Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6254
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.
Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.
Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
- Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него.
- Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
- Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
- Следите за расхождениями. Например: цены образуют ряд новых максимумов, а Stochastic Oscillator не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
Индикатор Stochastic
Расчет:
Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
- Периоды %K. Это число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
- Периоды замедления %K. Эта величина определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.
- Периоды %D. Это число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.
- Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
- CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
- MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
- MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
- N - период сглаживания;
- SMA - простая скользящая средняя.
Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего.Relative Vigor Index (RVI)
Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия.
Индикатор Окончательный Осциллятор (Ultimate Oscillator) разработан Ларри Уильямсом для повышения эффективности работы по осцилляторам. Он использует взвешенные суммы трех осцилляторов с разными периодами расчета.Volumes
Индикатор Volumes показывает строит гистограмму объемов различными цветами в зависимости от изменений объемов.