Le MQL5 Cookbook : Commandes de la sous-fenêtre d'indicateur - Boutons

Introduction

Dans cet article, nous examinerons un exemple de développement d'une interface utilisateur avec des commandes de bouton. Pour transmettre l'idée d'interactivité à l'utilisateur, les boutons changeront de couleur lorsque le curseur les survolera. Avec le curseur sur un bouton, la couleur du bouton sera légèrement assombrie, devenant nettement plus sombre lorsque le bouton est cliqué. De plus, nous ajouterons des info-bulles à chaque bouton, créant ainsi une interface intuitive.

L'article couvrira également certains événements : l'événement de déplacement de la souris, l'état du bouton gauche de la souris, le clic gauche sur un objet et l'événement de modification des propriétés du graphique. Nous allons créer un panneau de boutons qui occupera tout l'espace de la sous-fenêtre de l'indicateur. À des fins d'illustration, les boutons seront disposés en trois rangées, avec quatre boutons dans chaque rangée.

Développement

Dans MQL5, les boutons peuvent être créés en utilisant divers objets graphiques, comme OBJ_BUTTON (Bouton), OBJ_BITMAP (Bitmap), OBJ_BITMAP_LABEL (Bitmap Label) ou OBJ_EDIT (Edit).

Dans cet article, nous allons créer des boutons en utilisant OBJ_EDIT. Les objets de ce type peuvent être mis en lecture seule. Ils sont également utiles dans la mesure où ils peuvent afficher le texte que vous spécifiez. De plus, vous pouvez rendre les coins de l'objet nets, tout en gardant sa bordure.

Créons donc un indicateur à l'aide de MQL5 Wizard. Légèrement retravaillé, le code source de l'indicateur sera le suivant :

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Ce que nous avons en ce moment, c'est une fenêtre vide avec zéro série de tracés. La nécessité d'une minuterie sera discutée un peu plus tard.

Ajoutons maintenant des constantes, des variables et des tableaux qui seront utilisés dans la création de fonctions. Tous les tableaux sont à deux dimensions. La première dimension indique le nombre de boutons sur toute la hauteur de la fenêtre et la deuxième dimension indique le nombre de boutons sur toute la largeur de la fenêtre :

#define BUTTON_COLUMNS 4 #define BUTTON_ROWS 3 string font_name= "Calibri" ; int subwindow_number = WRONG_VALUE ; int subwindow_height = 0 ; string subwindow_shortname = "TestButtons" ; string prefix =subwindow_shortname+ "_" ; int chart_width = 0 ; int chart_height = 0 ; int chart_y_offset = 0 ; color background_color = clrSteelBlue ; color font_color = clrWhite ; color hover_background_color = C'38,118,166' ; color clicked_background_color = C'2,72,136' ; string button_texts[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "Button 01" , "Button 02" , "Button 03" , "Button 04" }, { "Button 05" , "Button 06" , "Button 07" , "Button 08" }, { "Button 09" , "Button 10" , "Button 11" , "Button 12" } }; string button_object_names[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { "button_01" , "button_02" , "button_03" , "button_04" }, { "button_05" , "button_06" , "button_07" , "button_08" }, { "button_09" , "button_10" , "button_11" , "button_12" } }; int button_widths[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_heights[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_x_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; int button_y_distances[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]; bool button_states[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS]= { { true , false , false , false }, { false , false , false , false }, { false , false , false , false } }; color button_colors[BUTTON_ROWS][BUTTON_COLUMNS];

Lors du chargement de l'indicateur dans le graphique, les tableaux doivent être initialisés aux propriétés de l'objet dans les OnInit(), après avoir calculé les coordonnées et les tailles. Nous devrions également activer le suivi du curseur. Et enfin, nous devons ajouter des boutons à la sous-fenêtre de l'indicateur. Pour plus de commodité, ces actions seront effectuées dans des fonctions distinctes que nous allons examiner une par une plus loin. Par conséquent, les OnInit() se présentent comme suit :

int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); AddPrefix(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,subwindow_shortname); SetSubwindowProperties(); SetButtonColors(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); AddButtonsPanel(); ChartRedraw (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Dans la fonction AddPrefix(), le préfixe, c'est-à-dire le nom court de l'indicateur, est ajouté au nom de chaque objet graphique. Ceci est nécessaire pour exclure le remplacement/suppression/shift d'objets en cas de correspondance de noms d'objets où plus d'un programme s'exécute sur le graphique.

void AddPrefix() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) button_object_names[j][i]=prefix+button_object_names[j][i]; }

Les propriétés du graphique requises pour les calculs seront initialisées dans la fonction SetSubwindowProperties() :

void SetSubwindowProperties() { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); chart_width=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); subwindow_height=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,subwindow_number); }

Après avoir obtenu les propriétés du graphique, nous pouvons effectuer des calculs pour déterminer les couleurs des boutons, les valeurs de coordonnées et les tailles. Toutes ces actions sont effectuées dans trois fonctions distinctes fournies ci-dessous :

void SetButtonColors() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) button_colors[j][i]=clicked_background_color; else button_colors[j][i]=background_color; } } } void SetButtonCoordinates() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i== 0 ) button_x_distances[j][i]= 0 ; else button_x_distances[j][i]=(button_width*i)-i; if (j== 0 ) button_y_distances[j][i]= 0 ; else button_y_distances[j][i]=(button_height*j)-j; } } } void SetButtonSizes() { int button_width=chart_width/BUTTON_COLUMNS; int button_height=subwindow_height/BUTTON_ROWS; for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (i==BUTTON_COLUMNS- 1 ) button_widths[j][i]=chart_width-(button_width*(BUTTON_COLUMNS- 1 )-i); else button_widths[j][i]=button_width; if (j==BUTTON_ROWS- 1 ) button_heights[j][i]=subwindow_height-(button_height*(BUTTON_ROWS- 1 )-j)- 1 ; else button_heights[j][i]=button_height; } } }

Et enfin, la fonction AddButtonsPanel() ajoute des boutons à la sous-fenêtre de l'indicateur :

void AddButtonsPanel() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { CreateButton( 0 ,subwindow_number,button_object_names[j][i],button_texts[j][i], CORNER_LEFT_UPPER ,font_name, 8 ,font_color,button_colors[j][i], clrNONE , button_widths[j][i],button_heights[j][i], button_x_distances[j][i],button_y_distances[j][i], 2 , true ,button_texts[j][i]); } } }

Le code source de la fonction auxiliaire CreateButton() est le suivant :

void CreateButton( long chart_id, int sub_window, string object_name, string text, long corner, string font, int font_size, color c_font, color c_background, color c_border, int x_size, int y_size, int x_dist, int y_dist, long zorder, bool read_only, string tooltip) { if ( ObjectCreate (chart_id,object_name, OBJ_EDIT ,subwindow_number, 0 , 0 )) { ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_COLOR ,c_font); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BGCOLOR ,c_background); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,c_border); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XSIZE ,x_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YSIZE ,y_size); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_XDISTANCE ,x_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_YDISTANCE ,y_dist); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ZORDER ,zorder); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_READONLY ,read_only); ObjectSetInteger (chart_id,object_name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetString (chart_id,object_name, OBJPROP_TOOLTIP ,tooltip); } }

Veuillez noter le dernier paramètre de la fonction CreateButton() : il est responsable de l'info-bulle lorsque le curseur de la souris passe sur un objet graphique. Par exemple, dans la fonction AddButtonsPanel() ce paramètre est représenté par les valeurs passées du tableau button_texts (texte affiché sur les boutons). Vous pouvez créer un tableau séparé avec des descriptions plus détaillées, si vous le souhaitez.

Maintenant, si vous attachez l'indicateur au graphique, le résultat sera le suivant :

Fig. 1. Boutons ajoutés à la sous-fenêtre de l'indicateur

Pour le moment, ce ne sont que des objets disposés dans la sous-fenêtre de l'indicateur. L'interaction avec l'utilisateur n'est pas encore implémentée. Insufflons maintenant la vie à ces objets.

Tout d'abord, nous allons implémenter la possibilité d'ajuster la taille des boutons en fonction de la taille de la sous-fenêtre lorsque celle-ci est redimensionnée. À cette fin, nous écrirons deux autres fonctions - UpdateButtonCoordinates() et ResizeButtons(). Ils définiront les coordonnées et les tailles des boutons :

void UpdateButtonCoordinates() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XDISTANCE ,button_x_distances[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YDISTANCE ,button_y_distances[j][i]); } } } void ResizeButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_XSIZE ,button_widths[j][i]); ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_YSIZE ,button_heights[j][i]); } } }

Pour gérer l'événement de modification des propriétés du graphique et de redimensionnement du graphique, nous devons utiliser l'identifiant CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Ci-dessous, vous pouvez voir le code que vous devez ajouter aux OnChartEvent() :

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { SetSubwindowProperties(); SetButtonCoordinates(); SetButtonSizes(); UpdateButtonCoordinates(); ResizeButtons(); ChartRedraw (); return ; } }

Si nous ajoutons l'indicateur au graphique maintenant (ou recompilons le code si l'indicateur est déjà sur le graphique), les boutons seront automatiquement redimensionnés et repositionnés dès que la fenêtre du graphique ou la sous-fenêtre de l'indicateur sera redimensionnée.

Nous implémentons en outre le changement de couleur du bouton lorsque le curseur survole un bouton. Mais avant d'écrire le code de la fonction, examinons d'abord le processus de gestion de l'événement avec les CHARTEVENT_MOUSE_MOVE identifiant.

Dans la OnInit(), nous avons déjà une chaîne qui indique au programme de suivre le mouvement du curseur de la souris, ainsi que l'état du bouton gauche de la souris :

ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true );

Sans cette chaîne (ou si la dernière valeur de paramètre passée est fausse), les événements avec CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ne seront pas suivis dans la OnChartEvent(). Cela peut sembler très utile car il n'est peut-être pas nécessaire de suivre de tels événements dans chaque programme.

Pour comprendre le fonctionnement du suivi des événements souris, nous pouvons ajouter temporairement au code de la fonction OnChartEvent() la possibilité d'afficher le commentaire correspondant dans le graphique :

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "lparam (x): " ,lparam, "

" , "dparam (y): " ,dparam, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam );

Si vous commencez maintenant à déplacer le curseur de la souris dans le graphique, vous pourrez voir les coordonnées actuelles du curseur dans le coin supérieur gauche. Lors d'un clic gauche, les modifications seront affichées dans la ligne de commentaire sparam (état des boutons de la souris), où un (1) signifie que le bouton de la souris est cliqué et zéro (0) signifie qu'il est relâché.

Si vous avez besoin de connaître la sous-fenêtre où se trouve actuellement le curseur de la souris, vous pouvez utiliser les ChartXYToTimePrice(). Il obtient les coordonnées et renvoie le numéro de fenêtre/sous-fenêtre, l'heure et le prix (aux variables qui lui sont transmises par référence). Vous pouvez le voir en action en testant le code suivant :

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); } return ; }

Les calculs dans la sous-fenêtre de l'indicateur seront plus faciles si des coordonnées relatives sont utilisées. Dans ce cas, il s'agit de la coordonnée Y (barème de prix). Pour obtenir la valeur relative, il vous suffit de soustraire la distance entre le partie supérieure du graphique et la sous-fenêtre de l'indicateur de la valeur actuelle. Cela peut être fait comme suit :

if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; Comment ( "id: " , CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , "

" , "x: " ,x, "

" , "y: " ,y, "

" , "sparam (state of the mouse buttons): " ,sparam, "

" , "window: " ,window, "

" , "time: " ,time, "

" , "price: " , DoubleToString (price, _Digits ) ); }

Désormais, la valeur de la variable y sera négative si le curseur de la souris est au-dessus de la sous-fenêtre de l'indicateur et positive lorsque le curseur passe sur la zone de la sous-fenêtre.

Par défaut, il est possible de faire défiler le graphique le long de l'échelle de temps, quelle que soit la position du curseur sur le graphique. Le défilement du graphique peut cependant être désactivé, si et quand cela est nécessaire. Cela sera surtout nécessaire lorsque le curseur est situé au-dessus du panneau ou des commandes personnalisées. Le code pour désactiver le défilement du graphique lorsque le curseur est dans la sous-fenêtre de l'indicateur et l'activer lorsque le curseur sort de la sous-fenêtre peut, par exemple, être le suivant :

if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true );

De plus, écrivons une fonction qui changera la couleur du bouton lorsque le curseur survole le bouton correspondant - ChangeButtonColorOnHover() :

void ChangeButtonColorOnHover( int x, int y) { int x1,y1,x2,y2; SetButtonCoordinates(); for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) continue ; x1=button_x_distances[j][i]; y1=button_y_distances[j][i]; x2=button_x_distances[j][i]+button_widths[j][i]; y2=button_y_distances[j][i]+button_heights[j][i]; if (x>x1 && x<x2 && y>y1 && y<y2) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,hover_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

En conséquence, nous avons le code source suivant dans les CHARTEVENT_MOUSE_MOVE :

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x =( int )lparam; int y =( int )dparam; int window = WRONG_VALUE ; datetime time = NULL ; double price = 0.0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( 0 ,x,y,window,time,price)) { chart_y_offset=( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOW_YDISTANCE ,subwindow_number); y-=chart_y_offset; if (window==subwindow_number) ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); else ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChangeButtonColorOnHover(x,y); } ChartRedraw (); return ; }

Maintenant, si vous déplacez le curseur sur les boutons, vous pourrez voir la couleur des boutons changer/revenir à la normale.

Actuellement, seul le bouton 01 a la couleur du bouton cliqué. Si vous essayez de cliquer sur d'autres boutons, il n'y aura aucune réponse et donc aucun changement de couleur. Pour implémenter le changement de couleur dans ce cas, nous devons utiliser un événement avec les CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

Écrivons deux fonctions : InitializeButtonStates() et ChangeButtonColorOnClick(). La fonction InitializeButtonStates() vérifiera si un bouton donné a été cliqué, en tenant compte du préfixe de son nom. Si l'événement click est identifié, le tableau des états des boutons (button_states) est alors initialisé dans une boucle et la fonction retourne true.

bool InitializeButtonStates( string clicked_object) { subwindow_number= ChartWindowFind ( 0 ,subwindow_shortname); if ( ObjectFind ( 0 ,clicked_object)==subwindow_number && StringFind (clicked_object,prefix+ "button_" , 0 )>= 0 ) { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (clicked_object==button_object_names[j][i]) button_states[j][i]= true ; else button_states[j][i]= false ; } } return ( true ); } return ( false ); }

Ensuite, la fonction ChangeButtonColorOnClick() définit les couleurs des boutons en fonction des valeurs du tableau button_states.

void ChangeButtonColorOnClick() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) { for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) { if (button_states[j][i]) ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,clicked_background_color); else ObjectSetInteger ( 0 ,button_object_names[j][i], OBJPROP_BGCOLOR ,background_color); } } }

Pour que tout fonctionne, assurez-vous d'ajouter la gestion des clics sur les boutons à la OnChartEvent() :

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (InitializeButtonStates(sparam)) { ChangeButtonColorOnClick(); } ChartRedraw (); return ; }

Désormais, lorsque vous cliquez dessus, le bouton change de couleur.

Nous avons encore quelques points à régler. Dans la OnDeinit(), nous devons activer le défilement du graphique dans la zone de la sous-fenêtre et désactiver le suivi des événements de la souris lors de la suppression de l'indicateur à partir du graphique. Cela peut être important si plusieurs programmes qui utilisent le suivi des événements s'exécutent dans le graphique en même temps.

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason== REASON_REMOVE || reason== REASON_RECOMPILE ) { EventKillTimer (); DeleteButtons(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw (); } }

Fonctions de suppression des objets graphiques du programme :

void DeleteButtons() { for ( int i= 0 ; i<BUTTON_COLUMNS; i++) for ( int j= 0 ; j<BUTTON_ROWS; j++) DeleteObjectByName(button_object_names[j][i]); } void DeleteObjectByName( string object_name) { if ( ObjectFind ( 0 ,object_name)>= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 ,object_name)) Print ( "Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ ") when deleting the object!" ); } }

Et enfin, voici la raison pour laquelle nous avons besoin d'une minuterie dans ce programme. Par exemple, si plusieurs programmes sont en cours d'exécution dans le graphique et que chacun des programmes est requis pour suivre les événements de la souris, alors lorsque l'un d'entre eux est supprimé du graphique, le suivi sera désactivé dans les OnDeinit () pour tous les programmes. Par conséquent, vous pouvez, à titre d'alternative, exécuter une vérification toutes les secondes pour voir si le suivi des événements de souris est activé :

void OnTimer () { CheckChartEventMouseMove(); }

Le code de la fonction CheckChartEventMouseMove() est fourni ci-dessous :

Parfois, il peut être tout à fait suffisant de faire cette vérification pour un événement avec les CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo démontrant ce que nous avons obtenu comme résultat :

Conclusion

Eh bien, cela termine essentiellement. L'indicateur TestButtons.mq5 est joint à l'article et est disponible en téléchargement. Avec le développement ultérieur, cet exemple pourrait devenir un menu principal intéressant. Par exemple, l'utilisateur pourrait accéder à l'information pertinente en cliquant sur un certain bouton. Le nombre de boutons peut être augmenté, si nécessaire.