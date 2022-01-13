MQL5 Tarif Defteri Gösterge Alt Pencere Kontrolleri - Düğmeler

Giriş

Bu makalede, düğme kontrolleri ile bir kullanıcı arayüzünü geliştirme örneğini ele alacağız. Kullanıcı ile etkileşim fikrini iletmek için, imleç üzerlerine geldiğinde düğmelerin renkleri değişecektir. İmleç bir düğmenin üzerindeyken, düğme rengi hafifçe koyulaşacak ve düğmeye tıklandığında büyük ölçüde koyulaşacaktır. Ayrıca, her düğmeye araç ipuçları ekleyerek sezgisel bir arayüz oluşturacağız.

Makale aynı zamanda, fare hareketi olayı, sol fare düğmesinin durumu, nesneye sol tıklama ve grafik özelliklerini değiştirme olayı gibi bazı olayları da kapsayacaktır. Gösterge alt penceresinin tüm alanını kaplayacak bir düğme paneli oluşturacağız. Örnekleme amacıyla, düğmeler, her sırada dört düğme olacak şekilde üç sıra halinde düzenlenecektir.

Geliştirme

MQL5'te düğmeler, OBJ_BUTTON (Düğme), OBJ_BITMAP (Bitmap), OBJ_BITMAP_LABEL (Bitmap Etiketi) veya OBJ_EDIT (Düzenle) gibi çeşitli grafik nesneleri kullanılarak oluşturulabilir.

Bu makalede, düğmeleri OBJ_EDIT kullanarak oluşturacağız. Bu türde nesneler Salt Okunur hale getirilebilir. Bunlar aynı zamanda, belirttiğiniz metni görüntüleyebilmeleri açısından kullanışlıdır. Ayrıca, nesnenin köşelerini keskinleştirirken kenarlığını koruyabilirsiniz.

Öyleyse, MQL5 Sihirbazını kullanarak bir gösterge oluşturalım. Göstergenin kaynak kodu, biraz değiştirilmiş haliyle, aşağıdaki gibi olacaktır:

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Şu anda sıfır çizim serisine sahip boş bir penceremiz var. Bir zamanlayıcı ihtiyacı biraz sonra tartışılacaktır.

Şimdi fonksiyonları oluştururken kullanılacak sabitleri, değişkenleri ve dizileri ekleyelim. Tüm diziler iki boyutludur. İlk boyut, pencere yüksekliği boyunca düğme sayısını belirtir ve ikinci boyut, pencere genişliği boyunca düğme sayısını belirtir:

#define BUTTON_COLUMNS 4 #define BUTTON_ROWS 3 string font_name= "Calibri" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int subwindow_height = 0 ; string subwindow_shortname = "TestButtons" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_y_offset = 0 ; color background_color = clrSteelBlue ; color font_color = clrWhite ; color hover_background_color = C'38,118,166' ; color clicked_background_color = C'2,72,136' ; string button_texts[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "Button 01" , "Button 02" , "Button 03" , "Button 04" }, { "Button 05" , "Button 06" , "Button 07" , "Button 08" }, { "Button 09" , "Button 10" , "Button 11" , "Button 12" } }; string button_object_names[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "button_01" , "button_02" , "button_03" , "button_04" }, { "button_05" , "button_06" , "button_07" , "button_08" }, { "button_09" , "button_10" , "button_11" , "button_12" } }; int button_widths[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_heights[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_x_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_y_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; bool button_states[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { true , false , false , false }, { false , false , false , false }, { false , false , false , false } }; color button_colors[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS];

Göstergeyi grafiğe eklerken, diziler, koordinatların ve boyutlarının hesaplanmasının ardından OnInit() fonksiyonu içindeki nesne özelliklerine başlatılacaktır. İmleç izlemeyi de etkinleştirmemiz gerekiyor. Son olarak, gösterge alt penceresine düğmeler eklememiz gerekiyor. Bu eylemler, kolaylık sağlamak adına, aşağıda tek tek inceleyeceğimiz ayrı fonksiyonlarda gerçekleştirilecektir. Bunun sonucunda, OnInit() fonksiyonu kodu aşağıdaki şekilde görünecektir:

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); AddPrefix(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); SetSubwindowProperties(); SetButtonColors(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); AddButtonsPanel(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

AddPrefix() fonksiyonundaki ön ek, yani göstergenin kısa adı, her bir grafik nesnesinin adına eklenir. Bu, çizelgede birden fazla programın çalıştığında nesne adlarının eşleşmesi durumunda nesnelerin değiştirilmesini/silinmesini/kaydurulmasını hariç tutmak için gereklidir.

void AddPrefix() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) button_object_names[j][i]=prefix+button_object_names[j][i]; }

Hesaplamalar için gereken grafik özellikleri SetSubwindowProperties() fonksiyonunda başlatılacaktır:

void SetSubwindowProperties() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); }

Grafik özelliklerini elde etmenin ardından, düğme renklerini, koordinat değerlerini ve boyutlarını belirlemek için hesaplamalar yapabiliriz. Tüm bu eylemler aşağıda sağlanan üç ayrı fonksiyonda gerçekleştirilir:

void SetButtonColors() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) button_colors[j][i]=clicked_background_color; else button_colors[j][i]=background_color; } } } void SetButtonCoordinates() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i== 0 ) button_x_distances[j][i]= 0 ; else button_x_distances[j][i]=(button_width*i)-i; if (j== 0 ) button_y_distances[j][i]= 0 ; else button_y_distances[j][i]=(button_height*j)-j; } } } void SetButtonSizes() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i==BUTTON_COLUMNS- 1 ) button_widths[j][i]=chart_width-(button_width*(BUTTON_COLUMNS- 1 )-i); else button_widths[j][i]=button_width; if (j==BUTTON_ROWS- 1 ) button_heights[j][i]=subwindow_height-(button_height*(BUTTON_ROWS- 1 )-j)- 1 ; else button_heights[j][i]=button_height; } } }

Son olarak, AddButtonsPanel() fonksiyonu, düğmeleri gösterge alt penceresine ekler:

void AddButtonsPanel() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { CreateButton( 0 ,subwindow_number,button_object_names[j][i],button_texts[j][i], CORNER_LEFT_UPPER ,font_name, 8 ,font_color,button_colors[j][i], clrNONE , button_widths[j][i],button_heights[j][i], button_x_distances[j][i],button_y_distances[j][i], 2 , true ,button_texts[j][i]); } } }

CreateButton() yardımcı fonksiyonunun kaynak kodu aşağıdaki gibidir:

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string object_name, string text, long corner, string font, int font_size, color c_font, color c_background, color c_border, int x_size, int y_size, int x_dist, int y_dist, long zorder, bool read_only, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_EDIT ,subwindow_number, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,c_font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,c_background); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,c_border); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_READONLY ,read_only); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

CreateButton() fonksiyonunun son parametresine dikkat edin: bu, fare imleci bir grafik nesnesinin üzerinden geçtiğinde araç ipucundan sorumludur. Örneğin, bu parametre AddButtonsPanel() fonksiyonunda button_texts dizisinden (düğmeler üzerinde görüntülenen metin) aktarılan değerler ile temsil edilir. İsterseniz daha detaylı açıklamalara sahip ayrı bir dizi oluşturabilirsiniz.

Şimdi, göstergeyi grafiğe eklerseniz, sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

Şekil 1. Gösterge alt penceresine eklenen düğmeler

Şu anda, bunlar yalnızca gösterge alt penceresinde düzenlenmiş nesnelerdir. Kullanıcı ile etkileşim henüz uygulanmamıştır. Şimdi bu nesnelere "hayat verelim".

İlk olarak, alt pencere yeniden boyutlandırıldığında, düğme boyutlarını bunun boyutuna göre ayarlama imkanını uygulayacağız. Bunun için iki fonksiyon daha yazacağız: UpdateButtonCoordinates() ve ResizeButtons(). Bunlar, düğme koordinatlarını ve boyutlarını ayarlayacaktır:

void UpdateButtonCoordinates() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XDISTANCE ,button_x_distances[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YDISTANCE ,button_y_distances[j][i]); } } } void ResizeButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XSIZE ,button_widths[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YSIZE ,button_heights[j][i]); } } }

Grafik özelliklerinin değiştirilmesi ve grafiğin yeniden boyutlandırılması olayını ele almak için, CHARTEVENT_CHART_CHANGE tanımlayıcısını kullanmamız gerekiyor.. Aşağıda, OnChartEvent() fonksiyonu gövdesine eklemeniz gereken kodu göreceksiniz:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { SetSubwindowProperties(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); UpdateButtonCoordinates(); ResizeButtons(); ChartRedraw (); return ; } }

Göstergeyi grafiğe şimdi eklersek (veya gösterge halihazırda grafik üzerindeyse kodu yeniden derlersek), grafik penceresi veya gösterge alt penceresi yeniden boyutlandırılır boyutlandırılmaz, düğmeler otomatik olarak yeniden boyutlandırılacak ve yeniden konumlandırılacaktır.

Ayrıca, imleç bir düğmenin üzerine geldiğinde düğme renginin değişimini uyguluyoruz. Fakat fonksiyon kodunu yazmadan önce, CHARTEVENT_MOUSE_MOVE tanımlayıcısı ile olayın ele alınma sürecine bir göz atalım.

OnInit() fonksiyonu içinde, halihazırda, programa fare imleci hareketini ve sol fare düğmesinin durumunu izlemesi talimatı veren bir dizemiz var:

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

Bu dize olmadan (veya aktarılan son parametre değeri false ise), CHARTEVENT_MOUSE_MOVE tanımlayıcı ile olaylar, OnChartEvent() fonksiyonu içinde izlenmeyecektir. Bu tür olayları her programda izlemeye gerek olmayabileceğinden, bu oldukça faydalı gibi görünüyor.

Fare olayı izlemenin nasıl çalıştığını anlamak için, OnChartEvent() fonksiyon koduna, geçici olarak ilgili yorumu grafikte görüntüleme imkanını ekleyebiliriz:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "lparam (x): " ,lparam, "

" , "dparam (y): " ,dparam, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam );

Şimdi fare imlecini grafikte hareket ettirmeye başlarsanız, sol üst köşedeki imlecin mevcut koordinatlarını görebileceksiniz. Sol tıklandığında, değişiklikler yorum satırı sparam (fare düğmelerinin durumu) içinde görüntülenecektir, burada bir (1) fare düğmesine tıklandığı anlamına gelir ve sıfır (0) düğmenin bırakıldığı anlamına gelir.

Fare imlecinin mevcut olarak bulunduğu alt pencereyi bilmek isterseniz, ChartXYToTimePrice() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Koordinatları alır ve pencere/alt pencere sayısını, zamanı ve fiyatı (referans olarak kendisine aktarılan değişkenlere) döndürür. Bunu, aşağıdaki kodu test ederek çalışma halinde görebilirsiniz:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); } return ; }

Gösterge alt penceresindeki hesaplamalar, göreceli koordinatların kullanılması durumunda daha kolaydır. Bu durumda, Y koordinatı (fiyat ölçeği) ile ilgilidir. Göreceli değeri elde etmek için, yalnızca grafiğin tepesinden gösterge alt penceresine olan mesafeyi mevcut değerden çıkarmanız gerekiyor. Bu işlem şu şekilde yapılabilir:

if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); }

Şimdi, y değişkenindeki değer, fare imleci gösterge alt penceresinin üzerindeyse negatif ve imleç alt pencere alanının üzerine geldiğinde pozitif olacaktır.

Varsayılan olarak, grafiği imlecin grafik üzerindeki konumundan bağımsız olarak zaman ölçeği boyunca kaydırma imkanı vardır. Ancak, gerekirse ve gerektiğinde grafik kaydırma devre dışı bırakılabilir. Bu çoğunlukla, imleç panelin veya özel kontrollerin üzerinde bulunduğunda gerekli olacaktır. İmleç gösterge alt penceresindeyken grafik kaydırmayı devre dışı bırakma ve imleç alt pencereden dışarı hareket ettirildiğinde bunu etkinleştirme kodu, örneğin, aşağıdaki gibi olabilir:

if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true );

Ayrıca, imleç ilgili düğme üzerine geldiğinde düğme rengini değiştiren bir fonksiyon yazalım: ChangeButtonColorOnHover():

void ChangeButtonColorOnHover( int x, int y) { int x1,y1,x2,y2; SetButtonCoordinates(); for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) continue ; x1=button_x_distances[j][i]; y1=button_y_distances[j][i]; x2=button_x_distances[j][i]+button_widths[j][i]; y2=button_y_distances[j][i]+button_heights[j][i]; if (x>x1 && x<x2 && y>y1 && y<y2) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,hover_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Bunun sonucunda, CHARTEVENT_MOUSE_MOVE tanımlayıcı dalında aşağıdaki kaynak kodumuz olur:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChangeButtonColorOnHover(x,y); } ChartRedraw (); return ; }

Şimdi, imleci düğmelerin üzerinde hareket ettirirseniz, düğme renginin değiştiğini/normale döndüğünü görebileceksiniz.

Şu anda yalnızca Düğme 01, tıklanan düğme rengindedir. Diğer düğmelere tıklamaya çalışırsanız, yanıt ve dolayısıyla renk değişikliği olmayacaktır. Bu durumda renk değişikliğini uygulamak için, CHARTEVENT_OBJECT_CLICK tanımlayıcısına sahip bir olayı kullanmamız gerekir.

İki fonksiyon yazalım: InitializeButtonStates() ve ChangeButtonColorOnClick(). InitializeButtonStates() fonksiyonu, adındaki ön ek dikkate alındığında, belirli bir düğmeye tıklanıp tıklanmadığını kontrol eder. Tıklama olayı tanımlanmışsa, bu durumda düğme durumları (button_states) dizisi bir döngüde başlatılır ve fonksiyon true değerini döndürür.

bool InitializeButtonStates( string clicked_object) { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); if ( ObjectFind ( 0 ,clicked_object)==subwindow_number && StringFind (clicked_object,prefix+ "button_" , 0 )>= 0 ) { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (clicked_object==button_object_names[j][i]) button_states[j][i]= true ; else button_states[j][i]= false ; } } return ( true ); } return ( false ); }

Bunun ardından, ChangeButtonColorOnClick() fonksiyonu, düğme renklerini button_states dizisinin değerlerine göre ayarlar.

void ChangeButtonColorOnClick() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,clicked_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Bunların hepsinin çalışması için, düğme tıklamalarının işlenmesini OnChartEvent() olay izleme fonksiyonuna eklediğinizden emin olmalısınız:

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (InitializeButtonStates(sparam)) { ChangeButtonColorOnClick(); } ChartRedraw (); return ; }

Şimdi tıklandığında, düğmenin rengini değişecektir.

Hala dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. OnDeinit() fonksiyonu içinde, alt pencere alanında grafik kaymasını etkinleştirmemiz ve göstergeyi grafikten silerken fare olaylarının izlenmesini devre dışı bırakmamız gerekir. Bu, olay izlemeyi kullanan birkaç program grafik üzerinde aynı anda çalışıyorsa önemli olabilir.

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_RECOMPILE ) { EventKillTimer (); DeleteButtons(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw (); } }

Programın grafik nesnelerini silme fonksiyonları:

void DeleteButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) DeleteObjectByName(button_object_names[j][i]); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Ve son olarak, bu programda bir zamanlayıcıya ihtiyacımız olmasının nedeni şudur. Örneğin, grafik üzerinde birkaç program çalışıyorsa ve programların her birinin fare olaylarını izlemesi gerekiyorsa, bunlardan biri grafikten silindiğinde, izleme tüm programlar için OnDeinit() fonksiyonunda devre dışı bırakılacaktır. Bu yüzden, alternatif olarak, fare olaylarının izlenmesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini görmek için her saniye kontrol gerçekleştirebilirsiniz:

void OnTimer () { CheckChartEventMouseMove(); }

CheckChartEventMouseMove() fonksiyon kodu aşağıda verilmiştir.

Bazen, bu kontrolü CHARTEVENT_CHART_CHANGE tanımlayıcı ile bir olay için yapmak gayet yeterli olabilir.

Aşağıda, elde ettiğimiz sonucu gösteren videoyu görebilirsiniz:

Sonuç

Konu genel itibarıyla bu şekilde. TestButtons.mq5 göstergesi makaleye eklenmiştir ve buradan indirilebilir. Daha fazla geliştirme ile bu örnek ilginç bir ana menüye dönüşebilir. Örneğin, kullanıcı belirli bir düğmeye tıklayarak ilgili bilgi parçasına atlayabilir. Düğme sayısı, gerekirse, artırılabilir.