouse:

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

Senza questa stringa (o se l'ultimo valore del parametro passato è falso), gli eventi con l'identificatore CHARTEVENT_MOUSE_MOVE non verranno tracciati nelle OnChartEvent(). Questo può sembrare molto utile in quanto potrebbe non essere necessario tenere traccia di tali eventi in ogni programma.

Per capire come funziona il tracciamento degli eventi del mouse, possiamo aggiungere temporaneamente al codice della funzione OnChartEvent() la possibilità di visualizzare il commento corrispondente nel grafico:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "lparam (x): " ,lparam, "

" , "dparam (y): " ,dparam, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam );

Se ora inizi a spostare il cursore del mouse nel grafico, sarai in grado di vedere le coordinate correnti del cursore nell'angolo in alto a sinistra. Quando si fa clic con il tasto sinistro, le modifiche verranno visualizzate nella riga di commento sparam (stato dei pulsanti del mouse), dove uno (1) significa che il pulsante del mouse è stato cliccato e zero (0) significa che è stato rilasciato.

Se è necessario conoscere la sottofinestra in cui si trova attualmente il cursore del mouse, è possibile utilizzare le ChartXYToTimePrice(). Ottiene le coordinate e restituisce il numero della finestra/sottofinestra, l'ora e il prezzo (alle variabili passate per riferimento). Puoi vederlo in azione testando il seguente codice:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); } return ; }

I calcoli nella sottofinestra dell'indicatore saranno più facili se vengono utilizzate le coordinate relative. In questo caso, riguarda la coordinata Y (scala dei prezzi). Per ottenere il valore relativo, devi solo sottrarre la distanza dalla parte superiore del grafico alla sottofinestra dell'indicatore dal valore corrente. Questo può essere fatto come segue:

if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); }

Ora, il valore nella variabile y sarà negativo se il cursore del mouse si trova sopra la sottofinestra dell'indicatore e positivo quando il cursore passa sopra l'area della sottofinestra.

Per impostazione predefinita, è possibile scorrere il grafico lungo la scala temporale, indipendentemente dalla posizione del cursore sul grafico. Lo scorrimento del grafico può comunque essere disabilitato, se e quando necessario. Sarà principalmente necessario quando il cursore si trova sopra il pannello o i controlli personalizzati. Il codice per disabilitare lo scorrimento del grafico quando il cursore si trova nella sottofinestra dell'indicatore e abilitarlo quando il cursore si sposta fuori dalla sottofinestra può essere, ad esempio, il seguente:

if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true );

Inoltre, scriviamo una funzione che cambierà il colore del pulsante quando il cursore passa sopra il pulsante corrispondente - ChangeButtonColorOnHover():

void ChangeButtonColorOnHover( int x, int y) { int x1,y1,x2,y2; SetButtonCoordinates(); for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) continue ; x1=button_x_distances[j][i]; y1=button_y_distances[j][i]; x2=button_x_distances[j][i]+button_widths[j][i]; y2=button_y_distances[j][i]+button_heights[j][i]; if (x>x1 && x<x2 && y>y1 && y<y2) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,hover_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Di conseguenza, abbiamo il seguente codice sorgente nei CHARTEVENT_MOUSE_MOVE:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChangeButtonColorOnHover(x,y); } ChartRedraw (); return ; }

Ora, se sposti il cursore sui pulsanti, sarai in grado di vedere il colore del pulsante cambiare / tornare alla normalità.

Attualmente, solo il pulsante 01 ha il colore del pulsante cliccato. Se provi a fare clic su altri pulsanti, non ci sarà risposta e quindi nessun cambiamento di colore. Per implementare il cambio di colore in questo caso, è necessario utilizzare un evento con l'identificatore CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

Scriviamo due funzioni: InitializeButtonStates() e ChangeButtonColorOnClick(). La funzione InitializeButtonStates() verificherà se un dato pulsante è stato cliccato, prendendo in considerazione il prefisso nel suo nome. Se viene identificato l'evento click, l'array di stati del pulsante (button_states) viene quindi inizializzato in un ciclo e la funzione restituisce true.

bool InitializeButtonStates( string clicked_object) { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); if ( ObjectFind ( 0 ,clicked_object)==subwindow_number && StringFind (clicked_object,prefix+ "button_" , 0 )>= 0 ) { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (clicked_object==button_object_names[j][i]) button_states[j][i]= true ; else button_states[j][i]= false ; } } return ( true ); } return ( false ); }

Successivamente, la funzione ChangeButtonColorOnClick() imposta i colori dei pulsanti in base ai valori dell'array button_states.

void ChangeButtonColorOnClick() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,clicked_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Per far funzionare tutto, assicurati di aggiungere la gestione dei clic sui pulsanti alla funzione di tracciamento degli OnChartEvent():

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (InitializeButtonStates(sparam)) { ChangeButtonColorOnClick(); } ChartRedraw (); return ; }

Ora, una volta cliccato, il pulsante cambierà colore.

Abbiamo ancora alcuni punti di cui dobbiamo occuparci. Nelle OnDeinit(), dovremmo abilitare lo scorrimento del grafico nell'area della sottofinestra e disabilitare il tracciamento degli eventi del mouse, quando si elimina l'indicatore dal grafico. Questo può essere importante se nel grafico sono in esecuzione contemporaneamente più programmi che utilizzano il rilevamento degli eventi.

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_RECOMPILE ) { EventKillTimer (); DeleteButtons(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw (); } }

Funzioni per la cancellazione degli oggetti grafici del programma:

void DeleteButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) DeleteObjectByName(button_object_names[j][i]); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

E infine, ecco il motivo per cui abbiamo bisogno di un timer in questo programma. Ad esempio, se nel grafico è in esecuzione più di un programma e ciascuno dei programmi deve tenere traccia degli eventi del mouse, quando uno di essi viene eliminato dal grafico, il monitoraggio verrà disabilitato nelle OnDeinit() funzione per tutti i programmi. Pertanto, in alternativa, puoi eseguire un controllo ogni secondo per vedere se il monitoraggio degli eventi del mouse è abilitato:

void OnTimer () { CheckChartEventMouseMove(); }

Il codice della funzione CheckChartEventMouseMove() è fornito di seguito:

A volte, può essere sufficiente eseguire questo controllo per un evento con i CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

Di seguito puoi vedere il video che mostra ciò che abbiamo ottenuto come risultato:

Conclusione

Bene, siamo arrivati alla fine. L'indicatore TestButtons.mq5 è allegato all'articolo ed è disponibile per il download. Con un ulteriore sviluppo, questo esempio potrebbe diventare un menu principale interessante. Ad esempio, l'utente potrebbe passare all'informazione pertinente facendo clic su un determinato pulsante. Il numero di pulsanti potrebbe essere aumentato, se necessario.