Создание нейросетевых торговых роботов на базе MQL5 Wizard и Hlaiman EA Generator

Введение



Практически каждый трейдер знает, что существует такой инструмент как нейросеть, но для большинства это черный ящик, о котором им известно только то, что она, подобно человеку, способна к распознаванию образов, ассоциативному поиску решений и обучению, а также то, что она может быть эффективно использована для прогнозирования рынка и автоматической торговли. Однако множество источников информации, посвященных применению нейронных сетей, акцентируют внимание на сложности этого инструмента и утверждают, что необходимо потратить огромное количество времени для его изучения и для того, чтобы научиться им пользоваться.

В данной статье будет предпринята попытка опровергнуть эти утверждения и доказать, что современные методы автоматизации позволяют трейдеру легко начать работать с нейросетями, минуя длительные этапы изучения. Получить свой опыт использования нейросетей - это очень просто, уж точно проще, чем технический анализ.

Для этого будет описан метод автоматической генерации нейросетевых советников-роботов MetaTrader 5 на базе MQL5 Wizard и Hlaiman EA Generator.

Выбор средств для решения поставленной задачи не случаен:

MQL5 Wizard – это эффективный и наиболее быстрый на сегодняшний день механизм автоматической генерации MQL5 кода, который масштабируется с помощью дополнительных модулей. Hlaiman EA Generator - это нейросетевой движок с гибким механизмом объектной интеграции, который программируется непосредственно в MQL5 коде советника.

Дополнение "робот" к названию советника также не случайно, поскольку характерные для настоящего робота антропоморфные признаки по распознаванию и обучению у нейросетевого советника являются основными, в отличие от других случаев применения этого названия, где "торговый робот" часто не соответствует сущности.

Общая характеристика

По причине, обозначенной в цели статьи, вы не найдете в ней описания теоретических основ, классификации и устройства нейронных сетей, а также материалы исследований, относящихся к финансовым рынкам. Для этого существует множество других источников. Здесь же мы умышленно ограничимся представлением о нейронной сети, как о черном ящике, способном к ассоциативному мышлению и прогнозированию входа в рынок на основе распознавания графических ценовых паттернов. По этой же причине остановимся на наиболее простом представлении о паттерне, как о непрерывной последовательности бар на графике торгового инструмента, которая предшествует прибыльному движению цены.

Кратко о средствах решения задачи. В отличие от Hlaiman, MQL5 Wizard - неоднократно освещался в статьях и документации, он, как и MetaTrader 5, в презентации не нуждается. Социально ориентированный проект Hlaiman предназначен для разработки и продвижения многопрофильного модульного программного обеспечения в виде плагинов, одним из которых и является EA Generator. Функционально, как уже указывалось выше, EA Generator представляет из себя нейросетевой движок и средства интеграции.



В состав Hlaiman EA Generator входит оболочка <hlaim.exe>, которая представляет собой Windows GUI приложение с мультидокументным интерфейсом и плагины в виде динамически загружаемых компонентных библиотек. Система предоставляет широкий набор ручных и алгоритмических методов настройки и управления компонентами, как загружаемыми в составе плагинов, так и базовыми. В процессе ее работы можно создавать сложные древовидные структуры объектов и гибко управлять их методами и свойствами, как при помощи ручного диалога (Object Inspector), так и при помощи программных средств автоматизации, например скриптов.



Для интеграции Hlaiman EA Generator в MQL5 используется скриптовый интерпретатор Object Pascal, передача исходного кода осуществляется по именованным каналам Named Pipes, а в качестве главного нейросетевого компонента применяется многослойный персептрон MLP.

Интеграция Hlaiman EA Generator в MQL5 Wizard выполняется посредством модуля библиотеки сигналов SignalHNN.mqh. После автоматической генерации советники могут быть обучены торговле на любом количестве инструментов и таймфреймов. Для этого в терминале МetaТrader 5 можно вручную наносить на график цены графические объекты стрелок, указывающие на сигналы, или использовать скрипт TeachHNN.mq5 для автоматического нанесения, который так же автоматически запускает процесс обучения советника.

На этом теоретическое описание заканчивается и начинается практическая часть, которая состоит из двух разделов, а именно - "Как это работает" и "Как это устроено".

Второй раздел предназначен для программистов и приведен скорее в знак уважения к настоящему ресурсу, поэтому его чтение не является обязательным, особенно для трейдеров, которых интересует не навыки программирования, а практика создания нейросетевых советников-роботов и оценка их эффективности или бесполезности для своей торговли.



Как это работает

В MQL5.community, наверное, излишне напоминать, что для работы необходим терминал MetaТrader 5. Если он у вас не установлен - то скачайте и установите его. Также скачайте и установите демо-версию пакета Hlaiman EA Generator.

Запустите терминал МetaТrader 5 и MetaEditor. Войдите в мастер создания советников MQL5. Мастер MQL5 может быть вызван с помощью команды "Создать" в меню "Файл" или панели инструментов "Стандартная", а также при помощи горячих клавиш "Ctrl+N".



В окне мастера MQL5 выберите пункт "Советник (сгенерировать)" и нажмите "Далее".





Рис. 1. Создание советника в Мастере MQL5



Введите путь и имя советника, например "Experts\SampleHNN", и нажмите "Далее".





Рис. 2. Общие параметры советника



Нажмите кнопку "Добавить". В появившемся окне "Параметры модуля сигналов" выберите модуль сигналов "Signals of patterns Hlaiman Neural Network EA generator" из выпадающего списка и нажмите "OK".





Рис. 3. Выбор модуля торговых сигналов Hlaiman Neural Network EA generator



В самом простом случае реализации на оставшихся этапах мастера MQL5 можете нажимать "Далее". При необходимости вы также можете выбрать дополнительные опции советника.



По завершению процесса генерации кода нажмите кнопку "Компилировать" и закройте окно "MetaEditor". Созданный советник будет отображен в разделе "Советники" на панели "Навигатор" терминала МetaТrader 5.





Рис. 4. Советник SampleHNN



Прежде чем приступить к обучению созданного советника, необходимо открыть в терминале график с требуемым символом и таймфреймом. Приложение Hlaiman EA Generator обязательно должно быть запущено.





Рис. 5. Подготовка к обучению нейросети



Для обучения советника, на панели терминала "Навигатор" в разделе "Скрипты", выберите "TeachHNN" и активируйте его для выбранного графика.



Скрипт "TeachHNN", перед запуском должен быть соответствующим образом настроен. Для этого у него имеются следующие параметры:

Document name - наименование советника для обучения;

- наименование советника для обучения; Neural layers - количество слоев в нейросети;

- количество слоев в нейросети; Middle neurons - количество нейронов;

- количество нейронов; Teaching epochs - количество эпох обучения;

- количество эпох обучения; Pattern bars - количество баров в паттерне;

- количество баров в паттерне; Teaching a net? - запустить обучение нейросети (или просто создание сигналов);

- запустить обучение нейросети (или просто создание сигналов); SignalsCreate - автоматически создать графические изображения сигналов;

- автоматически создать графические изображения сигналов; SignalsBarPoints - порог для создания сигнала в количестве пунктов;

- порог для создания сигнала в количестве пунктов; SignalsBarsCount - количество баров для подсчета количества пунктов;

- количество баров для подсчета количества пунктов; SignalsStartTime , SignalsEndTime - время начала и конца периода для создания сигналов;

, - время начала и конца периода для создания сигналов; SignalsClear - автоматически удалять изображения сигналов по завершению обучения.





Рис. 6. Параметры скрипта TeachHNN



Если все готово, жмите "OK" для запуска процесса обучения советника. Начнется автоматическое формирование графических паттернов по каждому из имеющихся на графике сигналов.



Информация об этом отображается в журнале "Эксперты" на панели "Инструменты" терминала, а в окне Hlaiman EA Generator появляются соответствующие объекты.



После завершения формирования паттернов начинается непосредственное обучение нейросети. Об этом сигнализирует появляющаяся на экране панель хода обучения.

Рис. 7. Панель процесса обучения



Дождитесь окончания процесса. Досрочная же остановка обучения доступна из контекстного меню по щелчку правой кнопкой мыши на панели хода обучения.



Сообщение об окончании обучения и работы скрипта будет отражено в журнале на вкладке "Эксперты". Например сообщение "Neural net create success! On 431 patterns" свидетельствует об успешном завершении обучения советника с использованием 431-го сигнала.



По сообщениям можно определить, сколько и какие номера паттернов участвовали в обучении. В частности, BUY и SELL определяются по сообщениям типа "Sell signal detected at pattern #211".

Рис. 8. Сообщения скрипта TeachHNN в процессе обучения



Причины, по которым процесс обучения советника может запускается с ошибкой:

Предварительно не была запущена программа Hlaiman. В этом случае будет отображено сообщение "CSignalHNN::InitHNN: Error! initializing pipe server (possible reason: HLAIMAN APPLICATION IS NOT RUNNING!)". Отсутствие стрелок, обозначающих сигналы на графике, при отключенной автогенерации сигналов (переменная SignalsCreate = false). В этом случае будет отображено сообщение "OnStart: error, orders arrow not found!". При включенной автогенерации сигналов (переменная SignalsCreate = true) ошибку может вызывать наличие на графике других графических объектов, так как в программе предполагается не портить пользовательские разметки. Поэтому для автогенерации сигналов рекомендуется открывать все графики отдельно.

После обучения советника можно просмотреть его результаты. Для этого вам необходимо перейти в GUI Hlaiman и выбрать соответствующие объекты и панели визуализации.





Рис. 9. Вкладка "Text" программы Hlaiman









Рис. 10. Вкладка "Graph" программы Hlaiman



После успешного обучения советника хотя бы на одном из торговых инструментов можно приступать к его тестированию и/или оптимизации.



Для этого выберите в тестере имя обученного советника, символ, таймфрейм, интервал и другие параметры тестирования. При необходимости выполните настройку внешних переменных и запустите тест.





Рис. 11. Настройки тестирования советника SampleHNN на исторических данных









Рис. 12. Внешние переменные советника SampleHNN могут быть модифицированы



Ниже приведен пример отчета по работе советника в тестере стратегий. Советник был обучен по автоматически сгенерированным сигналам, все внешние параметры обучающего скрипта выставлены по умолчанию, период обучения - 01.01.2010-01.07.2013 по инструменту EURUSD H4.

Отчет Тестера стратегий

Советник: SampleHNN Символ: EURUSD Период: H4 (2010.01.01-2013.07.12) Валюта: USD Начальный депозит: 10 000.00 Плечо: 0,111111111 Бэктест

Качество истории: 100% Бары: 5497 Чистая прибыль: 9 159.58 Общая прибыль: 29 735.97 Общий убыток: -20 576.39 Прибыльность: 1.45 Фактор восстановления: 12.81 AHPR: 1.0005 (0.05%) GHPR: 1.0005 (0.05%) Всего трейдов: 1417 Всего сделок: 2246 Тики: 60211228 Абсолютная просадка по балансу: 0.00 Максимальная просадка по балансу: 679.98 (3.81%) Относительная просадка по балансу: 4.00% (715.08) Матожидание выигрыша: 6.46 Коэффициент Шарпа: 0.16 LR Correlation: 0.98 LR Standard Error: 595.06 Короткие трейды (% выигравших): 703 (56.61%) Прибыльные трейды (% от всех): 793 (55.96%) Самый большой прибыльный трейд: 53.00 Средний прибыльный трейд: 37.50 Максимальное количество непрерывных выигрышей: 9 (450.38) Максимальная непрерывная прибыль: 450.38 (9) Средний непрерывный выигрыш: 2 Символы: 1 Абсолютная просадка по средствам: 6.60 Максимальная просадка по средствам: 715.08 (4.00%) Относительная просадка по средствам: 4.00% (715.08) Уровень маржи: 6929.24% Z-Счет: -1.24 (78.50%) Результат OnTester: 0 Длинные трейды (% выигравших): 714 (55.32%) Убыточные трейды (% от всех): 624 (44.04%) Самый большой убыточный трейд: -53.30 Средний убыточный трейд: -32.97 Максимальное количество непрерывных проигрышей: 9 (-234.00) Максимальный непрерывный убыток: -276.67 (7) Средний непрерывный проигрыш: 2





Рис. 13. Результаты тестирования советника SampleHNN на исторических данных









Рис. 14. Статистика входов советника SampleHNN









Рис. 15. Корреляция прибыли и MFE/MAE советника SampleHNN









Рис. 16. Статистика времени удержания позиции советника SampleHNN



Как это устроено

Главным компонентом программной реализации на MQL5 является класс CSignalHNN, описанный в модуле сигналов SignalHNN.mqh. Класс наследован от базового класса CExpertSignal и включает в себя все необходимые поля данных и методы для работы и интеграции Hlaiman, а также для работы с советниками, создаваемыми с помощью мастера MQL5.



Шаблон класса выглядит следующим образом:

class CSignalHNN : public CExpertSignal { protected : int m_hnn; string hnn_path; string hnn_fil; string hnn_nam; string hnn_sym; string hnn_per; ENUM_TIMEFRAMES hnn_period; int hnn_index; int hnn_bar; int hnn_in; int hnn_out; int hnn_layers; int hnn_neurons; int hnn_epoch; double hnn_signal; double pattern[]; bool hnn_norm; public : CSignalHNN( void ); ~CSignalHNN( void ); void PatternBarsCount( int value ) { hnn_in = value ; ArrayResize(pattern, value + 1 ); } void LayersCount( int value ) { hnn_layers = value ; } void NeuronsCount( int value ) { hnn_neurons = value ; } void EpochCount( int value ) { hnn_epoch = value ; } void Normalize( bool value ) { hnn_norm = value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual double Direction( void ); bool FillPattern(datetime tim = 0 ); bool AddPattern( string name, int ptype); bool TeachHNN( void ); bool SaveFileHNN( void ); double CalculateHNN( void ); bool InitHNN( bool openn); void FreeHNN( void ) { if (m_hnn!= 0 && m_hnn!=INVALID_HANDLE) { FileClose(m_hnn); m_hnn= 0 ; } }; };

После создания экземпляра класса с помощью конструктора этот объект может работать в двух основных режимах:

Режим обучения: в этом режиме происходит сбор рыночных паттернов и обучение нейросети. Режим индикатора: в данном режиме по текущему паттерну рассчитывается сигнал нейросети.

Идентификация режима происходит при вызове метода инициализации InitHNN посредством булевского параметра openn. Причем истинное значение этого параметра инициирует поиск и открытие файла данных уже обученной нейросети, его загрузку и работу в режиме индикатора (2). Этот режим является рабочим и используется в советнике для торговли.



В отличие от режима обучения (1), который инициируется при вызове метода InitHNN с параметром openn=false, этот режим индикатора является для советника подготовительным и используется для работы обучающего скрипта.

Реализация метода инициализации выглядит следующим образом:

bool CSignalHNN::InitHNN( bool openn) { int num= 0 ; ulong res= 0 ; if (m_symbol!= NULL ) { hnn_sym=m_symbol.Name(); hnn_period=m_period; } else { hnn_sym= _Symbol ; hnn_period= _Period ; } hnn_per = string ( PeriodSeconds (hnn_period) / 60 ); hnn_fil = hnn_nam + NAME_DELIM + hnn_sym + hnn_per + NAME_DELIM + string (hnn_index) + TYPE_NEURO; if (m_hnn== 0 || m_hnn == INVALID_HANDLE ) m_hnn= FileOpen (HLAIMAN_PIPE, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (m_hnn!= 0 && m_hnn!= INVALID_HANDLE ) { string source,result= "" ; if (openn== true ) { result=CON_OPENN+CON_TRUE; if (! FileIsExist (hnn_fil, FILE_READ )) { if ( FileIsExist (hnn_fil, FILE_READ | FILE_COMMON )) hnn_fil= TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+PATH_FILES+hnn_fil; else { hnn_fil= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+PATH_MQL5+PATH_FILES+hnn_fil; } } else hnn_fil= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+PATH_MQL5+PATH_FILES+hnn_fil; } else { result=CON_OPENN+CON_FALSE; hnn_fil= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+PATH_MQL5+PATH_FILES+hnn_fil; } source= "unit InitHNN; Interface " +result+ " var libr, term, exp, sym: TObject;" " Implementation function main: integer;

\r" " begin" " Result := 0;" " libr := Open('mt45.dll');

\r" " if (libr <> nil) then" " begin" " term := Open('" +hnn_path+ "');

\r" " if (term <> nil) then" " begin" " exp := term.ObjectOfName('" +hnn_nam+ "');" " if (exp = nil) then exp := term.AddObject('TMT45Expert');

\r" " if (exp <> nil) then" " begin" " if (exp.Name <> '" +hnn_nam+ "') then exp.Name := '" +hnn_nam+ "';

\r" " sym := exp.ObjectOfName('" +hnn_sym+hnn_per+ "');" " if (sym = nil) then sym := exp.AddObject('TMT45Symbol');" " if (sym <> nil) then" " begin" " sym.Log.Add('" +hnn_sym+hnn_per+ "');

\r" " if (sym.Name <> '" +hnn_sym+hnn_per+ "') then sym.Name := '" +hnn_sym+hnn_per+ "';" " if (sym.Period <> " +hnn_per+ ") then sym.Period := " +hnn_per+ ";" " if (openn = true) then" " begin" " if (sym.Open('" +hnn_fil+ "')) then Result := sym.TeachInput;

\r" " end else" " begin" " sym.TeachInput := " + IntegerToString (hnn_in)+ ";" " sym.TeachOutput := " + IntegerToString (hnn_out)+ ";" " sym.TeachLayer := " + IntegerToString (hnn_layers)+ ";" " sym.TeachNeurons := " + IntegerToString (hnn_neurons)+ ";" " sym.TeachEpoch := " + IntegerToString (hnn_epoch)+ ";" " sym.FileName := '" +hnn_fil+ "';" " Result := sym.TeachInput;

\r" " end;" " end;" " end;" " end;" " end;" " end; end." ; FileWriteString (m_hnn,source, StringLen (source)); FileFlush (m_hnn); while (res<= 0 && ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTER ) || num<WAIT_TIMES)) { Sleep (SLEEP_TIM); res= FileSize (m_hnn); num++; } if (res> 0 ) { result= FileReadString (m_hnn, int (res/ 2 )); res= StringToInteger (result); if (res<=RES_OK) printf ( __FUNCTION__ + ": Error! Initialization data(possible reason: FILE NOT EXIST OR CORRUPTED " +hnn_fil); else { printf ( __FUNCTION__ + ": Initialization successful! NEURAL PATTERN " + string (res)); ArrayResize (pattern, int (res+ 1 )); return ( true ); } } else printf ( __FUNCTION__ + ": Error! pipe server not responding(possible elimination: RESTART HLAIMAN APPLICATION)" ); } else printf ( __FUNCTION__ + ": Error! initializing pipe server (possible reason: HLAIMAN APPLICATION IS NOT RUNNING!)" ); return ( false ); }

Как видно из кода, на первом шаге инициализации делается попытка открыть именованный канал для установки связи с приложением Hlaiman. Если это не удается (например, когда <hlaim.exe> не запущен), то осуществляется выход с отрицательным статусом. На втором шаге (при удачном завершении первого и рабочем режиме индикатора) происходит просмотр локальных и общих папок терминала с целью поиска соответствующего имени файла с данными нейросети. На третьем шаге выполняется подготовка текста кода на языке ObjectPascal (Delphi) для инициализации непосредственно в приложении Hlaiman.



Текст кода помещается в строку source. Для удобства форматирования он разбит с помощью перевода каретки "

\r" на подстроки и содержит обращения к свойствам и методам объектов Hlaiman (см. комментарии). Объектная среда MetaTrader 5 Hlaiman плагина, как определено в тексте, построена в иерархическую древовидную структуру, в корне которой находится объект самого плагина.



На следующем уровне находится объект терминала МetaТrader 5, затем - объекты советников и символов. При удачной трансляции и выполнении исходного кода, переданного по именованному каналу, в возвращаемом значении Result будет получено количество элементов входного вектора нейросети. Это значение, как видно из кода, используется для инициализации массива паттерна, и выполнение метода завершается с положительным статусом.

Следующими ключевыми методами класса CSignalHNN являются CalculateHNN, AddPattern и TeachHNN, первый из которых возвращает результат расчета нейросети в режиме индикатора. Вторые два используются в режиме обучения для пополнения коллекции при сборе паттернов и запуске процесса обучения нейросети соответственно.

Реализация указанных методов в файле <SignalHNN.mqh> выглядит следующим образом:

double CSignalHNN::CalculateHNN( void ) { if (m_hnn== 0 || m_hnn== INVALID_HANDLE ) return ( 0.0 ); int num = 0 ; ulong siz = 0 ; double res= 0.0 ; string source,result= "" ; if (FillPattern( 0 )== true ) { result=CON_START; for ( int i= 1 ; i<( ArraySize (pattern)- 1 ); i++) result= result+ DoubleToString (pattern[i])+CON_ADD; result = result + DoubleToString (pattern[ ArraySize (pattern) - 1 ]) + CON_END; source = "unit CalcHNN; Interface " + result + " var i: integer; libr, term, exp, sym, lst: TObject;" " Implementation function main: double;

\r" " begin" " Result := 0.0;" " libr := Open('mt45.dll');

\r" " if (libr <> nil) then" " begin" " term := Open('" +hnn_path+ "');

\r" " if (term <> nil) then" " begin" " exp := term.ObjectOfName('" +hnn_nam+ "');

\r" " if (exp <> nil) then" " begin" " sym := exp.ObjectOfName('" +hnn_sym+hnn_per+ "');

\r" " if (sym <> nil) then" " begin" " lst := TStringList.Create;" " if (lst <> nil) then" " begin" " lst.Text := cons;" " if (lst.Count >= sym.NetInputs.Count) then" " begin" " for i := 0 to sym.NetInputs.Count - 1 do" " begin" " sym.NetInputs.Objects[i].NetValue := StrToFloat(lst[i]);

\r" " end;" " sym.Computed := true;" " Result := sym.NetOutputs.Objects[0].NetValue;

\r" " end;" " lst.Free;" " end;" " end;" " end;" " end;" " end;" " end; end." ; FileWriteString (m_hnn,source, StringLen (source)); FileFlush (m_hnn); while (siz<= 0 && ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTER ) || num<WAIT_TIMES)) { Sleep (SLEEP_TIM); siz= FileSize (m_hnn); num++; } if (siz> 0 ) { result= FileReadString (m_hnn, int (siz/ 2 )); res= StringToDouble (result); } } return (res); } bool CSignalHNN::AddPattern( string name, int ptype) { int num= 0 ; long res= 0 ; ulong siz= 0 ; string result,source,nam=name; if (m_hnn!= 0 || m_hnn!= INVALID_HANDLE ) { pattern[ 0 ]=ptype; result=CON_START; for ( int i= 0 ; i<( ArraySize (pattern)- 1 ); i++) result= result+ DoubleToString (pattern[i])+CON_ADD; result = result + DoubleToString (pattern[ ArraySize (pattern) - 1 ]) + CON_END; source = "unit AddPatternHNN; Interface " + result + " Implementation function main: integer;" " var i: integer; out: double; onam: string;" " libr, term, exp, sym, ord, tck, lst: TObject;

\r" " begin" " Result := 0;" " libr := Open('mt45.dll');

\r" " if (libr <> nil) then" " begin" " term := Open('" +hnn_path+ "');

\r" " if (term <> nil) then" " begin" " exp := term.ObjectOfName('" +hnn_nam+ "');

\r" " if (exp <> nil) then" " begin" " sym := exp.ObjectOfName('" +hnn_sym+hnn_per+ "');

\r" " if (sym <> nil) then" " begin" " lst := TStringList.Create;" " if (lst <> nil) then" " begin" " lst.Text := cons;" " if (lst.Count >= (sym.TeachInput + sym.TeachOutput)) then" " begin" " out := StrToFloat(lst[0]);" " if(out >= 0) then onam := 'BUY-" +nam+ "'" " else onam := 'SELL-" +nam+ "';" " ord := sym.ObjectOfName(onam);" " if (ord = nil) then ord := sym.AddObject('TMT45Order');

\r" " if (ord <> nil) then" " begin" " if (ord.Name <> onam) then ord.Name := onam;

\r" " if (out >= 0) then ord.OrderType := 0 else ord.OrderType := 1;" " if (ord.NetOutput <> out) then ord.NetOutput := out;

\r" " for i := 1 to sym.TeachInput do" " begin" " if(i <= ord.Count) then tck := ord.Items[i - 1] else" " tck := ord.AddObject('TMT45Tick');

\r" " if (tck <> nil) then" " begin" " tck.x := i;" " tck.y := StrToFloat(lst[i]);

\r" " end;" " end;" " end;" " Result := sym.Count;

\r" " end;" " lst.Free;" " end;" " end;" " end;" " end;" " end;" " end; end." ; FileWriteString (m_hnn,source, StringLen (source)); FileFlush (m_hnn); while (siz<= 0 && ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTER ) || num<WAIT_TIMES)) { Sleep (SLEEP_TIM); siz= FileSize (m_hnn); num++; } if (siz> 0 ) { result= FileReadString (m_hnn, int (siz/ 2 )); res= StringToInteger (result); } } return (res> 0 ); } bool CSignalHNN::TeachHNN( void ) { int num= 0 ; long res= 0 ; ulong siz= 0 ; string result,source; if (m_hnn!= 0 || m_hnn!= INVALID_HANDLE ) { source= "unit TeachHNN; Interface const WAIT_TIM = 100; WAIT_CNT = 100;" " var i: integer; libr, term, exp, sym: TObject;" " Implementation function main: integer;

\r" " begin" " Result := 0;" " libr := Open('mt45.dll');

\r" " if (libr <> nil) then" " begin" " term := Open('" +hnn_path+ "');

\r" " if (term <> nil) then" " begin" " exp := term.ObjectOfName('" +hnn_nam+ "');

\r" " if (exp <> nil) then" " begin" " sym := exp.ObjectOfName('" +hnn_sym+hnn_per+ "');

\r" " if (sym <> nil) then" " begin" " if (sym.Teached) then sym.Teached := false;

\r" " sym.Teached := true;

\r" " Result := sym.Count;

\r" " end;" " end;" " end;" " end;" " end; end." ; FileWriteString (m_hnn,source, StringLen (source)); FileFlush (m_hnn); while (siz<= 0 ) { Sleep (SLEEP_TIM); siz= FileSize (m_hnn); num++; } if (siz> 0 ) { result= FileReadString (m_hnn, int (siz/ 2 )); res= StringToInteger (result); } } return (res> 0 ); }

Как видно из кода, тело методов в основном состоит из строк source, текст которых построен аналогично тем, что рассмотрены выше при описании метода InitHNN. Отличие состоит в том, что в объектной иерархии плагина для олицетворения паттернов добавлены два уровня - ордер и тик. Кроме того, в коде используются дополнительные свойства и методы объектов. Так для запуска расчета нейросети взводится флаг Computed объекта "символ", а для запуска обучения - флаг Teached.

Отличием в CalculateHNN от других методов является также тип возвращаемого функцией main значения - теперь он double. Это значение как раз и является откликом нейросети - сигналом, где в диапазоне 0..1 находится уровень BUY, а в диапазоне 0..-1 - уровень SELL. Контроль этого сигнала, который используется советником для принятия решений об открытии или закрытии соответствующих торговых позиций, осуществляется посредством метода Direction. Он отвечает за пересчет при появлении нового бара и возвращает его значение в процентном выражении.

double CSignalHNN::Direction( void ) { if ( m_hnn == 0 || m_hnn == INVALID_HANDLE ) return ( EMPTY_VALUE ); int cur_bar = Bars (hnn_sym, hnn_period); if (hnn_bar != cur_bar) { hnn_signal = CalculateHNN() * 100 ; hnn_bar = cur_bar; } return (hnn_signal); }

Для настройки порога чувствительности советника к сигналам на открытие и закрытие торговых позиций предназначены соответствующие внешние переменные:

input int Signal_ThresholdOpen =10; // Signal threshold value to open [0...100]

input int Signal_ThresholdClose=10; // Signal threshold value to close [0...100]

Практически уровни сигнала зависят от качества и интенсивности обучения нейросети, которую, как правило, можно визуально оценивать, наблюдая за динамикой уменьшения расчетной ошибки, отображаемой на индикаторе хода обучения.

Выводы

Использование Hlaiman EA Generator предоставляет компоненты и прозрачную контролируемую объектную среду интеграции в MQL5, при этом:

В интерфейсе MQL5 Wizard появляется дополнительный тип, основанный на распознавании паттернов и сигналов, а также возможность генерации нейросетевых советников-роботов. Быстро создаваемые нейросетевые советники так же быстро могут быть адаптированы к изменениям рынка и многократно подвергаться обучению на различных торговых инструментах и таймфреймах. Благодаря возможности MQL5 Wizard подключать несколько модулей сигналов, можно создавать сложные мультивалютные нейросетевые советники и\или комбинированные индикаторно-нейросетевые советник. Также их можно комбинировать с различными дополнительными фильтрами, например, временными. Наконец, сам нейросетевой модуль можно использовать в качестве дополнительного фильтра для повышения эффективности уже готового рабочего советника. Для этого служит возможность обучения нейросети на графиках визуализации результатов теста исходного советника.

Одним из недостатков предложенной реализации можно считать использование скриптового интерпретатора, из-за чего интегрированная вычислительная система может показаться недостаточно быстродействующей. Однако нужно заметить, что во-первых, интерпретация скриптового кода, как и работа Hlaiman плагина, выполняется асинхронно с EX5, то есть выполняется распараллеливание задач. Во-вторых, для повышения быстродействия емких по времени вычислений, например, больших нейросетей, MetaTrader 5 и Hlaiman можно запускать на различных компьютерах со связью через сетевые именованные каналы. Причем запуск торгового терминала на отдельном компьютере в дополнение к увеличению быстродействия может повысить и его безопасность.

В качестве перспективы можно рассматривать разработку советников, самообучающихся в процессе торговли. Для начала, проще всего это сделать на основе объединения кода советника и обучающего скрипта, поскольку в них обоих используется один класс CSignalHNN, предоставляющий необходимую функциональность. Но это уже материал для продолжения или новой статьи, если это будет актуально.

Ознакомительную версию программы Hlaiman EA Generator можно скачать по ссылке.



Приложения:

