Интервью с Сергеем Никитиным (ATC 2011)

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 19.10.2011.

На второй неделе соревнований всех участников с большим отрывом обошел эксперт Сергея Никитина (VNIK), который торгует на двух валютных парах EURUSD и EURJPY. Мультивалютные эксперты всегда привлекают внимание на Чемпионате, и тем более те, которые показывают хорошие результаты. Мы поговорили с Сергеем о роли случая в жизни трейдера и его пути в трейдинг.

Как давно вы знакомы с трейдингом, Сергей?

Познакомился я с трейдингом еще в 1999 году, в то время я учился в университете. Более серьезно я начал заниматься с 2003 года после окончания учебы.

А какое образование вы получили, связано оно как-то с программированием или точными науками?



Я закончил Физико-Математический Факультет Санкт-Петербургского Государственного Технического Университета по специальности "прикладная математика и информатика".

Интересно, в 1999 году возможностей для торговли на финансовых рынках было существенно меньше. Как же произошло знакомство трейдингом тогда, что это было?



Познакомил меня с трейдингом мой отец (Вячеслав). В 1999 году он уже торговал на форексе на реальном счете. С тех пор мы тесно сотрудничаем с ним в этом направлении.



То есть, все эти годы отец также продолжал торговать? Можно ли сказать, что он был вашим учителем? Сильно ли изменились торговые методы и взгляды за эти годы? Было ли это взаимообогащение опытом?



Да, конечно, в то время информации по трейдингу в Рунете было не так много. Но потом стало появляться все больше переводных книг, статей с английского и других языков, появилось огромное количество программных средств для технического анализа и особенно для автоматизации торгового процесса. Поэтому, конечно, за эти годы поменялось многое в нашем отношении к самому процессу торговли, так что все приходилось изучать практически с нуля. Что касается учителя, то да, наверное, это действительно так - он пытается передавать мне не только свои знания, но и свой опыт - а это бесценно.

Сколько же вам было лет, когда он вас познакомил с трейдингом? Не было ли такого ощущения, что открылось что-то новое, где можно легко и просто заработать своим умом? Кстати, были ли вы отличником, какие предметы лучше давались и нравились?



В 1999 году мне было 19 лет, я был студентом 3-го курса Университета, и, конечно, в таком возрасте все кажется легким и несерьезным. Поэтому я и говорю, что более серьезно я начал заниматься трейдингом только после окончания Университета. Школу я закончил с золотой медалью, а вот институт мне дался тяжелее, хотя закончил я его тоже достаточно хорошо. С детства у меня очень хорошо давались "технические" дисциплины, поэтому я и выбрал такую специальность.



Ваша текущая профессиональная деятельность связана с финансовыми спекуляциями? Чем вы занимаетесь?



Работаю я специалистом по информационным технологиям в одном из крупных банков. Но там моя работа практически не связана с финансовыми спекуляциями. Скорее там я применяю свои способности программиста и системного администратора.



Таким образом, вы изнутри знаете работу банковской системы. В банке, где вы работаете, предоставляется сервис по торговле на финансовых рынках?

Да, в банке клиентам предоставляется услуга по управлению счетами на финансовых рынках, но я, к сожалению, работаю по другим направлениям деятельности банка.

На каких рынках могут торговать клиенты, можете сказать? И на каких инструментах торгуете вы с отцом - форекс, акции, срочный рынок и т.д.

Насчет нашего банка могу сказать, что услуги торговли на форексе не предоставляются, а вот мы торгуем только на форексе. И пока других рынков мы не рассматриваем, нас вполне устраивает форекс, как самый ликвидный.



Банки помешаны на безопасности, есть у вас возможность на рабочем месте торговать, и вообще - следить за рынками?



Нет, в банке выход во внешнюю сеть полностью перекрыт. Поэтому на данном этапе я очень серьезно занимаюсь системой автоматизации процесса торговли, так сказать, чтобы весь процесс торговли мог работать без моего вмешательства.



Может оно и к лучшему, когда нельзя самому руками торговать? Какой у вас опыт ручной торговли, сильно ли психология мешает торговле, на ваш взгляд?



Да, конечно, психология сильно влияет в процессе ручной торговли. Поэтому наилучшим решением, на мой взгляд, является применение автоматических торговых систем.



Следите ли вы за Чемпионатом в рабочее время? И какие чувства испытали, когда узнали, что ваш эксперт вырвался на первое место в турнирной таблице?



Нет, о положении на Чемпионате я узнаю только вечером, когда возвращаюсь домой. Я думаю, любой участник Чемпионата в душе надеется попасть в тройку призеров, и я не исключение. И конечно, мне было очень приятно, когда я увидел мой советник на первом месте.



На второй неделе чемпионата прошлого года лидером стал эксперт Бориса Одинцова, тогда у него на закрытии пятницы баланс составлял почти $80 000. И он же в итоге стал призером ATC 2010. Известен ли вам сей факт, и что можете сказать в связи с этим?

Об этом я знаю, так как тоже участвовал в том чемпионате. Ну а что сказать в связи с этим? Не знаю. Давайте я лучше скажу об этом после 23 декабря.

Вы постоянный участник Чемпионата за исключением одного года. Почему пропустили ATC 2007? А в 2008 году участвовали, но эксперт не торговал. Ошибка в программе?



В 2007 вообще вышла интересная ситуация. Мой советник не допустили к участию в чемпионате. Я так понял, по причине того, что последняя компиляция советника прошла на моем рабочем компьютере, а выставлял я его, конечно, с домашнего. А в 2008 году я не разобрался с новыми правилами проведения чемпионата, и в итоге моя система в советнике просто не получила все необходимые для торговли входные данные и, соответственно, не открыла ни одной позиции. Что ж, бывает.

Вы имеете навыки программирования и изучали математику. Дает ли это какое-то преимущество или является необходимым для трейдера? Как считаете?

По крайней мере, себя я без этих навыков в трейдинге не вижу. Считаю, что и математика и программирование на сегодняшний день являются необходимыми составляющими успешной торговли.



В 2006 году ваш эксперт торговал не очень успешно. Не успели отладить эксперта или просто не повезло? Вообще, на каждый чемпионат выставляли разные эксперты? Чем они отличались, и учитывался ли в них опыт прошедших чемпионатов?



Конечно, я учусь на ошибках. После каждого чемпионата проводится подробный анализ торгового процесса и на следующий чемпионат выставляется доработанный с учетом предыдущих ошибок советник. Да и сейчас уже начал готовить советник для участия в турнире следующего года. Честно говоря, не очень помню, что было в 2006 году.



Что Вам необходимо для того, чтобы бросить основную работу и заняться форексом профессионально? Как выглядит трейдерский Грааль в вашем понимании? И вообще, есть такое желание или намерение - быть полностью финансово независимым и зарабатывать на колебаниях курса, как говорят в рекламе?



Сложный вопрос. Конечно, я уже думал об этом неоднократно. Но пока я не определился окончательно. Все-таки это очень рискованный вид деятельности. Возможно, если все-таки мне удастся победить в Чемпионате, этот вопрос и решится положительно. По крайней мере, хотелось бы в это верить. По поводу Грааля уже высказывался на форуме, вот ссылка - https://www.mql5.com/ru/forum/4234/86142#comment_86142. Кстати, на этом индикаторе построен мой сегодняшний эксперт.





В том посте вы говорите о торговле на месячном таймфрейме. Это же так скучно и не соответствует тем фильмам, в которых показывается захватывающая жизнь трейдеров!

Да, но весь смысл - это перевести систему на более мелкие графики. И, возможно, мне это удалось в моем эксперте. А вам скучно смотреть на его работу?



Нет, и я думаю, что в ближайшее время внимание вашему эксперту обеспечено. Глядя на его торговлю, хочется воскликнуть - "Явление успешного мультивалютного эксперта на чемпионате свершилось!". По нашим ощущениям, доля мультивалютников на этом чемпионате значительно выше, чем в предыдущие годы. Вы тоже так думаете? Ваше объяснение феномена?



Я думаю, количество мультивалютников будет только расти. И это правильно, так как только в этом случае можно получить максимальную прибыль и рассчитывать на призовое место. Кстати, и в прошлом году я выставлял мультивалютника.

Да, в том году ваш эксперт пришел к финишу хоть и с небольшой, но с прибылью. Торговал он тогда на фунтовых парах - GBPUSD и GBPJPY, а сейчас на евровых - EURUSD и EURJPY. Это тот же эксперт, но на других парах или что-то другое?



Да, это тот же советник, но доработанный с учетом прошлогоднего чемпионата. Выбраны более плавные пары для работы и сделаны корректировки с учетом изменения ритма рынка в связи с увеличением волатильности.

Графики баланса этого и того эксперта разнятся существенно. Какую подвеску пришлось к нему прикрутить, чтобы обеспечить такой плавный ход? Можете рассказать побольше о своем советнике?

Думаю, в прошлом году я выбрал слишком волатильные пары, плюс непредсказуемый рынок - вот и скачущий график баланса. В этом году эксперт построен по классической стратегии следования за трендом и выдерживаются принципы: прибавляй к прибыльным позициям, фиксируй убыточные позиции. Кроме того, в советнике используются разработанные нами трендследящие индикаторы (наше ноу-хау).



Да, по журналу видно, что после открытия позиция наращивается и на текущий момент совокупный объем в открытых позициях почти 24 лота (по состоянию на 15.10.2011). По какому принципу происходит первоначально открытие и последующее наращивание?

Есть входной параметр - некий уровень риска с учетом стоплосса. При открытии объем позиции устанавливается исходя из этого уровня риска. В дальнейшем идет оценка уровня эквити и при положительном прогнозе позиции её объем наращивается.

Сейчас даже при наличии такой огромной позиции на торговом счете $28 000 свободных средств. Этого достаточно чтобы открыть позицию и по другим символам. Будет советник торговать еще на каких-то парах?

Ну, данный советник точно не будет, он настроен только на эти две пары. При начальном депозите в $10 000 использование трех символов и больше практически исключается. По крайней мере, при нашей стратегии.

Но если бы предусмотреть такую возможность - что на счете будет более чем достаточно средств, как сейчас - это было бы логично, не так ли? Почему вы не рассчитывали на это, что показал эксперт на автоматических проверках?



Активное движение рынка предсказать невозможно. За последний год тесты при двух парах показали прибыль больше, чем при трех. Поэтому и было принято решение остановиться на двух парах.

Понятно, хотя и неожиданно. Ваш эксперт торгует по тренду, как мы поняли. Насколько смертелен для него флет, наступи он вдруг? Каков механизм Stop Loss и может ли он автоматически адаптироваться под разные фазы рынка?



Эксперт работает на дневных таймфреймах при определении направления тренда, а в этом случае флет практически не влияет на результаты торговли. Значение стоплосса было оптимизировано и выставляется всегда 150 пунктов по этим двум парам.

Как происходит выход из позиции - по стопу или эксперт сам закрывает их по рынку?



Эксперт может закрыть позицию в двух случаях: по развороту трендследящих индикаторов на более мелких таймфреймах или по стопу.

Много у вас в арсенале стратегий? Где черпаете идеи? Что больше всего находите полезным на MQL5.community?

Отслеживаю материалы в Рунете, на форумах и пытаюсь найти рациональное зерно в каждой новой идее, переработать их и применить эти идеи уже с учетом своего опыта. Любые новые идеи дают стимул к появлению других новых идей. И внедрение этих новых идей дает возможность получить преимущество при работе на рынке.



Есть ли на текущем чемпионате те, кто привлек ваше внимание?

По чемпионату отслеживаем мультивалютные советники, которые в принципе могут составить нам конкуренцию.



Можете кого-то назвать или выделить?



Ну, думаю, потенциально опасный для нас мультивалютный эксперт enivid, сейчас он идет на 6 месте. Но за два с лишним месяца может многое поменяться.

Ваш текущий эксперт, выставленный на чемпионат, является результатом соблюдения Правил чемпионата? Иными словами, пришлось чем-то пожертвовать или наоборот - Чемпионат учит писать эксперта для заданных жестких условий?

Вообще советник разработан для реальной торговли с реальными инвесторами. Для чемпионата была переделана система управления капиталом и заложен более высокий процент риска.



Что бы вы посоветовали тем, кто хочет победить на чемпионате - на что обратить внимание?

Считаю, что для победы на чемпионате необходим обязательно мультивалютный эксперт. Кроме того, большие деньги только в тренде, поэтому считаю, эксперт должен быть трендследящим.



Знают ли ваши друзья и коллеги, что занимаетесь торговлей? И более того, что вы участвуете в чемпионате и сейчас являетесь лидером?

Друзья знают, что я занимаюсь трейдингом, коллеги нет. А про Чемпионат я пока никому не говорил, дабы не сглазить.



Ваши пожелания участникам Чемпионата?

Удачи, успехов и процветания!

Большое спасибо за ваши ответы, Сергей. Желаем вам с отцом успехов в торговле.