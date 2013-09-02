Рецепты MQL5 - Уменьшаем эффект подгонки и решаем проблему недостаточного количества котировок

Введение

Думаю, огромное количество трейдеров не раз ломали голову в попытках подобрать оптимальные параметры для своей торговой системы. Действительно, мало разработать торговый алгоритм - нужно еще определиться, как им пользоваться в дальнейшем. Какую бы торговую стратегию вы не использовали - простую или сложную, используете вы один инструмент или множество, все равно в итоге возникает вопрос: какие выбрать параметры, чтобы получить прибыль в будущем?

На данный момент довольно распространен метод проверки своей торговой системы с параметрами, которые показали хороший результат на периоде оптимизации (бек-тест) и на периоде, который следует за ним (форвард-тест). На самом деле необязательно для проверки использовать следующий период. Можно посмотреть, какой будет результат на данных в прошлом.

В этом методе есть довольно большой вопрос, на который вы нигде не найдете однозначный ответ: какое количество исторических данных использовать для оптимизации торговой системы? Дело в том, что вариантов огромное множество. Все зависит от того, на каком размере колебаний цены вы рассчитываете получить прибыль.

Возвращаясь к вопросу о количестве истории для оптимизации, приходим к тому, что для внутричасовой торговли имеющихся данных вполне может быть достаточно. А вот все, что выше, не всегда. Как можно большее количество повторений предполагаемой закономерности и, соответственно, большее количество сделок дает более правдивую картину по результату тестируемой торговой системы, на результат которой можно рассчитывать в будущем.

Что делать, если ценовых данных не хватает на том или ином инструменте, чтобы получить достаточное количество повторений и быть более уверенным? Ответ: используйте данные со всех имеющихся инструментов.





Пример в NeuroShell DayTrader Professional

Перед тем, как перейти к программированию в MetaTrader 5, давайте рассмотрим пример в программе NeuroShell DayTrader Professional. Она обладает хорошими возможностями оптимизации параметров торговой системы (собранной в конструкторе) на множестве символах. При этом можно указать в настройках торгового модуля, оптимизировать параметры для каждого символа отдельно или найти один набор оптимальных параметров сразу для всех символов. Эта опция находится на вкладке Optimization:

Рис. 1. Вкладка Optimization в торговом модуле NeuroShell DayTrader Professional

Для примера можно использовать любую простую торговую систему. В данном случае нужно просто произвести сравнение между результатами двух методов оптимизации, поэтому неважно, какую систему сейчас использовать.

Как собирать торговые стратегии в NeuroShell DayTrader Professional вы можете посмотреть в других статьях моего блога (воспользуйтесь поиском или облаком меток). Также рекомендую почитать статью Как подготовить котировки MetaTrader 5 для других программ, в которой рассказывается и показывается, как с помощью скрипта можно скачать котировки из MetaTrader 5 в формате, совместимом с NeuroShell DayTrader Professional.

Для этого теста были подготовлены данные дневных баров по восьми символам от 2000 года до текущего дня (январь 2013 года):

Рис. 2. Список символов для теста в NeuroShell DayTrader Professional

На рисунке ниже показаны два результата оптимизации. В верхней части результат, когда для каждого символа подбираются свои параметры. А в нижней части результат, когда параметры для всех символов общие.

Рис. 3. Сравнение результатов двух режимов оптимизации параметров

Результат с общими параметрами не такой красивый, как тот, где параметры для каждого символа разные, но все-таки внушает больше доверия тем, что торговая система проходит через множество различных характеров поведения цены (волатильность, количество трендов/флэтов) с одними параметрами на всех символах.

Развивая размышления в этой теме дальше, логически можно прийти к еще одному аргументу в пользу оптимизации на большем количестве данных. Вполне вероятно, что характер поведения цены той или иной валютной пары, например EURUSD, в последующие годы (два, пять, десять) будет совершенно иным. Например, у валютной пары GBPUSD цена покажет похожие тренды, как это было у EURUSD и наоборот. К этому нужно быть готовым. И это относится к каждому инструменту.





Пример в MetaTrader 5

Теперь давайте посмотрим, какие режимы оптимизации параметров предлагает MetaTrader 5. На рисунке ниже стрелкой указан вариант в выпадающем списке режимов оптимизации: Все символы, выбранные в окне 'Обзор Рынка'.





Рис. 4. Режимы оптимизации параметров в тестере MetaTrader 5

Но этот режим позволяет только протестировать эксперта с текущими параметрами поочередно на каждом символе, которые в текущий момент выбраны в окне "Обзор Рынка". То есть, оптимизация параметров при этом не производится. Но зато MetaTrader 5 и MQL5 дает возможность реализовать эту идею самостоятельно.

Теперь нужно решить, как реализовать схему эксперта. Список символов будем составлять в текстовом файле (*.txt). Реализуем возможность хранения нескольких наборов списков символов. Каждый набор будет в отдельной секции, у которой будет свой заголовок с номером секции. Номера нужны просто для удобного визуального контроля.

Важно только чтобы перед номером был символ решетки #, на который будет ориентироваться эксперт при выборе, из какого набора данных заполнять массив символов. Вообще в заголовке могут присутствовать любые символы, но один из них должен быть обязательно #. Вместо решетки можно использовать любой другой символ, по которому эксперт будет определять/считать секции, просто это нужно будет отразить в коде.

Ниже показан пример заполненного файла SymbolsList.txt, в котором есть три набора символов для тестов. Именно этот образец будем потом использовать при тестировании метода.

Рис. 5. Несколько наборов символов для тестов в текстовом файле

Чтобы указывать эксперту, какой набор символов использовать в текущем тесте, во внешних параметрах добавим параметр SectionOfSymbolList. В этом параметре нужно просто ввести номер (от нуля и выше), который определяет набор символов. Если выйти за предел количества наборов, то эксперт сообщит об этом в журнал, и тест будет произведен только на текущем символе.

Файл SymbolsList.txt должен находиться в локальной папке терминала в директории Metatrader 5\MQL5\Files. Его можно расположить и в общей папке, но тогда он не будет доступен для оптимизации параметров в сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network. Также, для того чтобы файл и используемые пользовательские индикаторы были доступны для теста, нужно в начале файла прописать вот такие строки:

#property tester_file "SymbolsList.txt" #property tester_indicator "EventsSpy.ex5"

В качестве шаблона возьмем уже готового мультивалютного эксперта из статьи Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного эксперта с неограниченным количеством параметров. В него заложена простая торговая стратегия, но для примера и проверки эффективности метода этого вполне достаточно. Просто уберем из эксперта все лишнее, добавим то, чего не хватает, и подкорректируем то, что уже есть. И, конечно же, добавим в него возможность сохранения отчета, создание которого подробно описывалось в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Записываем историю сделок в файл и строим графики балансов для каждого символа в Excel. Графики балансов всех символов нам понадобятся также для оценки эффективности рассматриваемого метода.

Внешние параметры эксперта нужно сделать так, как показано ниже:

sinput int SectionOfSymbolList = 1 ; sinput bool UpdateReport = false ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Все массивы, которые относятся к внешним параметрам, нужно удалить, теперь они не понадобятся. Вместо них везде нужно подставить внешние переменные. Оставить нужно только динамический массив символов InputSymbols[], размер которого будет зависеть от количества используемых символов одного из наборов в файле SymbolsList.txt. Если эксперт используется вне тестера, то размер этого массива будет равен 1, так как в реальном времени эксперт будет работать на одном символе.

Соответственные изменения нужно произвести и в файле инициализации массивов InitializeArrays.mqh. То есть, все функции, в которых производилась инициализация массивов внешних переменных, нужно удалить. Функция InitializeArraySymbols() теперь выглядит так, как показано в коде ниже:

void InitializeArraySymbols() { int strings_count = 0 ; string checked_symbol = "" ; string message_01= "<--- Все имена символов в файле <- SymbolsList.txt -> некорректные ... --->

" "<--- ... или в параметре \"Section of List Symbols\" указано большее значение, " "чем количество разделов в файле! --->

" "<--- Поэтому будем тестировать только текущий символ. --->" ; string message_02= "<--- В реал-тайме работаем только на текущем символе. --->" ; if (!IsRealtime()) { strings_count=ReadSymbolsFromFile( "SymbolsList.txt" ); for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } } if (SYMBOLS_COUNT== 0 ) { if (IsRealtime()) Print (message_02); if (!IsRealtime()) Print (message_01); SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= _Symbol ; } }

Код функции ReadSymbolsFromFile() тоже нужно подвергнуть изменениям. До этого в ней производилось считывание всего списка символов, а теперь нам нужно, чтобы считывался только указанный набор символов. Ниже представлен уже готовый код этой функции:

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { ulong offset = 0 ; string delimeter = "#" ; string read_line = "" ; int limit_count = 0 ; int strings_count = 0 ; int sections_count =- 1 ; string message_01= "<--- Файл <- " +file_name+ " -> составлен некорректно! --->

" "<--- В первой строке нет признака номера раздела (" +delimeter+ ")! --->" ; string message_02= "<--- Файл <- " +file_name+ " -> составлен некорректно! --->

" "<--- Нет признака перевода строки в последней строке, --->

" "<--- поэтому в тесте будет участвовать только текущий символ. --->" ; string message_03= "<--- Файл <- " +file_name+ " -> не найден! --->" "<--- В тесте будет участвовать только текущий символ. --->" ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI , '

' ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { read_line= FileReadString (file_handle); if ( StringFind (read_line,delimeter, 0 )>- 1 ) sections_count++; if (sections_count>SectionOfSymbolList) { FileClose (file_handle); return (strings_count); } if (limit_count== 0 && sections_count==- 1 ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_01); FileClose (file_handle); return (strings_count); } limit_count++; if (limit_count>= CHARTS_MAX ) { PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_02); FileClose (file_handle); return (strings_count); } offset= FileTell (file_handle); if ( FileIsLineEnding (file_handle)) { if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (sections_count!=SectionOfSymbolList) break ; else { if (read_line!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=read_line; } } break ; } } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } else PrepareArrayForOneSymbol(strings_count,message_03); return (strings_count); }

В коде выше есть выделенные строки с функцией PrepareArrayForOneSymbol(). В этой функции просто подготавливается массив для одного символа (текущего), если возникла какая-то ошибка.

void PrepareArrayForOneSymbol( int &strings_count, string message) { Print (message); strings_count= 1 ; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[ 0 ]= _Symbol ; }

Что касается самого метода для оптимизации параметров, то все готово для того, чтобы протестировать его. Но перед тем как провести тест, добавим в отчет еще один ряд данных. До этого, кроме балансов всех символов, в файл записывались все просадки от локальных максимумов в процентном выражении. Добавим еще все просадки в денежном выражении и заодно подкорректируем функцию CreateSymbolBalanceReport(), в которой формируется отчет.

Ниже представлен код функции CreateSymbolBalanceReport():

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; static double percent_drawdown = 0.0 ; static double money_drawdown = 0.0 ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME," "PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),DRAWDOWN($),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; TesterDrawdownMaximum(i,balance,percent_drawdown,money_drawdown); StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, DrawdownToString(percent_drawdown),delimeter, DrawdownToString(money_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Ошибка при создании файла! Ошибка: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

До этого просадки считались в функции DrawdownMaximumToString(). Теперь вместо нее это делает функция TesterDrawdownMaximum(), а в строку значение просадки преобразует простая функция DrawdownToString().

Код функции TesterDrawdownMaximum():

void TesterDrawdownMaximum( int deal_number, double balance, double &percent_drawdown, double &money_drawdown) { ulong ticket = 0 ; string str = "" ; static double max = 0.0 ; static double min = 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { percent_drawdown = 0.0 ; money_drawdown = 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { money_drawdown=max-min; percent_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { money_drawdown= 0.0 ; percent_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); if ((ticket= HistoryDealGetTicket (deal_number))> 0 ) { GetHistoryDealProperties(ticket,D_COMMENT); static bool last_deal= false ; if (deal.comment== "end of test" && !last_deal) { last_deal= true ; money_drawdown=max-min; percent_drawdown+= 100 -((min/max)* 100 ); } } } } }

Код функции DrawdownToString():

string DrawdownToString( double drawdown) { return ((drawdown<= 0 ) ? "" : DoubleToString (drawdown, 2 )); }

Теперь все готово для тестирования эксперта и анализа результатов. Почти в самом начале статьи был показан пример уже заполненного файла. Сделаем следующее: оптимизируем параметры на символах из второго набора (это три символа EURUSD, AUDUSD и USDCHF), а затем после оптимизации проведем тест на всех символах из третьего набора (всего семь символов), чтобы посмотреть, какой получится результат на тех символах, данные которых не участвовали в оптимизации параметров.





Оптимизация параметров и тестирование эксперта

Настройки тестера установим так, как показано на скриншоте ниже:

Рис. 6. Настройки тестера для оптимизации

Настройки эксперта для оптимизации параметров показаны ниже:

Рис. 7. Настройки эксперта для оптимизации параметров

Так как в оптимизации участвует три символа и на каждом производится наращивание объема позиции, то лот для открытия позиции и наращивания объема позиции установим минимальными. В данном случае это 0.01.

После оптимизации выберем самый верхний результат по максимальному значению фактора восстановления, а для лота в параметре VolumeIncrease установим значение 0.1. Результат показан ниже:

Рис. 8. Результат теста в MetaTrader 5

На скриншоте ниже показано, как выглядит результат в Excel 2010:

Рис. 9. Результат теста на трех символах в Excel 2010

Просадка в денежном выражении отображается на нижнем графике на второй (вспомогательной) шкале в виде зеленых маркеров.

Следует также знать об ограничениях диаграмм в Excel 2010 (с полным списком вы можете ознакомиться на сайте Microsoft на странице Технические характеристики и ограничения Microsoft Excel).

Рис. 10. Технические характеристики и ограничения диаграмм в Excel 2010

То есть, судя по ограничениям в таблице выше, можно провести тест одновременно на 255 символах и вывести все результаты на диаграмму! И ограничены мы только ресурсами компьютера.

Теперь проведем тест на семи символах из третьего набора с текущими параметрами и посмотрим на результат:

Рис. 11. Результат теста на семи символах в Excel 2010

На семи символах получилось 6901 сделка, и Excel 2010 довольно быстро их обновляет на диаграмме.





Заключение

Я думаю, что представленный метод заслуживает внимания, если даже такая простая торговая стратегия показала положительный результат. При этом стоит учесть, что оптимизация проводилась только на трех символах из семи. Результат можно попробовать улучшить, если провести оптимизацию на всех символах сразу. Но в первую очередь, конечно же, нужно думать о том, чтобы улучшить торговую систему. А еще лучше иметь портфель различных торговых систем, к этому вопросу мы еще вернемся.

На этом все. Получился довольно полезный инструмент для изучения результатов мультивалютных торговых стратегий. Ниже можно скачать архив с файлами эксперта для изучения.

После распаковки архива поместите папку ReduceOverfittingEA в директорию Metatrader 5\MQL5\Experts. Индикатор EventsSpy.mq5 нужно поместить в директорию Metatrader 5\MQL5\Indicators. Текстовый файл SymbolsList.txt должен находиться в директории Metatrader 5\MQL5\Files.