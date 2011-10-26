Интервью с Ацуси Яманака (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 26.10.2011.

Что общего между скайдайвингом, фьючерсами, Гавайями, переводами и шпионами? Мы тоже не знали, пока не пообщались с дисквалифицированным участником Ацуси Яманака (alohafx). Его кредо - "Life is Good! - Жизнь прекрасна!", и с этим трудно не согласиться. Было интересно узнать, что расстояние между разными континентами - не помеха в общении участников нашего Чемпионата.

Расскажите о себе. Мы знаем, что вы участвовали в ATC 2008. Как давно вы в трейдинге и как давно программируете на MQL4/5?

Я начал заниматься трейдингом в 2006 как дополнительным заработком, т.к. моя работа имеет мало общего с колебаниями Йены против Доллара. Вскоре я узнал про MetaTrader 4. Несмотря на то, что мои знания о программировании ограничивались базовой университетской программой, в 2007 году я стал изучать язык MQL4. Результатом всех этих усилий стало 480 место в Automated Trading Championship 2008.

Трейдинг - это мое хобби. Я также увлекаюсь роботами (как и многие японцы), радиоуправляемыми вертолетами и самолетами, люблю возиться с компьютерным железом.

Интересно, что в тот раз вы участвовали от США, а теперь от Японии. Так откуда вы все таки?

Я живу и работаю на две страны, платя налоги и там, и там. Сейчас я нахожусь в штате Гавайи. Кстати, мой ник состоит из слов aloha и fx. Первое - это приветствие по-гавайски, а второе - всем известная аббревиатура.

Я работаю инструктором по скайдайвингу здесь на Гавайах. Совершил почти 14 000 прыжков. Поистине, это будоражит и волнует ничуть не меньше, чем колебания курсов. Жизнь прекрасна!

Здорово! Вообще, насколько популярен форекс в Японии?

Прошлым летом брокеры занизили кредитное плечо, так что наметившийся ранее бум сошел на нет естественным образом. В области автоматической торговли Япония - пока еще развивающаяся страна. В прошлом я торговал фьючерсами на металлы, но больше всего предпочитаю играть на курсах валют.

Примечателен факт, что вы переводили на японский интерфейс MetaTrader 5 и MetaEditor 5. Насколько удобен в работе терминал и редактор? Есть ли какие-либо пожелания для разработчиков?

MetaTrader 5 - очень хороший и удобный терминал, гораздо лучше MetaTrader 4 в плане интерфейса, торговли, дизайна и пр. MetaEditor 5 с его Мастером MQL5 - это просто чудо! Но сказать по правде, язык MQL5 с его концепцией ООП оказался крепким орешком для меня.

Вы читали статьи на эту тему на mql5.com? Что помогло больше всего при изучении MQL5: Документация, Статьи, Code Base или Форум?

Я уверен, что все эти ресурсы очень полезны, в особенности Статьи и Форум. Я могу с легкостью погрузиться в них на все выходные.

Каков ваш опыт в трейдинге? Что предпочитаете больше: торговать вручную или с помощью советников?

По большей части я торгую в полуавтоматическом режиме. На графиках с большим периодом я определяю тренд или флэт, а затем запускаю советника в соответственно бычьем, медвежьем или флэтовом режимах. Затем они пытаются пипсовать в течение дня в заданном направлении. Что-то в этом роде.

Как вы определяете тренд? Какие индикаторы используете?

SMA, Fractals, трендовые линии и фундаментальный анализ. Почти все основано на проверенной временем скользящей средней. Иногда я использую стохастический осциллятор, RSI и индикаторы объемов.

Есть ли хорошие книги по трейдингу на японском? Откуда вы черпаете знания?

Мне очень понравилась книга Хисамити Тойосима. Ее название можно перевести на русский как Торговля на рынке ForEx: Введение в MetaTrader. Эта была своего рода "Библия" для меня, когда я еще ничего не знал про MQL4. Кстати говоря, автор этой книги - также участвовал в Automated Trading Championship 2008 года под ником tsignal.

Что касается программирования, то здесь мне иногда помогает Норимицу Мизуно (он тоже участвует в Чемпионате под псевдонимом bighope). А еще в Японии есть один крупный специалист, которого многие считают наставником в трейдинге, в том числе и я. Его блог по совместительству является самым большим и известным MetaTrader сообществом в Японии.

Вы создали своего эксперта в Мастере MQL5. Что вы о нем думаете?

Фантастическая штука! Идеально подходит для таких как я, кто хочет создать автоматический торговый робот, но не очень силен в написании кода. Навыки программирования и разработка торговых стратегий - совершенно разные вещи. Я уверен, есть много людей, хорошо знающих трейдинг, но не кодинг.

Я хочу, чтобы все желающие могли воспользоваться кодом моего советника как шаблоном для Мастера MQL5 при подготовке к следующему чемпионату.

Почему вы решили перейти на MQL5? Какой язык нравится больше: MQL4 или MQL5? Трудно ли было запрограммировать свою стратегию?

Я изучал MQL5 всего 3 месяца при подготовке к ATC 2010. Жаль, но тогда я так и не смог поучаствовать. А затем я вернулся на любимый MQL4. Как я уже говорил, объектно-ориентированное программирование слишком тяжело мне дается. Я конечно могу писать на MQL5 с нуля, но больше всего мне хотелось поиграться с визардом.

Я опасался, что кто-нибудь еще возьмет такую же идею, тот же класс сигналов для создания советника в Мастере. И это будет почти такой же советник. И как жюри сможет определить, что это не факт множественной регистрации? По этой причине я сделал эксперт мультивалютным и заложил в него несколько стратегий, чтобы снизить риск вылететь. Но теперь я осознаю, что 12 пар было, пожалуй, слишком много.

Расскажите о вашей стратегии

В свой советник я заложил похожую концепцию с версией 2008 года. Тогда мой эксперт пытался определить ярко выраженный тренд на трех парах в течение недели. Сейчас это своего рода эксперт управляющий другими экспертами.

Запускается 12 экспертов, но только 3 из них могут торговать большими лотами, остальные - минимальными 0.01. Стратегия трех главных пар рассчитывается из Профит Фактора и Процента прибыльных сделок. Если прибыль растет, объем открытых позиций увеличивается относительно размера эквити.

Как вы закрываете позиции? По стоп приказам или советник закрывает позиции по рынку?

Все 12 пар используют индикатор Parabolic SAR в качестве уровня Trailing Stop. Жаль, что я допустил ошибку в настройке таймфреймов для каждого символа.

Какие результаты получили на 8 месяцах текущего года? Сколько параметров в советнике? Проводилась ли оптимизация?

1086 трейдов, 1956 сделок, прибыль $100 794.89. Очень много параметров, т.к. Мастер создает по крайней мере 10 на каждую пару. Я скомбинировал 4 стратегии, в которых 4-5 параметров на каждый сигнал. Но в реальности большинство этих параметров не имеют веса, поскольку я оптимизировал их в функции OnInit для каждого символа.

Тестер Стратегий - это просто фантастика! В этом году появился визуальный режим, удаленные агенты и "гвоздь программы" - MQL5 Cloud Network. Лучше не придумаешь.

При подготовке к Чемпионату 15 минутный лимит на проверку был для меня главным препятствием. Если бы я заложил больше стратегий, потребовалось бы больше времени на тестирование. По крайней мере, 30 минут или даже больше.

Вы были допущены к участию в Чемпионате буквально в последний момент после ручной проверки. Что вы думаете по этому поводу?

Я не мог поверить в свою удачу, т.к. в прошлом году меня тоже сняли с участия буквально за день до начала соревнования.

Вы были дисквалифицированы за чрезмерное потребление терминалом участника мощности процессора (10-15%) и оперативной памяти (2,5 GB). Вы разобрались, почему это произошло?

Нет, я так и не воспроизвел ситуацию на своем компьютере.

Похоже, что вы взяли за основу идею Константина Груздева (Lizar), согласно которой советник получает события от индикаторов-шпионов. Вы не находите, что перегрузка была вызвана тем, что работало слишком много индикаторов на большом количестве таймфреймов?

Да, похоже на то. И это объясняет, почему это не произошло с Андреем Морару (enivid), который использует почти те же индикаторы, но на 2 символах.

Между прочим, Андрей помог вам в создании вашего эксперта для ATC2011. Что вы думаете о его советнике?

Я горжусь тем, что он использует класс, который я написал. Мы с ним друзья, оба ведем блоги по ATC (мой и его). Я искренне надеюсь, что Андрей одержит победу.

Что вы думаете о сервисах MQL5.com: Работа, Маркет, Сигналы, MQL5 Cloud Network?

Работа и Маркет одинаково хороши для трейдеров и программистов. Я сам заработал немого на переводе. К сожалению, не могу пока ничего сказать о Сигналах, но MQL5 Cloud Network это уже неотъемлемое требование для любой мало-мальски серьезной оптимизации.

Как вы думаете, существует ли в трейдинге так называемый Грааль?

Торговый робот, который приносит стабильный доход - это заветная мечта, как философский камень в алхимии. Программа, которая работает день и ночь, пока я сплю или развлекаюсь на пляже. Я знаю лишь один способ, как не потерять деньги - держаться от рынка подальше! Разумеется, если такой Грааль и существует, то это определенно торговый робот!

Торговля на Форексе не означает покупку чего-либо материального. Это просто цены, а значит - просто числа. По этой причине, в моем видении, графики должны строиться по вертикали снизу вверх. Например, слева цена евро, справа - доллара, и нет привычных цен High и Low. Я думаю, что на таком ценовом представлении будет проще делать технический анализ, чем и следует заниматься торговым роботам. Примерно так:

Я понимаю, что большинство трейдеров верят только в колебания цен вверх или вниз. А также во взаимосвязь цен на золото и индекса Доу-Джонса. Возможно, я когда-нибудь реализую такие графики средствами MQL5.

Что вы думаете о графиках ренко? Вы гордитесь тем, что свечные графики были изобретены в Японии?

Да, и не только они, но и Heikin-Ashi и Ichimoku, а также фьючерсы. Я с большим уважением отношусь к этим работам.

Вы пробовали торговать на наших мобильных платформах MetaTrader?

Конечно же, я опробовал все ваши мобильные терминалы, кроме разве что недавно вышедшего MetaTrader 5 Android. Но поскольку я предпочитаю автоматическую торговлю, это направление не совсем мне подходит.

Что вы можете пожелать разработчикам MT5?

Боюсь представить, что станет с интернет трейдингом, если вдруг везде прервется связь с интернетом, ведь MetaTrader - одна из самых популярных платформ на сегодня. Я бы хотел, чтобы платформа была доступна у большего числа брокеров, а в самом терминале появилась возможность поворачивать графики, о чем я уже говорил.

Вы планируете участвовать в следующих Чемпионатах? Что можете пожелать участникам нынешнего?

Я хотел бы, чтобы в Чемпионате участвовало больше народу. Вот почему я предпринял попытку создать эксперта, практически полностью сгенерированного в Мастере MQL5. Разумеется, буду участвовать в ATC 2012, если вы его устроите.

Всем участникам соревнования желаю, чтобы к Рождеству Санта-Клаус принес вам в своем мешке 80 000 баксов!

Спасибо за интервью, Ацуси! Будем рады видеть вас среди участников в будущем году!